ELLE Interviu: Magda Butrym, despre noua colecție în colaborare cu H&M

Domnica Mărgescu a avut onoarea să intre în „lumea Bloom' stând de vorbă cu designerul colecției, Magda Butrym, despre modă, tradiție, viitorul modei și ce semnificație are trandafirul, dar și cu Anne Sofie Johannson, creative advisor la H&M, despre creativitate și cât de importante sunt colaborările cu designerii internaționali.

Magda Butrym, designer-ul colecției

ELLE: Ce înseamnă florile pentru tine, atât ca sursă de inspirație în munca ta, cât și personal? Care este povestea din spatele inspirației pe care ați luat-o de la flori în cei zece ani în care ați proiectat pentru propriul brand?

Magda Butrym: Florile sunt foarte personale și speciale pentru mine și profund legate de istoria brand-ului. Simt că trandafirul este îndrăzneț și delicat, și întotdeauna atât de protector, datorită formei și straturilor de petale. Și fac legătura cu femeile: atât de frumoase și totuși atât de puternice – trecem prin atât de multe și trebuie să fim întotdeauna capabile să ne protejăm.

Nu este vorba doar despre aspectul florilor sau despre purtarea lor, ci mai degrabă despre ideea că poți înflori din interior. Se preia energia și forța florii. Trandafirii sunt încărcați de atât de mult simbolism: cei roșii pentru dragoste, cei galbeni pentru prietenie. Este o inspirație foarte romantică, visătoare, care ne permite să ne imaginăm.

Am câteva cuvinte cu care încerc întotdeauna să-mi ghidez compania: visător, slav, romantic, și simt că trandafirul este, de asemenea, unul dintre aceste cuvinte. Aceste idei de bază aduc un sentiment de unicitate brand-ului – un sentiment puternic de identitate. Trandafirul este prezent în atât de multe moduri, de-a lungul istoriei noastre: la început ca imprimeu, apoi mai târziu ca formă arhitecturală, cu rochiile care sunt construite aproape ca niște flori sau petale. Veți vedea toate aceste elemente în această colecție H&M.

ELLE: Rochiile sunt piesele-cheie ale brand-ului tău. Cum ai descrie rolul rochiei în garderoba oricărei femei?

M.B.: Îmi place să mă joc cu liniile și arhitectura rochiilor, îmbinând elemente super feminine cu structura sau linia – vezi asta în unele dintre frumoasele decupaje din rochiile noastre, și apoi straturile care seamănă cu petalele. Dar Magda Butrym a fost întotdeauna despre contrast: rochii senzuale asociate cu stiluri supradimensionate – cum ar fi haina de piele uimitoare din această colecție. Îmi place acest mix, rochiile purtate cu ceva mai dur. Dar pentru mine fiecare piesă are forță.

O rochie mini poate fi la fel de puternică ca o jachetă structurată, căptușită. Cred că o femeie puternică se simte curajoasă și încrezătoare în ceea ce poartă – și în propriul ei corp. Îmi place să mă joc cu siluetele; este ceva interesant fără efort în a suprapune o piesă supradimensionată peste ceva scurt și îndrăzneț. Cu această colecție, am vrut să celebrez o gamă largă de identități și tipuri de corp. A fost esențial pentru mine să nu definim puterea printr-o singură siluetă. În schimb, există un amestec dinamic de opțiuni lungi și scurte, supradimensionate și bine ajustate, moi și arhitecturale, permițând oamenilor să aleagă ceea ce rezonează cu starea lor de spirit și stilul lor.

ELLE: Cât de importantă este moștenirea slavă pentru tine? În ce se traduce aceasta atunci când vine vorba de haine?

M.B.: Spiritul slav este în centrul a tot ceea ce facem și sunt incredibil de mândră să fiu primul designer polonez care colaborează cu H&M. Când am fost abordată prima dată, cu greu mi-a venit să cred – este rar ca un brand de prêt-à-porter de lux să apară din această parte a Europei. Nu există mulți designeri, nici multe mărci. Concurenții noștri sunt marile case cu tradiție din Franța și Anglia, ceea ce face ca această recunoaștere din partea H&M să fie și mai semnificativă.

