Ce meniu a ales Melania Trump pentru festinul organizat la Casa Albă în onoarea Regelui Charles și a Reginei Camilla

Melania Trump a ales un meniu sofisticat și cu semnificație simbolică pentru vizita Regelui Charles și a Reginei Camilla în SUA.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Anca Stratulat
Ce meniu a ales Melania Trump pentru festinul organizat la Casa Albă în onoarea Regelui Charles și a Reginei Camilla

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au avut parte de un meniu rafinat, alcătuit din patru feluri de mâncare, în cadrul dineului oficial organizat marți seară la Casa Albă.

Meniul a fost ales personal de Melania Trump și a debutat cu un velouté de legume de grădină, descris drept o supă „fină și aromată”, urmat de o salată de inimă de palmier, completată cu șalote prăjite și micromintă.

Pentru al doilea fel, invitații au savurat ravioli cu ricotta și ciuperci morel, preparat realizat cu ierburi proaspete provenite din grădina culinară a Casei Albe. Preparatul a fost completat de o emulsie ușoară de parmezan.

Felul principal a fost un Dover sole meunière, servit alături de legume de primăvară, precum leurdă, mazăre păstăi, cartofi pavé și ulei de pătrunjel. Printre invitații prezenți în East Room s-au numărat personalități precum Jeff Bezos și Rory McIlroy.

Desertul a impresionat prin prezentare și gust: un tort de ciocolată în formă de stup, umplut cu cremă de vanilie și blat de migdale, servit alături de înghețată de smântână și miere produsă la Casa Albă.

Selecția de vinuri a inclus etichete precum Hopkins Riesling „Heritage” 2024, Pinot Noir „Willamette Valley” 2022 de la Penner-Ash și Chardonnay „Unfiltered” 2022 de la Newton Vineyard.

Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, și Regina Camilla, de 78 de ani, au ajuns în Statele Unite luni, pentru o vizită oficială de patru zile. Potrivit fostului bodyguard al familiei regale britanice, Simon Morgan, măsurile de securitate au fost intensificate pe fondul unui incident armat recent petrecut în apropierea unui eveniment organizat la Casa Albă.

Vizita a debutat cu un ceai privat alături de Donald Trump și Melania Trump, urmat de o recepție organizată în grădina Ambasadei Marii Britanii.

În ziua următoare, Regele Charles al III-lea i-a oferit lui Donald Trump un cadou simbolic: o copie înrămată a planurilor originale din 1879 ale celebrului birou Resolute din Biroul Oval, piesă de mobilier oferită inițial de regina Victoria președintelui Rutherford B. Hayes în 1880. Numele biroului vine de la ambarcațiunea H.M.S. Resolute, o navă de explorare britanică ce a fost recuperată la un moment dat de vânătorii americani de balene, după ce fusese părăsită în larg, în 1854. Reparată și retrimisă în Marea Britanie, ambarcațiunea a ieșit din uz în 1879, iar în anul următor din lemnul ei a fost realizat biroul care a servit tot drept cadou diplomatic.

Nici Trump nu s-a lăsat mai prejos, oferindu-i la rândul său Regelui Charles un cadou la fel de semnificativ, o copie a corespondenței istorice între John Admas și John Jay, din 1785, document în care Adams își împărtășește experiența de a fi acceptat de Regele George al III-lea ca prim ambasador al SUA în Marea Britanie.

Pentru dineul oficial, organizat după discursul regelui în Congres, invitații au respectat codul vestimentar „white tie”. Regele Charles a purtat un costum elegant, în timp ce Regina Camilla a ales o rochie roz strălucitoare. Melania Trump a optat, la rândul ei, pentru o ținută roz, purtând o rochie fără bretele semnată Christian Dior Haute Couture, completată de mănuși ivoire.

Programul vizitei continuă cu o serie de evenimente în New York City, urmate de o deplasare în statul Virginia, unde Charles și Camilla vor participa la celebrarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC