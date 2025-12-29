Tendințe modă: Leather weather

Pielea este prezentă în toate texturile ei pe podiumurile de modă ale sezonului de toamnă-iarnă.

  de ELLE
Alaia (1)
Fie că vorbim despre piese clasice ori futuriste, nuanțele de negru sau maro domină.

Negru

Jacheta din piele neagră era considerată acum câteva zeci de ani una dintre piesele avangardiste. Ei bine, acum este o clasică. Însă iată că designerii o reinventează mereu, ba chiar s-au inspirat de la aceasta pentru a crea piese nou-nouțe!

Maro

Pielea maro a fost multă vreme văzută de fashioniști drept bătrânicioasă & passé; dar cu toate acestea, pielea în nuanțele cafelei a inspirat mereu luxul suprem. Fendi și Ferragamo exemplifică asta cel mai bine în acest sezon.

O scurtă istorie a pieselor vestimentare cu umeri supradimensionați

Top 7 bijuterii pe care să le porți de Crăciun
Top 7 bijuterii pe care să le porți de Crăciun
Fashion

Fie că le ai deja, fie că le primești cadou chiar de Crăciun, important este să nu uiți de existența bijuteriilor și cât de mult îți schimbă acestea starea de spirit.

Arhitectura în modă: o poveste despre formă, structură și frumusețea construcției
Arhitectura în modă: o poveste despre formă, structură și frumusețea construcției
Fashion

De la corsetele rigide ale secolului al 19-lea la volumele sculpturale contemporane, arhitectura și moda au mers mereu mână în mână, modelându-se una pe cealaltă. Împreună, au construit o estetică a echilibrului perfect între corp, spațiu și mișcare.

Reflexiile aurii dau tonul în moda momentului
Reflexiile aurii dau tonul în moda momentului
Fashion

Strălucitor, sofisticat și surprinzător de purtabil, auriul revine în sezonul FW25 într-o versiune modernă, mai subtilă și mai rafinată, dincolo de registrul strict festiv.