Având în vedere istoria lor de colaborări emblematice, este o onoare imensă să ne alăturăm unor designeri atât de apreciați. Îmi amintesc că am urmărit anunțurile anterioare și chiar am colecționat piese, dar nu mi-am imaginat niciodată că într-o zi un designer din Polonia se va număra printre ei. Acest moment este profund personal, dar sper, de asemenea, să servească drept sursă de inspirație pentru designerii de pretutindeni – fie că sunt din Polonia, Brazilia, China sau orice alt loc din afara capitalelor tradiționale ale modei: Paris, Londra, New York și Milano. Vreau să arăt că totul este posibil.

Acest mesaj este atât de important, atât de încurajator. În această colecție, veți vedea influența slavă peste tot. Totul a început cu mici detalii – modalități de a împărtăși moștenirea noastră slavă. Să luăm eșarfa, de exemplu. Pentru mine, este un simbol al tradiției: femeile slave care o poartă înfășurată în jurul capului, un simplu act de protecție care poartă atât de multă istorie cu sine. Și este șic fără efort – o eșarfă de mătase asociată cu un pulover negru creează un look elegant, atemporal.

M-am gândit mult la bunica mea, cu haina ei lungă de bumbac și la eșarfa ei, și la modul în care aceste amintiri îmi modelează viziunea. Aducerea echipei H&M la Varșovia pentru campanie a fost incredibil de specială. Imaginile captează esența frumuseții slave – lumina, cerul gri-albastru, acel amestec caracteristic de melancolie rece și farmec incontestabil. Este ceva ce nu se poate replica. Modelele întruchipează forța și eleganța unică a femeilor slave.

Și pe tot parcursul campaniei, veți auzi cuvinte poloneze împletite în povestire – ceva care mi se pare profund romantic și semnificativ. Abia aștept ca oamenii să experimenteze acest lucru. Cred cu adevărat că acesta va fi un moment puternic pentru comunitatea poloneză, atât acasă, cât și în întreaga lume.

ELLE: Cum și când a început interesul tău pentru modă?

M.B.: De fapt, plănuiam să studiez medicina, nu moda! Dar extraordinara mea mamă – care rămâne o mare sursă de inspirație în tot ceea ce fac – a fost cea care mi-a atras atenția, pe bună dreptate, că voi fi mai interesată de cum va arăta șorțul meu decât de biologie. M-am gândit că asta înseamnă probabil că ar trebui să mă orientez către o carieră în modă! Ea m-a sprijinit în ciuda faptului că în Polonia nu exista o industrie a modei matură sau educație în acest domeniu.

Îi sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Într-adevăr, toate amintirile mele despre modă sunt adânc înrădăcinate în familia mea. Părinții mei au acordat întotdeauna atenție modului în care se îmbrăcau și își foloseau hainele pentru a-și exprima personalitatea și aspirațiile de a avea mai multă bucurie sau farmec în viață. Acest lucru m-a făcut să văd puterea hainelor – rolul lor ca formă de a mă exprima și de a căpăta încredere în mine. Am încercat să păstrez această credință cu brand-ul meu – întreaga idee este despre emanciparea feminității și celebrarea femeilor.

ELLE: Cum poți descrie ultimii zece ani pentru Magda Butrym? La ce vă așteptați pentru următorii zece ani?

M.B.: Sunt incredibil de mândră de ultimii zece ani. Unul dintre cele mai speciale aspecte ale lucrului la această colecție a fost oportunitatea de a reflecta – de a privi înapoi prin arhiva noastră și de a revizita această călătorie. Sunt o persoană care este rareori mulțumită, întotdeauna sunt cel mai dur critic al meu. Dar când am început să lucrăm cu H&M, ei mi-au trimis o prezentare frumoasă a ceea ce vedeau în brand-ul meu – subliniind look-uri și momente-cheie din istoria noastră. Să văd asta prin ochii lor a fost o revelație. A fost uimitor să reflectez la tot ceea ce am creat, inclusiv la piese pe care aproape le uitasem. A fost o experiență profund satisfăcătoare.

Mi-a plăcut în special să revăd primii ani. În primii șapte ani, am fost doar eu și o femeie incredibilă, lucrând cot la cot la tot – rochii, pulovere, croitorie, fiecare detaliu. A fost incredibil de emoționant să mă uit în urmă la acea perioadă. Cum am reușit, încă nu știu! Dar pe măsură ce am reflectat, am văzut firele roșii și codurile definitorii care au modelat brand-ul. Mi-am dat seama, de asemenea, că unele idei pe care le-am explorat atunci poate că au fost înaintea timpului lor – poate că rezonează și mai puternic acum.

