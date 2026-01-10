Top 6 genți must-have ale sezonului

În acest sezon, gențile nu mai sunt doar un accesoriu practic, ci devin un element-cheie de styling. De la volume exagerate la finisaje tactile și nuanțe delicate, tendințele propun piese care schimbă instant dinamica unei ținute.

Casele de modă și editoriale internaționale mizează pe diversitate: genți care spun o poveste, care ies în evidență prin material sau proporții și care pot fi integrate ușor atât în ținutele de zi, cât și în cele de seară. Sezonul acesta, regula este una singură: alege cu intenție.

Din piele întoarsă

Textura vedetă a sezonului, pielea întoarsă revine în prim-plan cu un aer sofisticat și extrem de actual. Pe podium, Prada a propus genți din suede cu linii curate și volume bine definite, în timp ce Gabriela Hearst mizează pe finisaje impecabile și o estetică timeless. Tonurile de maro, caramel și bej domină selecțiile editoriale, fiind ușor de integrat în ținute minimaliste, alături de paltoane clasice, tricotaje sau costume cu croieli masculine.

Plicul XXL

Plicul revine sezonul acesta într-o versiune supradimensionată, cu impact vizual și un aer cool. La Michael Kors, plicurile XXL sunt gândite ca extensii naturale ale ținutelor de zi, cu forme moi și piele fină, în timp ce Gucci le propune în variante statement, cu detalii recognoscibile și un twist glam. Se poartă sub braț, fără barete vizibile, și transformă instant chiar și cea mai simplă ținută într-una cu atitudine.

Din piele exotică

Texturile cu efect exotic rămân un reper al sezonului, dar sunt reinterpretate într-o cheie mai rafinată. Stella McCartney propune genți cu imprimeu exotic realizate din materiale alternative, în timp ce Christian Dior și Gabriela Hearst mizează pe finisaje sofisticate și siluete curate. Aceste modele se poartă ca piese statement, alături de ținute simple, pentru un contrast elegant.

Iconic

Gențile cu statut de obiect-cult rămân o investiție sigură, indiferent de sezon. Modelele propuse de Chloé, Hermès și Louis Vuitton se remarcă prin design recognoscibil, proporții echilibrate și detalii atent lucrate. Sunt acele piese care traversează tendințele și funcționează la fel de bine în ținute de zi sau de seară.

Necessaire

Inspirată din universul travel și beauty, geanta tip necessaire devine una dintre cele mai cool apariții ale sezonului. Victoria Beckham o propune în variante minimaliste, cu linii curate, în timp ce Louis Vuitton și Hermès îi dau o notă luxoasă, prin materiale premium și detalii impecabile. Ea adaugă un aer nonșalant, dar extrem de sofisticat ținutelor urbane.

Galben pal

Culoarea surpriză a sezonului, galbenul pal aduce lumină și prospețime garderobei, fără a deveni strident. Gențile în această nuanță apar în colecțiile Chanel, Fendi și Gucci, propuse în forme elegante, ușor de integrat în ținutele de zi. Este un accent cromatic subtil, care funcționează perfect alături de tonuri neutre precum gri, bej sau maro.

