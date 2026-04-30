Meryl Streep, noi detalii despre presupusul ei iubit, Martin Short: „Ne gândeam că ar fi distractiv”

Meryl Streep și Martin Short nu au confirmat nici până acum dacă relația lor depășește nivelul de prietenie, însă actrița nu s-a ferit să vorbească cu entuziasm despre colaborarea cu celebrul comediant.

Invitată pe 21 aprilie în emisiunea Andy Radio Live, unde a discutat despre continuarea filmului The Devil Wears Prada 2, câștigătoarea premiului Oscar a fost întrebată dacă și-ar dori să revină pe scena de teatru.

„Oh, mi-ar plăcea foarte mult. Vorbeam chiar cu Marty Short despre asta”, a spus actrița, zâmbind larg. „Ne gândeam că ar fi distractiv de făcut”, a adăugat ea.

Întrebată de gazda Andy Cohen dacă ar fi vorba despre un proiect comun, Meryl Streep a confirmat: „Da”.

Entuziasmul a fost împărtășit și de colega ei, Emily Blunt, care a reacționat: „Ar fi extraordinar!”, în timp ce Andy Cohen a completat: „Ar fi grozav!”.

Cei doi actori joacă un cuplu și pe ecran, în serialul Only Murders in the Building, încă din sezonul trei, iar chimia dintre ei a atras atenția publicului. Spre finalul anului 2023, apropierea lor a alimentat zvonuri despre o posibilă relație, mai ales după ce s-a aflat că actrița se despărțise de soțul ei, Don Gummer, cu șase ani înainte.

La acel moment, un reprezentant al lui Short declara pentru People că cei doi sunt „doar foarte buni prieteni, nimic mai mult”. Actorul a negat zvonurile și o lună mai târziu.

„Nu formăm un cuplu. Suntem doar prieteni foarte apropiați”, i-a spus el lui Bill Maher în februarie 2024, în podcastul Club Random.

Cu toate acestea, în martie, o sursă declara pentru Page Six că Meryl Streep și Martin Short ar fi împreună „de mai bine de un an.”

„Meryl pur și simplu nu a putut să nu se îndrăgostească de Martin”, afirma atunci insiderul. „Este un gentleman, o face să râdă mereu și este o persoană extrem de pozitivă. Ei îi place să fie în preajma lui.”

În septembrie, colega lor din Only Murders in the Building, Selena Gomez, l-a surprins pe Short trimițându-i mesaje lui Streep în timpul galei Emmy. Într-un clip viral pe X, fosta vedetă Disney a fost filmată aruncând o privire câteva scaune mai încolo, în timp ce Short se uita în telefon și discuta cu Steve Martin.

Apoi s-a întors spre partenerul ei de atunci, Benny Blanco, părând să murmure: „Îi scrie lui Meryl.' Streep nu se afla la eveniment.

Potrivit scenariului, Meryl Streep și Martin Short interpretează un cuplu în serialul difuzat de Hulu, iar în mai cei doi au fost chiar fotografiați sărutându-se pe platourile de filmare.

Cum ar fi început relația lor

Relația dintre Meryl Streep și Martin Short vine după ce Page Six a dezvăluit în octombrie 2023 că actrița s-a despărțit în secret de soțul ei, Don Gummer, în 2017, după o căsnicie de 40 de ani. Înainte de Gummer, Meryl a avut o relație cu actorul John Cazale, pe care l-a îngrijit până când acesta a murit de cancer pulmonar în martie 1978.

De cealaltă parte, Martin Short a fost căsătorit timp de trei decenii cu Nancy Dolman, care a murit de cancer ovarian în 2010.

