The bigger, the better: revenirea genților XXL

Gențile XXL revin în forță, dar într-o versiune mai rafinată ca oricând. Încăpătoare, versatile și cu un subtil aer business, sunt accesoriul cheie al sezonului.

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  de  Georgescu Daria
Bottega Veneta
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După ani în care mini bag-urile au dominat garderoba, moda schimbă din nou direcția. În colecțiile SS26, geanta supradimensionată revine într-o formă elegantă, matură și surprinzător de practică. Nu mai este doar un accesoriu statement, ci unul gândit pentru ritmul real al fiecărei zile.

Este o tendință care reflectă felul în care trăim astăzi. Lucrăm din cafenele, mergem direct de la birou la cină, călătorim mai mult și avem nevoie de o geantă care să țină pasul cu toate acestea. Laptopul, agenda, o carte sau un cardigan își găsesc din nou locul într-un accesoriu care pune funcționalitatea pe același plan cu design-ul.

De fapt, geanta supradimensionată nu este deloc o noutate. Încă din anii ’40 și ’50, odată cu schimbarea rolului femeii în societate, accesoriile au devenit tot mai încăpătoare și mai practice. În anii ’80, odată cu fenomenul power dressing, servietele și tote-urile structurate au devenit aproape o extensie a costumului de birou, simbolizând independența și succesul profesional.

La începutul anilor 2000, însă, geanta XXL a căpătat un nou statut. A fost epoca marilor it-bags, purtate pe umăr și încărcate până la refuz. Modele precum Balenciaga City, Chloé Paddington, Louis Vuitton Neverfull sau Yves Saint Laurent Muse au devenit obiecte-cult, iar dimensiunea generoasă era parte din farmecul lor. Era perioada în care o geantă trebuia să fie suficient de mare încât să cuprindă aproape întreaga zi, fără să renunțe la statutul de obiect al dorinței.

SS26 readuce această idee, dar într-o interpretare mult mai rafinată. Volumele sunt generoase, însă liniile sunt curate, materialele sunt moi, iar accentul cade pe construcție și proporții, nu pe logo-uri sau detalii ostentative. La Bottega Veneta, pielea împletită modelează siluete sculpturale, Fendi reinterpretează geanta business prin volume relaxate și finisaje impecabile, Ferragamo propune forme arhitecturale cu un aer minimalist, iar Loewe explorează volume fluide și construcții care transformă geanta într-un adevărat exercițiu de design.

Interesant este că multe dintre aceste modele păstrează un discret aer business. Au proporții inspirate de serviete și de gențile pentru documente, dar sunt suficient de versatile încât să funcționeze la fel de bine alături de un costum, cât și alături de jeans, o rochie fluidă sau pantaloni largi. Puterea nu mai este exprimată prin rigiditate, ci prin libertatea de a avea un singur accesoriu care răspunde tuturor nevoilor unei zile.

Poate tocmai de aceea geanta mare pare atât de actuală. Nu impresionează doar prin dimensiuni, ci prin felul în care îmbină estetica și funcționalitatea. Într-o perioadă în care garderoba este construită tot mai atent, iar versatilitatea contează mai mult decât acumularea, geanta XXL revine nu ca un exercițiu de nostalgie, ci ca unul dintre cele mai inteligente accesorii ale momentului.

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Foto: Profimedia, Instagram

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