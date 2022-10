Pelicule care au fost filmate într-un timp foarte scurt, dar s-au bucurat de un succes imens

Dacă nu știai până acum, sunt pelicule care au fost filmate într-un timp record, de trei luni sau chiar puțin. Iar în cazul în care ai urmărit deja unele filme din lista aceasta, cu siguranță le vei privi cu alți ochi atunci când vei afla acest detaliu interesant despre ele:

1. American Graffiti

American Graffiti e un film regizat de George Lucas care prezintă viețile unor adolescenți dornici să petreacă o ultimă noapte în calitate de liceeni înainte de a face pași către viitorul lor. Aceștia se confruntă cu incertitudinile legate de drumul pe care vor să-l parcurgă, cu prețul de a-și părăsi prietenii. După cum relatează New York Times, pelicula a fost filmată în 28 de nopți.

2. Rocky

Rocky Balboa, un boxer din Philadelphia, face parte din categoria rolurilor emblematice interpretate de Sylvester Stallone în Rocky, un film în care scenariul a fost scris chiar de către actor. Nu a fost nevoie de filmări atât de complexe pe cât s-ar putea crede. De aceea, a fost filmat în 28 de zile, conform history.com.

3. Moonlight

Te-ai putea aștepta ca Moonlight să fi fost filmat în ani de zile, având în vedere că ilustrează etapele importante din viața unui tânăr afro-american pe nume Chiron, jucat de Ashton Sanders, și deciziile pe care le ia în privința evoluției sale. Dar, se pare că pelicula a fost filmată în 25 de zile.

4. Memento

Memento, filmul cu Guy Pearce în rol principal, nu a avut o poveste pe placul tuturor. Ultima amintire a lui Leonard, personajul pe care îl interpretează, a fost că a văzut-o pe soția lui murind. Nu își amintește cine a ucis-o și vrea să pună laolaltă fragmente și alte indicii care l-ar putea conduce către adevăr. După cum a relatat publicația People, întreaga peliculă a fost filmată în 25 de zile.

5. Nobody Sleeps in the Woods Tonight

În Nobody Sleeps In The Woods Tonight, care a fost filmat în 25 de zile, câțiva adolescenți își pun toate bazele în tehnologie când vine vorba de nevoile lor. Renunță la tehnologie, însă, atunci când participă la o tabără de reabilitare dintr-o pădure. Fiind un film de groază, se întâmplă și lucrurile misterioare și terifiante, iar un adolescent dispare.

6. Halloween

Filmul Halloween, cu Jamie Lee Curtis în rol principal, a fost filmat în primăvara anului 1978, în 20 de zile. Acțiunea se desfășoară de Halloween, când un băiat e găsit vinovat de faptul că și-a ucis sora mai mare. La 15 ani după ce are loc această tragedie, evadează din spitalul de boli mintale și se întoarce în orașul său natal având același scop.

7. Whiplash

În Whiplash, Andrew, jucat de Miles Teller, vrea să ajungă un toboșar renumit. Se înscrie la universitatea de muzică și e remarcat de profesorul Terence Fletcher, care îl critică și pune destul de multă presiune pe el pentru a nu se mulțumi cu puțin. Se pare că pelicula a fost filmată în 19 zile, a transmis Hollywood Reporter.

8. Before Sunset

Before Sunset e continuarea filmului Before Sunrise, în care protagoniștii sunt Ethan Hawke și Julie Delpy. Acțiunea se desfășoară la distanță de nouă ani de când Jesse a cunoscut-o pe Celine și au petrecut împreună o zi romantică. Dorind să păstreze vie această amintire, a scris o carte despre experiența trăită. Potrivit Entertainment Weekly, Before Sunrise a fost filmat în 25 de zile.

9. Phone Booth

Filmările pentru thriller-ul Phone Booth nu au fost ample, iar acțiunea a avut loc, în principal, într-o cabină telefonică. Colin Farrell joacă rolul unui publicist pe nume Stu Shepard care trebuie să se bazeze pe o cabină telefonică pentru a putea scăpa cu viață. Phone Booth a fost filmat în 12 zile, 10 dintre acestea fiind rezervate filmărilor, iar 2 pentru a reînregistra scene.

10. A Bucket of Blood

Dick Miller îl joacă pe Walter Paisley, un ilustrator talentat în filmul A Bucket of Blood regizat de Roger Corman. Spre deosebire de celelalte producții din lista aceasta, A Bucket of Blood iese în evidență prin faptul că a fost filmat în 5 zile.

