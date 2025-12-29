Tendințe modă: Leather weather

Pielea este prezentă în toate texturile ei pe podiumurile de modă ale sezonului de toamnă-iarnă.
Fie că vorbim despre piese clasice ori futuriste, nuanțele de negru sau maro domină.
Jacheta din piele neagră era considerată acum câteva zeci de ani una dintre piesele avangardiste. Ei bine, acum este o clasică. Însă iată că designerii o reinventează mereu, ba chiar s-au inspirat de la aceasta pentru a crea piese nou-nouțe!
Pielea maro a fost multă vreme văzută de fashioniști drept bătrânicioasă & passé; dar cu toate acestea, pielea în nuanțele cafelei a inspirat mereu luxul suprem. Fendi și Ferragamo exemplifică asta cel mai bine în acest sezon.
Foto: Profimedia
