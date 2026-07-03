Selena Gomez, apariție spectaculoasă la cina organizată înaintea nunții lui Taylor Swift. Artista a purtat diamante în valoare de 40.000 de dolari

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Selena Gomez s-a numărat printre invitații care au participat la cina organizată înaintea nunții lui Taylor Swift cu Travis Kelce, desfășurată joi seară la Madison Square Garden. Înainte de a ajunge la eveniment, artista a publicat pe rețelele de socializare câteva selfie-uri realizate din mașină.

Pentru această ocazie, Selena Gomez a ales o rochie neagră din dantelă, pe care a accesorizat-o cu bijuterii spectaculoase cu diamante semnate de designerul Fernando Jorge.

Vedeta a purtat cerceii Flicker, realizați din diamante în formă de pară, cu o greutate totală de 1,92 carate și o valoare de aproximativ 29.000 de dolari.

Look-ul a fost completat de inelul din aceeași colecție, evaluat la 11.000 de dolari.

Prezența artistei la eveniment nu este surprinzătoare, având în vedere prietenia apropiată pe care o are cu Taylor Swift. Potrivit Page Six, Selena Gomez se numără printre cele aproximativ 100 de persoane invitate la cina restrânsă organizată înaintea nunții și ar urma să fie una dintre domnișoarele de onoare.

Evenimentul are loc în aceeași locație în care Taylor Swift și Travis Kelce urmează să organizeze, vineri seară, petrecerea principală de nuntă. Printre invitați se regăsesc și alte nume cunoscute de la Hollywood, precum Jack Antonoff, Bradley Cooper, Gigi Hadid și Erin Andrews.

Taylor Swift și Selena Gomez au fost prezente reciproc la unele dintre cele mai importante momente din viața lor. În septembrie 2025, Taylor Swift a participat la nunta Selenei Gomez cu Benny Blanco, purtând o rochie aurie Oscar de la Renta.

Selena Gomez și Benny Blanco, mai îndrăgostiți ca niciodată

Luna trecută, Selena Gomez a publicat o fotografie intimă în care apare alături de soțul său, Benny Blanco. Cei doi par să se afle la un restaurant, iar Blanco o sărută pe Gomez pe piept. Cântăreața a însoțit caruselul de imagini cu un mesaj dedicat partenerului său.

„Distanța înseamnă atât de puțin atunci când cineva înseamnă atât de mult… @itsbennyblanco, mi-e dor de tine, iubire”, a scris aceasta.

Postarea a venit în contextul în care Selena Gomez filma la Londra noul sezon al serialului Only Murders in the Building, astfel că mesajul pare să facă referire la perioada în care cei doi sunt nevoiți să trăiască o relație la distanță.

Pe lângă fotografia care a stârnit numeroase reacții, artista a inclus și imagini relaxate cu ei petrecând timp împreună acasă, în vacanță sau îmbrățișați pe canapea.

Vedeta a publicat și o fotografie cu una dintre mărturiile de la nunta lor. Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit în luna septembrie a anului trecut, în prezența mai multor celebrități.

Caruselul s-a încheiat cu o fotografie de arhivă cu Blanco în copilărie, costumat în cowboy. Producătorul muzical a reacționat imediat în secțiunea de comentarii.

„Stați puțin, am nevoie din nou de acel costum de cowboy”, a glumit acesta.

Selena Gomez și Benny Blanco formează un cuplu din 2023 și nu s-au ferit niciodată să împărtășească momente personale cu admiratorii lor. În luna martie, artista și-a surprins fanii după ce i-a sărutat picioarele murdare lui Blanco în timpul unei apariții în podcastul acestuia.

Cu toate acestea, producătorul muzical a mărturisit luna trecută că există un subiect despre care preferă să nu vorbească public: viața sa intimă alături de Selena Gomez.

„Nu am voie să vorbesc despre asta în public”, le-a spus el colegilor săi de podcast. În acel moment, unul dintre prezentatori l-a întrebat în glumă dacă artista l-a pus să semneze un acord de confidențialitate.

„Nu. Pur și simplu sunt un gentleman”, a răspuns Benny Blanco. „Este doar felul meu de a fi. Sunt un gentleman. Așa că nu știu… stați liniștiți”.

Selena Gomez, dezvăluiri oneste despre tulburarea bipolară cu care se confruntă

Selena Gomez a dezvăluit încă din 2020 faptul că a fost diagnosticată cu tulburare bipolară, o afecțiune psihică cronică caracterizată prin schimbări bruște și uneori extreme de dispoziție, cunoscute drept episoade de manie sau hipomanie, atunci când persoana dă dovadă de energie, optimism exagerat, vorbire și gândire extrem de rapide, dar și comportamente riscante, alternate cu episoade depresive, caracterizate de tristețe, lipsă de speranță și energie, dificultăți de concentrare și, uneori, gânduri legate de sinucidere.

Gomez a mărturisit, într-un live pe Instagram alături de Miley Cyrus, că diagnosticul a fost o mare ușurare pentru ea, deoarece a înțeles în sfârșit cauza multora dintre stările cu care se confrunta. De atunci, artista a militat constant pentru ca oamenii să își ia în serios problemele de sănătate mintală, inclusiv prin cofondarea publicației Wondermind.

În urmă cu câteva luni, într-un episod al podcastului Friends Keep Secrets, într-o discuție cu soțul său, Benny Blanco, Selena Gomez a povestit cum gestionează episoadele maniacale cauzate de tulburarea bipolară cu care a fost diagnosticată.

„Știam că ceva nu e în regulă, dar cred că am fost diagnosticată greșit. Cred că oamenii presupuneau, iar eu am încercat mai mulți terapeuți”, a mărturisit Gomez, după ce Benny Blanco a întrebat-o dacă a știut că suferă de tulburare bipolară înainte de a primi diagnosticul.

Artista a povestit inclusiv că a fost important să vorbească cu mai mulți specialiști, insistând că este esențial să nu renunți să cauți ajutor atunci când simți că ceva nu funcționează.

„Sunt atât de recunoscătoare că am fost în patru rânduri în facilități de tratament și totul m-a ajutat să înțeleg mai bine”.

Benny Blanco a dezvăluit și că artista traversează deseori episoade maniacale fără să le identifice neapărat ca fiind astfel.

„Va începe să își dea seama că are un episod de-abia după ce acesta se încheie și, uneori, nici măcar nu își amintește că l-a avut (…) Este un lucru extrem de delicat, pentru că se presupune că, tehnic, nu poți să vorbești cu persoana care traversează acea stare despre asta când este cufundată în acel episod”.

Cu timpul, însă, Selena Gomez a ajuns să recunoască mai ușor momentele în care experimentează episoade maniacale. Chiar ea a declarat în cadrul aceluiași podcast:

„Sunt foarte mândră să spun că am momente de manie. Nu îmi e rușine deloc, pentru că pot să îmi dau seama de ele un pic mai repede. (…) E de mare ajutor să ai un partener care înțelege și care este pregătit să se confrunte cu ce trăiești”.

Foto: Arhiva ELLE, Instagram

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