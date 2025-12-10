7 greșeli de comportament care te îmbătrânesc

Îmbătrânirea este un adevăr universal pe care nu toată lumea îl acceptă ușor. Anii trec și noi începem să investim tot mai mult în produse care să ne ajute să ne menținem sau chiar să ne întinerească.

  de  Andreea Ilie
7 greșeli de comportament care te îmbătrânesc

Cu toată îngrijirea specială pe care ne-o acordăm, totuși sunt unele greșeli pe care le comitem, uneori în mod inconștient, și care ne îmbătrânesc.

1. Consumul excesiv de dulciuri

Consumul excesiv de zahăr duce atât la acumularea kilogramelor, dar poate provoca și diabet de gradul ÎI. Și asta nu e tot, duce la apariția ridurilor, la fel ca și expunerea la soare sau fumatul.

Încearcă să renunți la mâncarea procesată și, de asemenea, trebuie să începi să consumi o portocală în locul unui pahar de suc din aceasta.

Pofta de dulce poate fi cauzată de deshidratare așa că, înainte să dai buzna la dulciuri, încearcă să bei un pahar cu apă și, dacă o să mai fie cazul, mănâncă două pătrățele de ciocolată neagră.

2. Prea multă muncă


Cercetătorii au descoperit că un job nepotrivit, cum ar fi o carieră care nu îți face plăcere sau orele prelungite de muncă, poate crește riscul apariției unor boli ale inimii și grăbește îmbătrânirea celulelor, pe lângă faptul că timpul pentru exerciții fizice este minimalizat, la fel ca cel pentru prepararea unei mese sănătoase și cel dedicat somnului. Stresul este cunoscut pentru efectul nociv pe care îl are asupra creierului, afectând memoria și puterea de concentrare.

Încearcă să găsești timp și pentru tine, să te relaxezi. Compania unui animal de casă sau o seară petrecută pe canapea urmărind serialul tău preferat te-ar putea ajuta. Fă-ți timp să citești o carte, o să te relaxeze și o să contribuie la starea de bine.

3. Renunțarea la sala de fitness

Femeile pierd aproximativ 5% din masa musculară în fiecare decadă a vieții lor. Antrenamentul pentru rezistență este singurul care îți ajută mușchii să se mențină sau chiar să crească. Antrenamentul pentru forță contribuie și la buna stare a oaselor. Cu cât începi mai repede să te antrenezi, cu atât mai bine îți menții corpul.

Sunt necesare doar 20 de minute de mișcare, de trei ori pe săptămână, pentru ca al tău corp să își dezvolte rezistență și să se mențină mai bine. Optează pentru orice tip de exerciții, fie că folosești gantere sau greutatea propriului corp, orice este binevenit.

4. Lipsa somnului

Să ai un program de somn este nu doar un lux, ci și o necesitate. Lipsa somnului eliberează cortizon, care ne îmbătrânește atât pe interior cât și la exterior.

Încearcă să dormi 7 ore jumătate în fiecare noapte, neîntrerupt. În timpul somnului, corpul se regenerează, ceea ce este esențial pentru sănătate, memorie, elasticitatea pielii și pentru un metabolism care să funcționeze normal.

5. Renunțarea la grăsimi

Femeile renunță la grăsimi odată cu înaintarea în vârstă deoarece încearcă să reducă numărul de calorii. Însă grăsimile sănătoase, cum ar fi acidul omega 3, ne ajută să ne menținem silueta, sănătatea și să combatem diabetul, drept urmare ar trebui să le păstrăm în alimentația noastră.

Ai grijă la ce grăsimi renunți. Omega 3 este un factor esențial în menținerea sănătății, atât fizice cât și mintale. Încearcă să introduci în alimentația ta zilnică produse care conțin această vitamină necesară corpului.

6. Renunțarea la sex

Sexul contribuie la starea de bine a sistemului imunitar, ajută circulația și arde calorii și poate chiar să îți prelungească viața cu opt ani, conform unor studii care au ajuns la concluzia că sexul te face să te simți și să arăți mai tânără.

7. Expunerea la soare

Expunerea prea mare la soare crește riscul apariției cancerului de piele, însă reprezintă și una dintre cauzele apariției ridurilor, petelor pigmentare, capilarelor dilatate sau a pielii uscate.

Aplică o cremă cu protecție solară, indicat ar fi 30 sau mai mult, pe toate zonele expuse. Poartă haine adecvate, optează pentru o pălărie și o pereche de ochelari de soare. Chiar dacă ți se pare că afară este înnorat, ia-ți toate măsurile de precauție. Chiar și iarna!

Foto: Arhiva ELLE

