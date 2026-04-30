Ce meniu a ales Melania Trump pentru festinul organizat la Casa Albă în onoarea Regelui Charles și a Reginei Camilla

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au avut parte de un meniu rafinat, alcătuit din patru feluri de mâncare, în cadrul dineului oficial organizat marți seară la Casa Albă.

Meniul a fost ales personal de Melania Trump și a debutat cu un velouté de legume de grădină, descris drept o supă „fină și aromată”, urmat de o salată de inimă de palmier, completată cu șalote prăjite și micromintă.

Pentru al doilea fel, invitații au savurat ravioli cu ricotta și ciuperci morel, preparat realizat cu ierburi proaspete provenite din grădina culinară a Casei Albe. Preparatul a fost completat de o emulsie ușoară de parmezan.

Felul principal a fost un Dover sole meunière, servit alături de legume de primăvară, precum leurdă, mazăre păstăi, cartofi pavé și ulei de pătrunjel. Printre invitații prezenți în East Room s-au numărat personalități precum Jeff Bezos și Rory McIlroy.

Desertul a impresionat prin prezentare și gust: un tort de ciocolată în formă de stup, umplut cu cremă de vanilie și blat de migdale, servit alături de înghețată de smântână și miere produsă la Casa Albă.

Selecția de vinuri a inclus etichete precum Hopkins Riesling „Heritage” 2024, Pinot Noir „Willamette Valley” 2022 de la Penner-Ash și Chardonnay „Unfiltered” 2022 de la Newton Vineyard.

Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, și Regina Camilla, de 78 de ani, au ajuns în Statele Unite luni, pentru o vizită oficială de patru zile. Potrivit fostului bodyguard al familiei regale britanice, Simon Morgan, măsurile de securitate au fost intensificate pe fondul unui incident armat recent petrecut în apropierea unui eveniment organizat la Casa Albă.

Vizita a debutat cu un ceai privat alături de Donald Trump și Melania Trump, urmat de o recepție organizată în grădina Ambasadei Marii Britanii.

În ziua următoare, Regele Charles al III-lea i-a oferit lui Donald Trump un cadou simbolic: o copie înrămată a planurilor originale din 1879 ale celebrului birou Resolute din Biroul Oval, piesă de mobilier oferită inițial de regina Victoria președintelui Rutherford B. Hayes în 1880. Numele biroului vine de la ambarcațiunea H.M.S. Resolute, o navă de explorare britanică ce a fost recuperată la un moment dat de vânătorii americani de balene, după ce fusese părăsită în larg, în 1854. Reparată și retrimisă în Marea Britanie, ambarcațiunea a ieșit din uz în 1879, iar în anul următor din lemnul ei a fost realizat biroul care a servit tot drept cadou diplomatic.

Nici Trump nu s-a lăsat mai prejos, oferindu-i la rândul său Regelui Charles un cadou la fel de semnificativ, o copie a corespondenței istorice între John Admas și John Jay, din 1785, document în care Adams își împărtășește experiența de a fi acceptat de Regele George al III-lea ca prim ambasador al SUA în Marea Britanie.

Pentru dineul oficial, organizat după discursul regelui în Congres, invitații au respectat codul vestimentar „white tie”. Regele Charles a purtat un costum elegant, în timp ce Regina Camilla a ales o rochie roz strălucitoare. Melania Trump a optat, la rândul ei, pentru o ținută roz, purtând o rochie fără bretele semnată Christian Dior Haute Couture, completată de mănuși ivoire.

Programul vizitei continuă cu o serie de evenimente în New York City, urmate de o deplasare în statul Virginia, unde Charles și Camilla vor participa la celebrarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite.

