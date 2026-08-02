Gențile burgundy, cel mai cool accesoriu al sezonului

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De la Chanel până la Victoria Beckham, toate marile case de modă au înlocuit negrul cu nuanța vișinei putrede pentru această vară.

Cu toate că pare o culoare tomnatică, iată că designerii i-au dat un aer solar. Și, da, burgundy este culoarea de care te îndrăgostești pe loc!

Foto: Profimedia

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