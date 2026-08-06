Ești o persoană foarte geloasă și ai o relație la distanță? Cum să te reglezi emoțional

Relațiile la distanță sunt altă oglindă care te obligă să accepți că nu poți controla ce face celălalt și nici nu poți elimina complet riscul de a fi dezamăgită.

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  de  Cristescu Catalina
Ești o persoană foarte geloasă și ai o relație la distanță? Cum să te reglezi emoțional

Fiecare răspuns care vine cu întârziere, fiecare schimbare de program și fiecare ieșire a partenerului cu prietenii sau colegii devin o sursă de anxietate? Relațiile la distanță au un mod aparte de a scoate la suprafață vulnerabilitățile pe care, în alte contexte, reușești să le ții sub control. Lipsa contactului zilnic lasă loc interpretărilor, iar atunci când teama de abandon sau capcana neîncrederii există deja, imaginația și scenariile construite devin cel mai mare dușman al tău.

Când nu ai informații, mintea începe să le inventeze

Partenerul nu ți-a răspuns de câteva ore. Știi că este ocupat, dar începi să te întrebi dacă nu cumva evită conversația respectivă. Vezi că a fost online și apare imediat gândul că vorbește cu altcineva. Observi că pare mai puțin afectuos în mesaje și îți pui serios problema dacă nu cumva sentimentele lui s-au schimbat. În realitate, multe dintre aceste concluzii nu sunt bazate pe fapte, ci pe încercarea creierului de a umple golurile de informație. Este foarte important să faci diferența între ceea ce știi și ceea ce presupui. Nu uita, nu tot ceea ce gândești este automat adevărat.

Telefonul nu este furnizorul de siguranță emoțională

Verifici când a fost ultima dată online pe aplicația în care vorbiți în mod obișnuit, intri pe profilurile persoanelor care îi apreciază fotografiile, analizezi orice schimbare de comportament în mediul online. Aceste verificări rareori aduc liniște. De cele mai multe ori, ele oferă doar un nou aspect pe care mintea să-l transforme într-un motiv de îngrijorare. Adică tu încerci să reduci anxietatea, dar mai degrabă ajungi să o hrănești. Deci oprește verificările.

Independența nu este lipsa iubirii

Interpretezi autonomia celuilalt ca pe un semn de pericol? Dacă partenerul își face planuri fără tine, se distrează cu prietenii sau se concentrează și pe alte aspecte ale vieții sale, atunci apare imediat gândul că relația voastră nu este o prioritate pentru el. Dar relațiile sănătoase sunt cele în care ambii parteneri pot păstra un echilibru între conexiunea de cuplu și autonomia personală.

Ce încearcă gelozia să îți spună?

Gelozia poate fi un simptom. În spatele ei se află o stimă de sine fragilă? Ai fost înșelată în trecut? Ai crescut într-un mediu în care iubirea părea nesigură sau condiționată? Atunci când reacțiile tale sunt foarte intense, e important să te întrebi dacă durerea vine cu adevărat din prezent sau dacă ce se întâmplă în actuala relație nu cumva activează răni mai vechi. Răspunsul la această întrebare poate schimba modul în care privești situația, poate chiar te ajută să demarezi un proces terapeutic personal serios. La fel de importantă este și o evaluare clară a actualei relații, condițiile aferente distanței, planul de a fi împreună în același oraș/aceeași locuință.

Îți construiești întreaga viață în jurul relației?

Gelozia devine mai puternică atunci când relația reprezintă singura sursă importantă de fericire, entuziasm, validare, stare de bine. Când tot timpul tău liber gravitează în jurul partenerului, desigur fiecare absență va părea uriașă. Prietenii, pasiunile, obiectivele profesionale și activitățile care îți fac plăcere nu sunt doar modalități de a te distra. Ci reprezintă ancore emoționale care te ajută să îți păstrezi echilibrul atunci când relația trece prin momente mai dificile sau când pentru o perioadă ați ales din diverse motive să vă duceți iubirea la distanță.

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Foto: PR

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