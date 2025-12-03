De ce a refuzat Alina Pușcaș să participe la Asia Express sau Power Couple: „Problema e că…”

Alina Pușcaș a dezvăluit de ce nu participă la emisiuni precum Asia Express sau Power Couple cu soțul ei.

  Actualizat 03.12.2025, 18:03
Alina Pușcaș (1)
Alina Pușcaș, prezentatoarea de la Antena 1, a mărturisit că nu va lua parte la emisiuni precum Survivor sau Asia Express, deși și-ar fi dorit. Motivul principal îl reprezintă situația personală și jobul soțului ei.

De ce nu merge Alina Pușcaș la emisiuni cu soțul ei

Prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva” este nu doar mamă a trei copii, ci și studentă la un master la UNArte și fondatoare a unui brand de haine, ceea ce îi ocupă o mare parte din timp. Recent, producătorii mai multor show-uri au încercat să o convingă să participe la emisiuni precum Asia Express, Power Couple sau Survivor, însă Alina a ales să refuze toate ofertele.

„E complicat că sunt mici copiii. Survivor înseamnă 4 luni de stat departe. Asia Express înseamnă 2 luni de stat departe. Power Couple? Acolo e mai puțin, dar problema e că soțul este medic militar. E mai complicat să plece în astfel de scopuri în afara țării. Deci și acolo e dificil”, a explicat Alina Pușcaș pentru Cancan.ro.

Vedeta a recunoscut că, dintre toate propunerile, Asia Express a fost cea mai tentantă pentru ea, datorită oportunității de a descoperi alte culturi și stiluri de viață. Totuși, circumstanțele familiale și profesia soțului au făcut imposibilă participarea.

„Cel mai mult cred că Asia Express, pentru că e o chestie să văd culturile unor oameni, să văd ce înseamnă și cum arată viața reală de acolo. Survivor-ul e tentant în ideea în care sunt o fire competitivă. E doar o competiție și anduranță. Nu aș cunoaște ceva din cultura altor popoare, nu aș descoperi oameni. Ar fi doar o luptă continuă. Și atunci, cumva, cred că Asia Express și Power Couple, dar nu am couple-ul care ar putea să vină cu mine fără să își piardă, vorba aia, seriozitatea în fața pacienților. E mai complicat la el”, a adăugat vedeta.

Alina Pușcaș, despre cum a fost prima zi de facultate

Alina Pușcaș este foarte bucuroasă de un nou capitol din parcursul ei academic. Prezentatoarea TV a luat decizia să își continue studiile, așa că s-a înscris la un program de master de la Universitatea Națională de Arte din București. 

Alina Pușcaș le-a povestit urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare despre cum a decurs prima ei zi de facultate. Prezentatoarea TV a luat parte la festivitatea de deschidere, iar cu această ocazie i-a cunoscut pe câțiva dintre cei care îi vor fi profesori în acest an. Vedeta este încântată că a făcut acest pas și abia așteaptă să lucreze la primele proiecte și le ofere fanilor din impresiile sale.

„Gata și prima zi de facultate. Astăzi bineînțeles că nu s-a întâmplat mare lucru. A fost discursul decanului și am cunoscut o parte dintre profesorii cu care vom lucra anul acesta. Bineînțeles că nu am fost singurii, doar cei de la master, practic toți am început astăzi, dar a fost mai degrabă un meeting. Mâine începem practic cursurile. Sunt curioasă dacă intrăm direct în pâine cu proiecte sau stăm la discuții, să ne cunoaștem mai bine sau să aflăm despre ce o să învățăm anul acesta”, a povestit Alina Pușcaș pe rețelele de socializare. 

Andreea Marin, confesiuni despre lupta cu depresia. Când a realizat că are nevoie de ajutor specializat: „Depresia este o boală, nu e o vină…'

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și fiicele ei: "Să ne bucurăm de o iarnă minunată"
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și fiicele ei: "Să ne bucurăm de o iarnă minunată"
People

Andreea Bălan le-a arătat fanilor cum a împodibit anul acesta bradul de Crăciun.

Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după patru ani de relație. Cum arată spectaculosul inel de logodnă al artistei
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit după patru ani de relație. Cum arată spectaculosul inel de logodnă al artistei
People

Miley Cyrus și-a afișat inelul de logodnă la premiera filmului Avatar: Fire and Ash.

Care este acum relația dintre Olga Barcari și Cătălin Bordea după revederea de la Asia Express: "Nu mi se pare corect. Sunt genul de om..."
Care este acum relația dintre Olga Barcari și Cătălin Bordea după revederea de la Asia Express: "Nu mi se pare corect. Sunt genul de om..."
People

Cătălin Bordea a avut o relație cu hairstylista Olga Barcari, concurentă la Asia Express 2025.

