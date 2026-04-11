Pantofii sezonului: cele 7 tendințe care definesc sezonul primăvară-vară 2026

De la reinterpretări cu aer școlar la sandale care sfidează convențiile, propunerile de pantofi pentru SS26 oscilează între minimalism calculat și extravaganță asumată.

  de  Georgescu Daria
Back to School – Dior
Primăvara 2026 marchează un moment de echilibru rar în modă, între dorința de simplitate și nevoia de spectacol. Pe podiumuri, designerii au tratat încălțămintea ca pe un teritoriu de experiment, unde clasicul nu dispare, ci este subtil recalibrat. Siluetele familiare capătă volume noi, vârfurile se alungesc sau se ascut, iar proporțiile sunt ajustate cu o precizie care transformă chiar și cele mai discrete modele în piese cu intenție.

În paralel, există o energie jucăușă greu de ignorat. Detaliile devin mai expresive, materialele mai tactile, iar contrastul dintre utilitar și decorativ este explorat fără rețineri. Fie că vorbim despre influențe retro reinterpretate sau despre forme care par desprinse dintr-un viitor apropiat, pantofii acestui sezon nu mai sunt doar un accesoriu, ci punctul de plecare al întregii ținute.

  • Back to School

Estetica inspirată de uniformele școlare revine într-o variantă rafinată, unde pantofii cu șiret și modelele tip brogue capătă un aer contemporan. Dior, Loewe, Miu Miu și Moschino propun reinterpretări care echilibrează rigoarea cu un twist ironic, transformând clasicul într-o alegere de stil actuală. Poartă-i cu șosete fine și fuste plisate sau, pentru contrast, cu piese relaxate precum denimul oversized.

  • Edgy Flip Flop’s

Papucii de tip flip-flop ies din zona de vacanță și intră direct în garderoba urbană, într-o formă mult mai elaborată și asumată. Cu tocuri discrete, tălpi sculptate sau accente neașteptate, propunerile de la Balenciaga, Chloé, Proenza Schouler și Bottega Veneta transformă acest model relaxat într-o piesă cu atitudine. Integrează-i în ținute simple, cu linii curate, pentru a păstra echilibrul între nonșalanță și sofisticare.

  • Fancy Footwear

După sezoane dominate de minimalism, pantofii redevin un exercițiu de expresie și exuberanță. Aplicațiile florale, texturile strălucitoare și detaliile decorative transformă fiecare pereche într-un punct de atracție, așa cum se vede în propunerile semnate de Calvin Klein, Dior și Proenza Schouler. Cel mai bine funcționează în combinații minimaliste, unde rămân piesa centrală a întregului look.

  • Knock on Wood

Sabotii și tălpile din lemn revin într-o estetică ce combină nostalgia cu detalii neașteptat de sofisticate. Inspirate din anii ’70, aceste modele sunt reinterpretate prin texturi bogate și finisaje atent lucrate, așa cum propun Moschino, Ottolinger, The Attico, Zimmermann. Se potrivesc perfect cu piese fluide sau denim, aducând un contrast relaxat și ușor boem ținutelor de sezon.

  • Pointy

Vârful alungit devine unul dintre cele mai clare gesturi de stil ale sezonului, ducând silueta pantofului într-o zonă mai dramatică și precisă. Propunerile de la Balenciaga, Ferragamo și Saint Laurent mizează pe linii extrem de ascuțite și tocuri înalte, care alungesc vizual piciorul și adaugă o notă de forță oricărei apariții. Vor arăta întotdeauna cel mai bine alături de croieli riguroase.

  • Sneakerinas

La granița dintre balerini și sneakerși, acest hibrid propune o alternativă discretă pentru garderoba de zi cu zi. Silueta joasă și linia suplă dau senzația de lejeritate, fără să sacrifice funcționalitatea, așa cum se vede în variantele de la Dries Van Noten, Fendi, Miu Miu și Prada. Se integrează ușor în ținute minimaliste, dar pot aduce și un contrast interesant în combinații mai îndrăznețe.

  • V-Shape

Decupajul în V redesenează linia pantofului, creând o siluetă mai alungită și un efect vizual subtil seducător. Prin această tăietură precisă, piciorul pare mai fin și mai lung, fără artificii evidente. Balenciaga și Stella McCartney explorează această direcție în variante care merg de la discret la statement. Funcționează excelent în ținute curate, unde detaliul devine punctul de interes.

Foto: Profimedia, Instagram

