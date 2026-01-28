Primul capitol Couture al lui Matthieu Blazy la Chanel

Colecția Chanel Haute Couture primăvară–vară 2026 marchează primul exercițiu couture al lui Matthieu Blazy în calitate de director artistic al activităților de modă ale Casei. Mai degrabă decât să propună un gest de forță sau o reinterpretare radicală, Blazy a ales o abordare introspectivă, concentrată pe esența Chanel și pe motivul pentru care couture-ul continuă să existe.

„Haute Couture este sufletul Chanel”, afirmă designer-ul, insistând asupra ideii că aceste haine nu sunt complete decât atunci când sunt purtate. În viziunea sa, couture-ul nu este un obiect de contemplat, ci un spațiu al relației, între creator și purtătoare, între memorie și prezent, între corp și emoție.

Colecția se deschide cu o reinterpretare extrem de rafinată a costumului Chanel. Redus la elementele sale fundamentale și realizat din muselină de mătase transparentă, acesta apare ca o imagine aproape efemeră a istoriei Casei. Nu este un exercițiu de nostalgie, ci o suprapunere de straturi: trecutul Chanel, gestul couture și povestea personală a celei care îl îmbracă.

Această dimensiune intimă este susținută de o serie de simboluri recurente. Scrisori de dragoste, sticluțe de N°5, rujuri roșii sau fragmente de bijuterii apar brodate, ascunse în buzunare, cusute în interior sau suspendate de lanțul iconic al genților. Interiorul hainelor devine vizibil, iar moda capătă o dimensiune confesivă, aproape autobiografică.

Pe măsură ce defilarea avansează, colecția se transformă într-o narațiune despre metamorfoză. Siluetele feminine sunt asociate cu lumea păsărilor, nu prin imitație literală, ci prin sugestie și construcție. Volumul, textura și mișcarea evocă ideea de penaj, tradusă prin broderii complexe, suprapuneri, plisări și țesături elaborate manual.

Paleta cromatică pornește de la negru intens, care pune în valoare precizia croielii, și evoluează către compoziții mai elaborate, inspirate de diversitatea lumii aviare: de la porumbelul urban la păsări exotice, cu penaj bogat. Penele, de altfel, sunt rareori folosite ca material. Ele sunt sugerate prin construcție și tehnică, într-un exercițiu de control și subtilitate couture.

Scenografia amplifică această idee de suspendare și evadare. Pe un podium roz pal, ciuperci supradimensionate creează un decor de pădure stilizată, în care personajele apar și dispar. Este o imagine deliberat efemeră, care susține ideea că momentul couture nu este menit să dureze, ci să lase o impresie.

În tot acest univers, codurile Chanel rămân constante. Costumul, lanțul, simbolurile Casei și rigoarea construcției ancorează colecția într-o identitate clară. Blazy nu le contestă, ci le simplifică și le pune în dialog cu fragilitatea, transparența și mișcarea.

Chanel Haute Couture primăvară–vară 2026 nu este un debut construit pe impact imediat, ci unul care mizează pe profunzime și continuitate. Matthieu Blazy propune couture-ul ca spațiu al intimității și al libertății personale, reafirmând rolul acestui teritoriu ca formă de expresie vie, nu ca relicvă a trecutului.

