Cum să îți compui cele mai trendy & delicate ținute de zi

Pentru acest sezon, designerii s-au gândit să ne propună dantele și pasteluri pentru a crea cele mai delicate look-uri de zi pentru o femeie blândă, sensibilă, dar hotărâtă și care iubește moda.

Dantele

Inserții de dantele sau piese vestimentare concepute exclusiv din dantelă sunt prezente pe toate podiumurile de modă. Fragilitatea dantelei dă oricărei ținute o notă feminină, iar combinația între aceasta și o piesă ultra-masculină este cea câștigătoare în anul lui 2026.

Pasteluri

Probabil ai impresia că în fiecare vară vorbim despre pasteluri. Și, da, nu te putem contrazice. Și asta se întâmplă din simplul motiv că pastelurile au rolul lor în modă. Înveselesc fără agresivitate, dau o notă romantică, dar atât cât trebuie, iar dacă asortezi pasteluri între ele poți construi o ținută super artsy. Așadar, inspiră-te de la Stella McCartney și Dior în acest sens.

