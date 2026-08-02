Gențile burgundy, cel mai cool accesoriu al sezonului

Află cum interpretează designerii trend-ul momentului. Domnica Mărgescu te ține la curent.
De la Chanel până la Victoria Beckham, toate marile case de modă au înlocuit negrul cu nuanța vișinei putrede pentru această vară.
Cu toate că pare o culoare tomnatică, iată că designerii i-au dat un aer solar. Și, da, burgundy este culoarea de care te îndrăgostești pe loc!
Foto: Profimedia
În moda contemporană, podiumul nu mai este doar locul pe care defilează modelele. De la supermarketul imaginat de Chanel și până la furtuna de zăpadă creată de Balenciaga, unele decoruri au devenit la fel de memorabile ca piesele prezentate pe catwalk.+ Mai multe