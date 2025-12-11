EXCLUSIV: INNA, decizie radicală privind activitatea pe social media: „ă încerc lucruri noi”

INNA a dezvăluit motivul pentru care a decis să facă pauze mai îndelungate de la social media.

EXCLUSIV: INNA, decizie radicală privind activitatea pe social media: "ă încerc lucruri noi"

INNA a fost una dintre vedetele care au strălucit la ELLE Style Awards 2025, evenimentul care a adunat cele mai influente personalități din muzică, modă și pop culture. Artista a atras atenția nu doar prin apariția ei cool și fresh, ci și prin deschiderea cu care a vorbit despre proiectele și alegerile personale recente, inclusiv despre decizia de a lua o pauză de la social media.

INNA, despre dorința de a renunța treptat la social media

Invitată să vorbească despre acest pas, INNA ne-a mărturisit că a simțit nevoia de o mică distanțare pentru a-și petrece timp cu familia și pentru a-și organiza mai bine activitatea online.

„De aproximativ 18 ani de când mi-am început cariera am nevoie de puțin mai mult curaj să continui, să încerc lucruri noi. Cred că este curajul să îmi iau puțin timp liber de la social media și s-a întâmplat în ultima perioadă la mine. Am observat că nu a fost atât de rău, mai ales dacă știu cât timp trebuie să intru pe social media, la ce oră și care sunt cele mai importante puncte pe care vreau să le marchez. Deci curajul de a renunța la social media ca să petrec timp cu familia.”, ne-a spus INNA.

Artista recomandă această abordare și fanilor săi, subliniind importanța filtrării conținutului online și a concentrării asupra lucrurilor care ne fac cu adevărat plăcere.

„Da, aș recomanda o mică pauză de la social media. Aș recomanda puțin filtrat content-ul de pe social media. Să ne orientăm mai mult spre ce ni se potrivește, ce ne place mai mult și nu ce ne este oferit cu forța. Mă afectează zi de zi, situații și lucruri care se întâmplă în social media. Tocmai de asta am și luat o pauză. De la războaie, la animăluțe… nu vreau să intru în zona aia.”

Pe plan personal, INNA a dezvăluit și o surpriză inedită pentru finalul de an: pentru prima dată, își va petrece Revelionul într-un mod neașteptat, în avion, spre Kuala Lumpur, urmând să se bucure de o vacanță de 30 de zile. Cât despre postările pe care o să le vedem online, artista ne-a asigurat că își va ține fanii la curent cu cele mai cool experiențe.

„De Crăciun o să fiu cu familia. Anul acesta, pentru prima dată în viața mea, o să îmi petrec Revelionul în avion, în cursa Istanbul-Kuala Lumpur. O să aterizez în jur de 6 dimineața. Mă așteaptă o vacanță de 30 de zile. Am zis că o să fiu off social-media… Glumesc, îmi place mult să fac content, mai ales dacă e ceva pe placul meu, dacă e de vacanță și relaxat. Dacă am chef.”, a încheiat cântăreața.

În cadrul unui interviu acordat recent, INNA a fost despre relația armonioasă pe care o are cu partenerul ei, Deliric.

„Nu aș ști să definesc ce ne-a unit, pur și simplu, cred că așa a fost să fie. Perfect timing, momentul potrivit în care trebuia să ne întâlnim și să ne trăim iubirea”, a spus INNA pentru VIVA!

Artista a recunoscut că ea și Deliric obișnuiesc să își facă reciproc surprize.

„Îmi face des surprize și încerc și eu să îl surprind pe el. Suntem spontani, profităm de timpul liber să călătorim, să descoperim destinații noi. M-a cucerit prin felul lui de a fi, e amuzant, carismatic, vesel, ne distrăm împreună. Cred că cel mai bine vă spune el cum l-am cucerit!”

ELLE STYLE AWARDS 2025: Cele mai cool fotografii de la eveniment

Foto: Sorin Cioponea

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

