De ce să nu vă mai bazați în cuplu pe comunicarea online. În ce contexte pot apărea neînțelegeri

Comunicarea online este de ani de zile ceva banal, folosit de oricine în relație cu oricine, fie că este vorba despre aspecte din viața profesională, relația cu prietenii, părinții ori relația de cuplu. Iar comunicarea în scris nu e ceva nou apărut, să ne amintim de rudele sau iubiții care își trimiteau scrisori atunci când se aflau la distanță și se puneau la curent cu ce s-a mai întâmplat în viața lor.

De vederile trimise din concedii celor dragi, în care pe cartea poștală era o imagine exact din locul vacanței, plus urări scrise de mană pe verso. Deci nu e ceva nou, ci doar ceva diferit sau evoluat. Dacă scrisorile ajungeau la destinatar în câteva zile, acum mesajele transmise online ajung instantaneu, iar celălalt poate răspunde înapoi la fel în timp real sau când are vreme. Pare mai ușor, mai simplu, iar când ne bazăm pe acest ușor prea mult facem ca lucrurile să devină de fapt și mai complicate.

Emoji

Îmbrățișarea trimisă printr-un emoji nu este același lucru cu cea pe care o oferi sau o primești în realitate. Căci nu vei secreta hormonul atașamentului când privești la omulețul galben și zâmbitor, cu mânuțele întinse. A vă baza pe pupici, inimioare, îmbrățișări pentru a substitui atingerea fizică este o eroare importantă căci vă deprivați emoțional tocmai de manifestarea fizică a afecțiunii. Și este și o strategie de a intra în evitare, de a mima apropierea, dar fără a o simți sau pune în practică real.

Mediul nepotrivit…

… pentru o discuție sensibilă, importantă, pentru a clarifica ceva după un conflict în cuplu. V-ați certat față în față, apoi continuați și în online, prin mesajele pe whatsapp. Care sunt șansele ca în mod real să stingeți în mod sănătos conflictul, să identificați problema și să găsiți o soluție pentru ea? Unele mici. Certurile prin mesaje adâncesc și mai mult înstrăinarea, sentimentul de singurătate în doi, că nu sunteți ascultați, auziți, înțeleși. Dacă apelați la e-mail, deja discutăm despre monologuri susținute individual, nu despre un dialog.

Interpretarea greșită

Un mesaj scurt care este interpretat ca fiind lipsă de interes, nu lipsă reală de timp. O frază citită cu diverse intonații având alt sens de fiecare dată. Un emoji ce poate fi ofensator tocmai prin interpretarea dată, deși el în sine, individual, nu lezează. Capcanele nu sunt doar de comunicare între voi doi, ci sunt și de gândire la nivel individual. E foarte ușor să interpretezi, să presupui, să intri în distorsiunea ghicirii gândurilor. În care știi tu ce a vrut celălalt să zică de fapt…

Comunicare consumată

Să discuți mult prin mesaje, să îți trimiți poze, iar când ajungi acasă sau la restaurant față în față să nu prea ai ce să îți mai zici deoarece au fost deja punctate sau spuse în detaliu cele petrecute peste zi. De asemenea, timpul petrecut discutând online nu este timp real, de calitate, petrecut împreună.

Falsa disponibilitate

Când ești la serviciu, chiar ai treabă de făcut. Când ești în oraș cu niște prieteni, chiar vrei să stai de vorbă cu ei, să vă puneți la curent, să vă conectați. Când ești la sport, logic, faci sport. Iar lista poate continua cu diferite activități. Că ai acces atât de ușor la telefon și la aplicațiile folosite pentru comunicare poate crea celuilalt falsa impresie sau așteptare că oricând poți răspunde la telefon sau la un mesaj.

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro