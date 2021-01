Suma fabuloasă pe care Kim Kardashian și Kanye West au cheltuit-o pentru cadourile de Crăciun

Kim Kardashian și Kanye West se află și în acest an pe prima pagină a ziarelor. În ultimele zile, tot mai multe surse apropiate ale cuplului au făcut o serie de afirmații despre relația celor doi. Fie că vedeta reality show-ului Keeping Up With The Kardashians urmează să divorțeze de Kanye, fie că rapper-ul își petrece majoritatea timpului departe de familia sa, în Wyoming, fie că cei doi merg la consiliere de cuplu și încearcă să mai dea o șansă căsniciei lor.

În ciuda tuturor problemelor pe care le au și a tuturor zvonurilor care au apărut recent, se pare că West a petrecut Crăciunul alături de familia sa. Și, mai mult decât atât, cadoul pe care i l-a oferit lui Kim ar fi costat nu mai puțin de un milion de dolari. Este vorba de cinci mașini Mercedes-Maybach SUV, fiecare în valoare de 200.000 de dolari, anunță TMZ.

Nici Kim nu s-a lăsat mai prejos, aceasta dăruindu-i mai multe obiecte de artă semnate de James Turrell, unul dintre artiștii preferați ai lui Kanye, care au depășit suma de un milion de dolari.

Potrivit unei declarații făcute de o sursă apropiată pentru site-ul PEOPLE, „Kim și Kanye fac terapie de cuplu și explorează opțiunile pe care le au. Lucrează de mult timp la relația lor, însă până acum nu a fost luată o decizie.”

„Nu s-a terminat. Încă încearcă să își dea seama dacă mariajul lor poate fi salvat”, a adăugat o a două sursă.

De asemenea, în ceea ce privește mutarea lui Kanye West din L.A., prietenii apropiați ai cântărețului afirmă că acesta nu are de gând să revină prea curând în California.

„Se pare că nu are în plan să se întoarcă în LA prea curând, sau cel puțin, nu definitiv, dar Kim este OK cu asta. Are mulți oameni minunați care îl sprijină, iar asta o ajută pe Kim să fie liniștită. E într-un loc mai bun când e acolo, iar Kim trebuie să rămână în LA și vrea să aibă copiii alături de ea. Își dă toată silința ca viața lor să rămână una normală. Vorbesc în fiecare zi, iar Kanye vorbește la telefon sau pe FaceTime cu copiii”, a declarat o sursa pentru site-ul Hollywood Life.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

