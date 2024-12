Matthieu Blazy este noul director de creație al casei Chanel

A obținut ceea ce putem numi probabil cel mai râvnit loc de muncă din industrie. Matthieu Blazy este noul director de creație al casei de modă franceze Chanel. Odată cu anunțul de joi seară, toate speculațiile despre candidați precum Hedi Slimane, Clare Waight Keller, Christopher Bailey sau Simon Porte Jacquemus s-au oprit.

Decizia în favoarea designerului belgiano-francez nu a fost totuși o mare surpriză pentru industrie. În ultimii doi ani, colecțiile lui Blazy pentru compania italiană Bottega Veneta au fost printre cele mai cerute din branșă. Designer-ul de numai 40 de ani a reușit să transforme brand-ul, ce aparține grupului de lux Kering, ȋntr-unul atrăgător și relevant. Iar asta într-un mod calm și liniștit, el nefiind un designer flashy precum Karl Lagerfeld. Dimpotrivă. Matthieu Blazy, care are o slăbiciune pentru țigările Marlboro Lights și ȋnghețata cu Stracciatella, trece mai degrabă neobservat ȋn ținutele sale uzuale formate adeseori din jeanși și pulovere basic.

Matthieu Blazy, director artistic de creație, Chanel: „Sunt încântat și onorat să mă alătur minunatei case Chanel. Aștept cu nerăbdare să cunosc toată echipa și să scriem acest nou capitol împreună.”

Bruno Pavlovsky, Președintele Chanel Fashion și Chanel SAS: „Sunt încântat să îi urez bun venit lui Matthieu Blazy. Sunt convins că se va putea juca cu codurile și moștenirea casei, printr-un dialog continuu cu studioul, atelierele noastre și ale noastre maisons d’art. Personalitatea lui îndrăzneață, abordare sa inovatoare și puternică, precum și dedicarea de care a dat dovadă pentru măiestrie și frumos, va duce Chanel în noi și interesante direcții.”

Alain Wertheimer, președinte executiv global și Leena Nair, CEO global al Chanel: „Matthieu Blazy este unul dintre cei mai talentați designeri ai generației sale. Viziunea și talentul său vor întări energia brand-ului și poziția sa de lider în domeniul luxului. Sub conducerea lui Bruno Pavlovsky, suntem încrezători că Matthieu Blazy va continua să modeleze ceea ce urmează și să scrie o nouă pagină în creația Chanel.”

Blazy, care a crescut la Paris ca fiu al unui expert în artă precolumbiană și al unui istoric, are, fără îndoială, calitățile profesionale pe care le presupune postul: multă experiență în domeniu, deși undeva ȋn plan secund. Cu toate acestea, designer-ul s-a aflat mereu acolo unde moda era catalogată drept relevantă.

După ce a studiat la școala La Cambre din Bruxelles, Blazy a lucrat pentru Raf Simons și apoi a căpătat experiență în domeniul couture lucrând pentru Maison Margiela. În 2014 a fost angajat de Phoebe Philo ca designer senior la Céline, pentru ca ȋntre 2016 și 2019 să revină sub tutela belgianului Raf Simons, de data aceasta la New York, pentru Calvin Klein. Ȋn 2020 Blazy s-a mutat la Milano, devenind, sub Daniel Lee, șef de design la Bottega Veneta. După plecarea lui Lee în 2021 de la cârma casei, Blazy a devenit director de creație. Și astfel, a reușit într-un final să-și demonstreze, ȋn prima linie, talentul.

Acum îi urmează lui Virginie Viard la cârma casei de modă franceze Chanel. Matthieu Blazy este doar al treilea designer după fondatoarea companiei, Coco Chanel. Și va avea enorm de mult de lucru, necesarul casei fiind de zece colecții pe an: două de prêt-à-porter, două de haute-couture, două intermediare și una cruise. Să nu uităm ȋnsă nici de colecția Métiers d’Art sau de colecțiile speciale Coco Beach și Coco Neige.

Adevărata provocare, însă, va fi să ajute casa să devină din nou cu adevărat relevantă. În vremuri ȋn care companiile de lux sunt lovite de o criză economică, munca directorului de creație este una titanică. După vânzările record ale ultimilor ani (în 2023, s-a speculat că vânzările casei Chanel s-au ridicat la 18,4 miliarde de euro), a intervenit o „oboseală”” datorată prețurilor din ce ȋn ce mai mari, în rândul consumatorilor de lux. Astfel, Matthieu Blazy se va confrunta cu o sarcină colosală.

Foto: Profimedia

