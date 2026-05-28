Louis Vuitton sau parcursul exemplar de la marochinărie la fashion

Cine ar fi crezut că un brand care a debutat realizând valize va deveni unul dintre cele mai recognoscibile embleme ale modei de lux? Ei bine, poate că nici Louis Vuitton însuși nu ar fi îndrăznit să viseze asta.

Anul era 1837, iar vremurile erau… interesante când Louis Vuitton ajungea în Paris ca să-și facă ucenicia ca artizan de bagajerie. Călătoriile cu trăsuri, vapoare sau trenuri necesitau cufere bine închegate, care să facă față obstacolelor apărute pe drum, iar Vuitton a devenit în scurt timp expert în a le fabrica, un meșter atât de apreciat în atelierul domnului Maréchal încât și-a petrecut 17 ani acolo. De-abia după și-a înființat propriul atelier, pe Rue Neuve-des-Capucines, nu departe de Place Vendome. Inima companiei pe care a fondat-o, însă, era la Asnières, unde familia și locuia, lângă atelierul deschis în 1859. Pornind de la doar câțiva angajați pricepuți, în 1914 atelierul opera deja cu ajutorul a 225 de oameni. Cu inovații constante privind formele, materialele, finisajele, accesoriile – precum încuietorile și feroneria, cu un design practic și mereu în pas cu vremurile, devenind mai ușoare pe măsură ce călătoriile deveneau mai accesibile, bagajele Vuitton sunt cele care au pus bazele unei performanțe vizibile azi cu ochiul liber, când produsele brand-ului francez s-au extins considerabil. Dar totul a pornit de la valizele plate, care puteau fi depozitate unele peste altele pe parcursul călătoriilor, o inovație care pare acum un lucru de la sine înțeles în pragmatismul ei. Și, desigur, de la celebra monogramă, născută pentru a ajuta marca să evite falsificarea prețioaselor sale produse. Pielăria de cea mai bună calitate și monograma LV pe canvasul specific au ajuns curând în poșete, portofele și o mulțime de alte accesorii care au ajuns atât de dezirabile încât brand-ul se afla în continuă expansiune în întreaga lume.
În 1987, odată cu fuziunea cu Moët et Chandon și Hennessy, specialiște în băuturi fine, s-a născut conglomeratul de bunuri de lux LVMH, dar și o viziune nouă pentru brand. Iar zece ani mai târziu Louis Vuitton făcea pasul cel mare către modă și angaja un tânăr și foarte talentat designer, Marc Jacobs, să imagineze ce ar purta femeile care achiziționau bagajele și gențile Vuitton.

Perspectiva lui Jacobs a fost atât de cuprinzătoare și de ambițioasă încât azi, nici 30 de ani mai târziu, ne e greu să ne gândim la o vreme în care Vuitton nu făcea haine. Dar a fost nevoie de un efort colosal și de o creativitate ieșită din comun pentru a poziționa astfel brand-ul. Jacobs, cu toată viziunea lui, nu a fost singur, dar a fost printre primii designeri de modă care au apelat din plin la colaborările cu cei mai hot artiști ai perioadei pentru a construi identitatea unui brand high fashion și piese vestimentare care să o întruchipeze. De-a lungul anilor ca director creativ, acesta a colaborat cu Stephen Sprouse, care a vandalizat celebra monogramă cu graffitti, cu Takashi Murakami, care a transformat culorile clasice ale genților în delicii colorate; cu Yayoi Kusama, Robert Wilson, Pharrell și mulți alții. În plus, a creat nu doar haine, genți, pantofi, ci a și debutat linia de bijuterii a casei cu o brățară, un nou model de canvas, ochelari și multe, multe altele.

Apoi Kim Jones, care lucrase sub îndrumarea lui Jacobs, a ajuns în 2011 să conducă departamentul dedicat bărbaților, dând tonul unei noi expansiuni a casei, către noi direcții.
Celor doi aveau să le urmeze, pe rând, alți doi designeri vizionari: Nicolas Ghesquière, care conduce încă departamentul, pentru creațiile dedicate femeilor; și regretatul Virgil Abloh pentru liniile de bărbați, care devenea astfel una dintre primele persoane de culoare care să ocupe un post atât de proeminent în lumea modei. Cu tipuri de inventivitate diferite și background-uri culturale la fel, cei doi designeri aveau să urmeze tradiția calității dincolo de reproș și a fanteziei pusă mereu în acord cu identitatea și arhiva casei, trasând noi direcții pentru Louis Vuitton.

După dispariția prematură și tragică a lui Abloh, în 2023 linia masculină a mărcii i-a revenit, surprinzător, unui artist cu care casa colaborase deja: muzicianul Pharrell Williams. Și, recent, o altă aventură a început pentru Louis Vuitton: lansarea unei colecții de produse de înfrumusețare, concepută de cea mai autoritară și creativă figură din lumea make-up-ului profesional, Pat McGrath.

Cu siguranță aceasta nu va fi ultima. Dar despre toate cele pe care casa le-a traversat până acum poți citi în volumul dedicat din seria Legendele modei, disponibilă pe colecții.libertatea.ro.

