Tendințe modă: Leather weather

Fie că vorbim despre piese clasice ori futuriste, nuanțele de negru sau maro domină.

Negru

Jacheta din piele neagră era considerată acum câteva zeci de ani una dintre piesele avangardiste. Ei bine, acum este o clasică. Însă iată că designerii o reinventează mereu, ba chiar s-au inspirat de la aceasta pentru a crea piese nou-nouțe!

Maro

Pielea maro a fost multă vreme văzută de fashioniști drept bătrânicioasă & passé; dar cu toate acestea, pielea în nuanțele cafelei a inspirat mereu luxul suprem. Fendi și Ferragamo exemplifică asta cel mai bine în acest sezon.

