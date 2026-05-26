4 zodii care, deși se îndrăgostesc de persoane nepotrivite, nu-și pierd speranța că vor întâlni iubirea adevărată

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

De foarte multe ori, următoarele zodii sunt implicate în relații defectuoase, alături de oameni nepotriviți și toxici și sunt prinși în această capcană a speranțelor și așteptărilor nerealiste pe care și le creează. Dar, nu își pierd speranța că la un moment dat vor întâlni pe cineva care să fie stabil emoțional, alături de care pot construi o relație sănătoasă.

1. Rac

Racii mereu au considerat că oamenii sunt buni și că nu trebuie judecați cu agresivitate. Văd în ei latura pozitivă, însă trebuie să realizeze că unii pot avea scopuri ascunse și manipulatoare. Încă din primele luni de relații observă anumite semnale, însă, pentru că au sentimente foarte puternice, rămân în cuplu și se amăgesc cu ideea că situația se va schimba în viitor. Din păcate, nu vor exista mari transformări, iar acele probleme și toxicitatea se adâncesc tot mai mult.

2. Balanță

Balanțelor le este greu să stabilească limite clare și sănătoase și pe care partenerul să nu le încalce. Sunt frecvenți puse în momente în care acele reguli sunt depășite. Mereu li se aduc acuzații nefondate, li se induce ideea că sunt vinovate pentru cursul relației, când, de fapt, nu ele sunt cele cu comportamente toxice. Nu trebuie să se lase impresionate de nenumărate promisiuni și încercări de a repara o poveste de iubire sortită eșecului.

3. Pești

Peștii visează că, la un moment dat, vor trăi și ei o poveste de dragoste desprinsă din cele mai frumoase și romantice filme. Chiar dacă în aparență așa este, în timp își dau seama că au fost manipulați și șantajați emoțional de omul de care erau îndrăgostiți. Vor ajunge să se simtă obosiți de toate eforturile depuse doar de ei pentru ca acea relație să funcționeze și să nu mai întâmpine atâtea obstacole.

4. Săgetător

Nativii Săgetător ajung deseori în situația în care să se îndrăgostească de oamenii nepotriviți. Tind să ignore toate semnalele care le arată clar că sunt într-o relație toxică în speranța că persoana pe care o iubesc se va schimba și își va îndrepta comportamentul. Cu timpul, intervine obișnuința și le este tot mai dificil să se desprindă de acea poveste de iubire pe care o vedeau perfectă. Aici intervin prietenii, care îi avertizează că e cazul să pună punct acelei relații.

Citește și:

Zodiile care trăiesc mereu cu teama că ar putea să se despartă de partener

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro