10 perechi de pe ecrane care au o relație de prietenie în viața reală

Nu este imposibil să păstrezi o prietenie la Hollywood, iar acest lucru ne-o demonstrează actorii din lista aceasta. Iată câteva perechi de pe ecrane despre care probabil nu știai până acum că au o relație apropiată în spatele camerelor de filmat:

1. Leonardo DiCaprio și Kate Winslet

Nimeni nu poate uita performanța pe care au avut-o Leonardo DiCaprio și Kate Winslet în Titanic, cei doi formând unul dintre cuplurile iconice din cinematografie. În drama Revolutionary Road din 2008 au jucat un cuplu căsătorit, iar actrița a obținut un Glob de Aur pentru prestația ei. „Este prietenul meu, prietenul meu cu adevărat apropiat. Suntem legați pe viață”, a declarat Kate Winslet în 2021 pentru The Guardian, referindu-se la Leonardo DiCaprio.

2. Zooey Deschanel și Joseph Gordon-Levitt

Prietenia dintre Zooey Deschanel și Joseph Gordon-Levitt a început pe platourile de filmare de la Manic. Au jucat împreună în (500) Days of Summer, iar chimia lor de pe ecrane a stârnit multe zvonuri, fanii întrebându-se dacă nu sunt împreună în viața reală. Actorul a negat speculațiile în 2012, într-un interviu acordat revistei Playboy. „Este amuzant când oamenii spun asta”, a spus Joseph Gordon-Levitt.

3. Jennifer Aniston și Paul Rudd

Pe Jennifer Aniston și Paul Rudd i-ai văzut în The Object of My Affection, film în cadrul căruia s-au cunoscut. De atunci, au început să fie prieteni și au mai lucrat împreună și în Friends, unde actorul s-a alăturat distribuției în ipostaza unui personaj secundar, spre deosebire de actriță care a fost protagonistă. S-au reunit pe marile ecrane în Wanderlust, personajele lor formând un cuplu în acea peliculă. Vorbind cu The Hollywood Reporter despre Paul Rudd, Aniston a declarat: „Este un prieten drag. Mă simt onorată de fiecare dată când lucrez cu el.”

4. George Clooney și Julia Roberts

George Clooney și Julia Roberts sunt prieteni dincolo de lumina reflectoarelor. Au impresionat de fiecare dată când au jucat împreună în filme, iar dintre acestea le putem da drept exemple pe Confessions of a Dangerous Mind, Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve și Money Monster. Un film recent la care au lucrat împreună este Ticket to Paradise, unde joacă un cuplu divorțat care încearcă să-și convingă fiica să nu repete greșeala făcută de ei în urmă cu 25 de ani.

5. Emma Watson și Rupert Grint

Emma Watson și Rupert Grint se cunosc de la o vârstă fragedă și au crescut împreună după ce s-au alăturat francizei Harry Potter. Nu au ascuns faptul că au o relație de prietenie. Cei doi s-au sărutat în ultimul film al francizei, Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II, iar amândoi au spus despre acea experiență că a fost incomodă și stânjenitoare.

6. Cara Delevingne și Selena Gomez

Cara Delevingne și Selena Gomez sunt apropiate din 2014. S-a vehiculat în 2015 faptul că ar forma și un cuplu, însă Gomez a negat acele zvonuri. Cele două au avut ocazia să lucreze împreună pentru serialul Only Murders in the Building, unde le interpretează pe Mabel Mora, respectiv pe Alice Banks, care sunt într-o relație în cel de-al doilea sezon al show-ului.

7. Mindy Kaling și B.J. Novak

Mindy Kaling și B.J. Novak au lucrat la scenariul serialului The Office. Personajele lor, Ryan și Kelly, se căsătoresc și, deși divorțează, ajung, într-un fel sau altul, să fie împreună. S-au întâlnit o perioadă în viața reală, între 2004 și 2007, iar după despărțire au ales să rămână prieteni. În plus, nu au încetat să lucreze unul alături de celălalt, drept dovadă stă colaborarea pentru The Mindy Project.

8. Charlotte Ritchie și Mae Martin

Charlotte Ritchie și Mae Martin s-au cunoscut în 2012, în Edinburgh, prin intermediul unor prieteni comuni. Martin e starul și persoana care a creat serialul Feel Good, în care personajul pe care îl interpretează este într-o relație tumultoasă cu George, rol jucat de Ritchie. Scenariul a inclus unele dintre glumele lor. Charlotte Ritchie a povestit pentru iNews că relația lor de prietenie este strânsă, iar acest lucru a făcut „povestea mai puternică și personajele mai profunde.”

9. Eugene Levy și Catherine O’Hara

Relația de prietenie dintre Eugene Levy și Catherine O’Hara durează de aproape 40 de ani. Prima oară s-au întâlnit în anii 1970, pe platourile de filmare de la Second City TV. În filmul Best in Show din 2000 au interpretat un cuplu căsătorit. Au mai jucat împreună și în A Mighty Wind, iar o colaborare notabilă a celor doi este cea din serialul Schitt’s Creek, unde i-au jucat pe Johnny și Moira Rose.

10. Abbi Jacobson și D’Arcy Carden

Abbi Jacobson și D’Arcy Carden s-au cunoscut în urmă cu aproximativ 15 ani la un curs de improvizație și s-au apropiat repede. Au jucat împreună în serialul Broad City și s-au reunit, în calitate de cuplu, în A League of Their Own, o adaptare după filmul clasic cu același nume din 1992, care i-a avut în rolurile principale pe Madonna, Geena Davis și Tom Hanks.

Citește și:

Vedete care au refuzat să își sărute partenerii alături de care au jucat în filme

Foto: PR, Profimedia, Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro