Cum arată spectaculosul tort pe care Andreea Bălan și Victor Cornea l-au avut la nuntă și cu ce preparate sofisticate și-au servit invitații

Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe 10 mai.

Cum arată tortul pe care Andreea Bălan și Victor Cornea l-au avut la nuntă

Andreea Bălan și Victor Cornea au organizat cununia religioasă, la aproximativ o lună de când s-au căsătorit civil. Evenimentul a avut loc pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

Andreea Bălan și Victor Cornea și-au încântat invitații cu un decor floral spectaculos, format din peste 30.000 de flori. La cununia religioasă desfășurată pe ponton, invitații au fost întâmpinați de o arcadă uriașă decorată cu mii de flori.

Andreea Bălan și-a dorit ca nunta ei cu Victor Cornea să fie una de vis, ceea ce s-a și întâmplat. Pe parcursul întregului eveniment, artista a schimbat patru rochii de mireasă, realizate special de către trei designeri.

Unul dintre cele mai așteptate momente a fost venirea tortului. Cei doi au optat pentru un tort alb, decorat cu flori și realizat pe mai multe etaje. Ce a atras atenția tuturor a fost faptul că pe tort se afla o poză cu Andreea Bălan și soțul ei, Victor Cornea.

Ce preparate au ales cei doi pentru nuntă

Andreea Bălan și Victor Cornea au vrut să își impresioneze cu adevărat invitații. Aceștia au putut asista la recitaluri susținute de 3 Sud Est, Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani și trupa The Colours.

În ceea ce privește meniul, mirii au optat pentru un mix între preparate tradiționale, combinate cu elemente sofisticate, variate.

La aperitiv, invitații au fost serviți cu Carpaccio de vită cu pesto, Cracker cu ton nicoise, Tartă cu vitello tonnato, Foie gras cu chutney de ceapă, Sigara borefoietaj turcesc cu brânză feta și creveți, curmale cu gorgonzola și nuci, Burrata cu spumă de avocado și trufe negre, bruschetta cu spanac și ou, unt cu ierburi aromatice, mini caprese, mix de măsline. Nu a lipsit nici peștele, mai exact, cod negru de Alaska cu sos miso alături de orez sălbatic condimentat cu togarashi. De asemenea, sarmalele tradiționale cu mămăliguță, smântână și ardei iute au avut loc de cinste, scrie Click!.

Andreea Bălan, primele declarații după nuntă

Pe contul ei de Instagram, Andreea Bălan a oferit primele declarații după ce s-a căsătorit religios cu Victor Cornea. Artista a împărtășit cu fanii imagini realizate în cadrul unei ședințe foto, iar în acele fotografii se poate observa cum a arătat prima ei rochie de mireasă.

„Două suflete, o singură iubire.

O zi pe care o vom purta mereu în inimă.

Împreună, spre infinit.”

Unul dintre momentele emoționante a fost, fără îndoială, cel în care Andreea Bălan a pășit spre altar. Artista a fost copleșită de emoții și a fost surprinsă în lacrimi.

„Iubirea ne împlinește și ne face mai fericiți în fiecare zi.

Astăzi suntem mai fericiți ca niciodată, pentru că ne-am unit destinele în fața lui Dumnezeu.

Drumul spre altar a fost unul plin de emoție și ne-a făcut să realizăm cât de binecuvântați suntem pentru tot ceea ce trăim. Am fost împreună profund recunoscători pentru iubirea noastră, pentru această zi și pentru toți cei dragi care ne sunt alături.

De acum înainte, drumul nostru va fi unul singur, parcurs împreună, cu iubire, încredere și recunoștință.

O zi pe care o vom purta în suflet pentru totdeauna”, a transmis Andreea Bălan pe Instagram.

Ulterior, Andreea Bălan a dezvăluit și videoclipul piesei „Nopți Albe”, în care se regăsesc numeroase cadre de la petrecere și din timpul pregătirilor pentru nuntă.

