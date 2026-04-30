Carmen Grebenișan, adevărul despre viața de mamă. Cum i s-a schimbat viața de când l-a născut pe fiul ei, Kadri: „S-a acumulat oboseală”

Carmen Grebenișan trăiește una dintre cele mai frumoase și fericite perioade din viața ei. Creatoarea de conținut și partenerul ei, Cristian, au devenit părinți pentru prima dată în toamna anului 2025. Creatoarea de conținut a născut un băiețel, pentru care a ales numele Kadri.

Cum se descurcă Carmen Grebenișan în rolul de mamă

Carmen Grebenișan a ales să fie sinceră și să vorbească deschis despre provocările întâmpinate de când este mamă. Creatoarea de conținut și partenerul ei, Cristian, au ales să angajeze și o bonă internă care îi ajută destul de mult în gestionarea altor responsabilități.

„Suntem mult mai bine. Băiețelul începe să reacționeze, altfel te simți în preajma lui, simți că e momentul în care chiar comunici cu el, nu mai e doar bebelușul de care ai grijă. Se simt toate acestea, dar, totodată, se simte și oboseala. S-a acumulat oboseală, dar ne bucurăm că a ajuns și bona pentru noi și a fost o mare degajare. Ni s-au luat foarte multe de pe cap. Casa e mereu curată, așa că avem mai mult timp să stăm cu copilul și să lucrăm. Este o bonă internă, locuiește permanent cu noi, nu mai pleacă de aici. Sperăm că cel puțin trei ani de acum încolo”, a spus Carmen Grebenișan pentru spynews.ro.

Carmen Grebenișan a analizat destul de mult decizia de a avea o bonă pentru fiul ei, având câteva rețineri în acest sens. Creatoarea de conținut s-a consultat și cu prietena ei cea mai bună, Alina Ceușan, care este mamă a doi copii. Carmen Grebenișan a ales-o chiar pe prima bonă pe care Alina Ceușan a avut-o în familia ei.

„Am avut rețineri chiar înainte de a începe demersurile pentru bonă, adică în septembrie, înainte să nasc. Trebuia să mă hotărăsc atunci, pentru că, dacă nu mă hotăram, ar fi trebuit să mai aștept încă 6-7 luni. Am întrebat multe prietene care au bone interne, să mă asigur că am toate experiențele povestite, iar din tot ce am întrebat eu, toată lumea mi-a zis că e cea mai bună alegere pe care să o faci pentru viața ta, să poți să și lucrezi, să mergi și la evenimente. Nu eram foarte sigură, mă gândeam că poate nu o să fie ok cu încă o persoană în casă, poate nu o să mai am intimitate, poate că, la un moment dat, o să mă enerveze și eu nu o să pot să-i spun sau că îmi crește ea copilul și îl educă într-un fel, iar mie nu o să-mi convină. Îmi era frică de toate aceste lucruri. Ce să spun… Înainte să vină, mă tot uitam pe calendar să văd când o să vină, că nu mai aveam răbdare. Ea a fost și prima bonă a Alinei (n.r. Alina Ceușan), astfel că am mers pe încredere directă și chiar e foarte, foarte bine. E obsedată de curățenie, ceea ce ne ajută foarte mult, e foarte, foarte discretă. Pur și simplu nu o simți ca om, deși încercăm să o introducem în toate activitățile noastre.”

De asemenea, Carmeb Grebenișan a făcut mărturisiri despre cum s-a schimbat dinamica dintre ea și partenerul ei după ce a venit pe lume fiul lor.

„Timpul în doi se rărește sau se dizolvă total. În cazul nostru, nu a mai fost deloc timp pentru noi. Nu am mai avut timp nici măcar eu să merg să-mi fac o manichiură, chiar dacă mai aveam ajutor dintr-o parte și din alta. Acum începem să respirăm aer proaspăt pentru relație. Începem să ieșim în oraș, ne întoarcem la maximum 9:30 seara, dar mai ieșim la o cafea, la un restaurant, se simte extraordinar de bine. Mă simt exact ca un copil care urmează să ia vacanță de vară, așa mă simt eu de fiecare dată când ies în oraș.”

Carmen Grebenișan, sinceră cu privire la rolul de mamă

Carmen Grebenișan și-a obișnuit urmăritorii cu declarațiile sincere despre experiența ei ca mamă. Într-un interviu recent, creatoarea de conținut a vorbit deschis despre provocările pe care le întâmpină de când s-a născut fiul ei.

„E puțin mai greu, am subestimat zona asta. La început am fost foarte bine, în prima lună e totul nou, îți dedici 100% din timp copilului, dar după mi-am dat seama că, în momentul în care aș vrea să revin la activitatea mea veche, nu reușesc și am avut o stare care ducea spre depresie. Am început să plâng în fiecare zi, mi-am dat seama că nu am nicio șansă să mai fac altceva, deși viața mea era bună în rest”, a spus Carmen Grebenișan pentru spynews.ro.

