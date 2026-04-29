Ce părere are, de fapt, Channing Tatum despre logodna fostei sale iubite, Zoë Kravitz, cu Harry Styles

Channing Tatum ar fi fost surprins de vestea logodnei rapide a fostei sale partenere, Zoë Kravitz, cu Harry Styles, însă nu pare să fie afectat prea mult de situație.

„A fost surprins când a aflat vestea, ca oricine altcineva”, a declarat o sursă pentru Page Six. „Dar nu s-a gândit prea mult la asta”, a continuat aceasta. „Nu a aflat nimic direct și nu țin legătura în mod regulat, dar dacă Zoë este fericită, și el se bucură pentru ea.”

Potrivit aceleiași surse, actorul și-a văzut deja de viața lui și traversează o perioadă bună alături de Inka Williams, modelul australian cu care are o relație din începutul anului 2025.

„Channing a trecut mai departe și se află într-un moment foarte bun cu Inka. Ține mult la ea, relația lor este serioasă și o vede ca pe ceva de durată. Acum este concentrat pe propria lui viață.”

După apariția informațiilor despre logodnă, starul din Magic Mike a publicat pe Instagram un poem emoționant atribuit scriitorului John Roedel.

„Creierul meu și / inima mea au divorțat / acum un deceniu / din cauza cui era / de vină pentru / cât de mare haos/ am devenit, se arată în text. În cele din urmă, / nu mai puteau / sta în aceeași cameră / unul cu celălalt.”

În aceeași zi, actorul a postat pe Instagram Story și o imagine cu o luptătoare rănită, care spune: „Nu a mers așa cum mi-am dorit.”

Channing Tatum și Zoë Kravitz și-au început relația în 2021, după ce s-au cunoscut pe platourile filmului Blink Twice. Cei doi au fost văzuți frecvent împreună la New York, iar în 2023 au anunțat logodna. Relația s-a încheiat însă în octombrie 2024, după aproximativ trei ani.

Postările enigmatice ale actorului au apărut la scurt timp după ce Page Six a dezvăluit că Zoë Kravitz și Harry Styles s-au logodit după doar opt luni de relație. Surse apropiate au declarat că fostul membru One Direction este „complet îndrăgostit” și „ar sări de pe o stâncă pentru ea”, în timp ce actrița „este în al nouălea cer”.

Potrivit surselor citate de publicație, cei doi au început să fie văzuți împreună în vara anului 2025, iar relația lor a devenit serioasă într-un timp foarte scurt. Apropiatii susțin că nu a fost doar o aventură, ci o legătură profundă încă de la început. Un detaliu care a alimentat zvonurile a fost apariția actriței cu un inel impresionant pe deget, observat inițial în public înainte ca informația despre logodnă să fie confirmată.

Inelul de logodnă a atras, la rândul lui, atenția: ar avea un diamant mare, estimat la 10–12 carate și o valoare care poate ajunge până la 800.000 de dolari, potrivit experților citați de Page Six.

Fostul membru al trupei One Direction, în vârstă de 32 de ani, savura o băutură matcha, în timp ce actrița din Big Little Lies, de 37 de ani, ținea în mâna stângă o cafea mică, evidențiind impresionantul inel.