Această colecție este atât o evoluție, cât și o celebrare a ultimului deceniu. Iar în ceea ce privește viitorul – sper să fie plin de bucurie, momente neașteptate și femei extraordinare care să dea viață modelelor noastre.

Anne Sofie Johannson, Creative Advisor, H&M

ELLE: Poți să ne spui cum a început cariera ta în modă și ce te-a condus către această industrie?

Anne Sofie Johannson: Întreaga mea poveste a început cu H&M! Este într-adevăr rădăcina întregii mele cariere în modă. La sfârșitul anilor ’80, am decis că vreau să devin designer vestimentar. M-am gândit pentru scurt timp să devin doctor veterinar, dar apoi mi-am dat seama că am nevoie de o muncă creativă! Așa că m-am angajat ca asistentă de vânzări la H&M, într-unul dintre magazine. Trei ani mai târziu, mi-am făcut curaj să-i arăt portofoliul meu șefei de design a companiei, uimitoarea Margareta van den Bosch, și am primit un post de asistent de design. Întotdeauna am spus că, de la început, ambiția mea a fost doar să devin designer la H&M. Așa că restul a fost doar cireașa de pe tort!

ELLE: Cât de importante sunt colaborările designerilor cu H&M pentru lumea modei și de ce?

A.S.J.: Cred că sunt extrem de importante și suntem foarte mândri de ele. Cred că au transformat cu adevărat industria modei, prin ideea de a face colaborarea foarte interesantă și, de asemenea, prin conceptul de a face disponibile în mod democratic articole din istoria modei. În ultimele luni, am reflectat asupra istoriei tuturor colaborărilor, în parte din cauza proiectului nostru prin care am sărbătorit aniversarea de 20 de ani a colaborărilor, am revizitat articolele purtate deja din ultimii 20 de ani, care au devenit parte din campanie.

Cred că acel proiect – și faptul că am văzut cât de uimitoare și relevante sunt și acum multe dintre articolele din aceste colecții trecute – ne-a făcut pe toți cei de la H&M să fim din ce în ce mai siguri că vom continua. Vrem să continuăm să oferim șansa de a colecționa aceste momente din istoria modei. Și, desigur, putem colabora în atât de multe moduri diferite, așa cum facem deja acum: lucrând la mai multe parteneriate locale, mai mici, mai mari. Vrem să scoatem în evidență cât mai multe talente. Clienților noștri le place, iar nouă ne place entuziasmul lor.

ELLE: Cum ați descrie colecția Bloom by Magda Butrym?

A.S.J.: Munca Magdei este întotdeauna foarte puternică și foarte feminină și poetică în același timp. Și această colecție este foarte, foarte mult așa cum este Magda și asta a fost, desigur, ceea ce am urmărit. Cred că ea reprezintă ceva ce nu am mai prezentat în cadrul colaborărilor noastre până acum – acest spirit slav mândru și romantic. Ea este primul designer polonez cu care am lucrat și suntem foarte încântați să o sărbătorim. Întotdeauna este minunat să colaborăm cu o femeie designer, în special cu una care are o viziune atât de puternică asupra feminității. Dorim să folosim colaborările noastre pentru a scoate în evidență noile talente și stelele în ascensiune, precum și icon-urile consacrate ale modei. Cred că Magda este cu adevărat un nou icon, iar această colecție arată cu adevărat acest lucru.

ELLE: Ce înseamnă feminitatea în universul modei din zilele noastre?

A.S.J.: Cred că feminitatea poate însemna multe lucruri diferite – este vorba despre individ, sentimentul de sine, un sentiment de încredere în propria identitate și propriile dorințe. Acesta este mesajul pe care cred că îl transmite Magda.

ELLE: Care este secretul pentru a-ți menține mereu creativitatea pentru a oferi colecții relevante?

A.S.J.: Colaborarea! Cred că a vorbi și a te întâlni cu alții este modalitatea de a rămâne mereu curios și surprins.

Colecția realizată de Magda Butrym în colaborare cu H&M va fi disponibilă pe hm.com și în magazinele selectate începând cu 24 aprilie.

