Ce părere are, de fapt, Channing Tatum despre logodna fostei sale iubite, Zoë Kravitz, cu Harry Styles

Channing Tatum ar fi rămas surprins după ce a auzit zvonurile legate de logodna fostei sale iubite, Zoë Kravitz, cu Harry Styles.

  de  ELLE.ro
Channing Tatum ar fi fost surprins de vestea logodnei rapide a fostei sale partenere, Zoë Kravitz, cu Harry Styles, însă nu pare să fie afectat prea mult de situație.

„A fost surprins când a aflat vestea, ca oricine altcineva”, a declarat o sursă pentru Page Six.

„Dar nu s-a gândit prea mult la asta”, a continuat aceasta. „Nu a aflat nimic direct și nu țin legătura în mod regulat, dar dacă Zoë este fericită, și el se bucură pentru ea.”

Potrivit aceleiași surse, actorul și-a văzut deja de viața lui și traversează o perioadă bună alături de Inka Williams, modelul australian cu care are o relație din începutul anului 2025.

„Channing a trecut mai departe și se află într-un moment foarte bun cu Inka. Ține mult la ea, relația lor este serioasă și o vede ca pe ceva de durată. Acum este concentrat pe propria lui viață.”

După apariția informațiilor despre logodnă, starul din Magic Mike a publicat pe Instagram un poem emoționant atribuit scriitorului John Roedel.

„Creierul meu și / inima mea au divorțat / acum un deceniu / din cauza cui era / de vină pentru / cât de mare haos/ am devenit, se arată în text. În cele din urmă, / nu mai puteau / sta în aceeași cameră / unul cu celălalt.”

În aceeași zi, actorul a postat pe Instagram Story și o imagine cu o luptătoare rănită, care spune: „Nu a mers așa cum mi-am dorit.”

Channing Tatum și Zoë Kravitz și-au început relația în 2021, după ce s-au cunoscut pe platourile filmului Blink Twice. Cei doi au fost văzuți frecvent împreună la New York, iar în 2023 au anunțat logodna. Relația s-a încheiat însă în octombrie 2024, după aproximativ trei ani.

Postările enigmatice ale actorului au apărut la scurt timp după ce Page Six a dezvăluit că Zoë Kravitz și Harry Styles s-au logodit după doar opt luni de relație. Surse apropiate au declarat că fostul membru One Direction este „complet îndrăgostit” și „ar sări de pe o stâncă pentru ea”, în timp ce actrița „este în al nouălea cer”.

Potrivit surselor citate de publicație, cei doi au început să fie văzuți împreună în vara anului 2025, iar relația lor a devenit serioasă într-un timp foarte scurt. Apropiatii susțin că nu a fost doar o aventură, ci o legătură profundă încă de la început. Un detaliu care a alimentat zvonurile a fost apariția actriței cu un inel impresionant pe deget, observat inițial în public înainte ca informația despre logodnă să fie confirmată.

Inelul de logodnă a atras, la rândul lui, atenția: ar avea un diamant mare, estimat la 10–12 carate și o valoare care poate ajunge până la 800.000 de dolari, potrivit experților citați de Page Six.

Fostul membru al trupei One Direction, în vârstă de 32 de ani, savura o băutură matcha, în timp ce actrița din Big Little Lies, de 37 de ani, ținea în mâna stângă o cafea mică, evidențiind impresionantul inel.

Citește și:
Victoria Beckham dezvăluie cum face față atenției publice după cearta cu fiul ei, Brooklyn: „Nu mă concentrez pe el'

Recomandari
Unde vor petrece Smiley și Gina Pistol minivacanța de 1 mai. Cu cine se vor întâlni: "Aștept cu nerăbdare"
People
Unde vor petrece Smiley și Gina Pistol minivacanța de 1 mai. Cu cine se vor întâlni: "Aștept cu nerăbdare"
Andrei Ursu a fost discriminat pe baza orientării lui sexuale. Ce i s-a întâmplat după ce a dezvăluit public că este gay: "Erau organizatorii homofobi"
People
Andrei Ursu a fost discriminat pe baza orientării lui sexuale. Ce i s-a întâmplat după ce a dezvăluit public că este gay: "Erau organizatorii homofobi"
Regele Charles și Regina Camilla au strălucit la cina oficială de la Casa Albă, găzduită de familia Trump. Cum arată ținuta purtată de Melania
People
Regele Charles și Regina Camilla au strălucit la cina oficială de la Casa Albă, găzduită de familia Trump. Cum arată ținuta purtată de Melania
Ramona Olaru, reacție neașteptată după ce a primit o invitație unde ar fi cântat fostul ei iubit, Steve Ant: "Ca să ne fie bine tuturor..."
People
Ramona Olaru, reacție neașteptată după ce a primit o invitație unde ar fi cântat fostul ei iubit, Steve Ant: "Ca să ne fie bine tuturor..."
Dani Oțil, mesaj ironic la adresa lui Aris Eram, chiar în direct la TV. De la ce a pornit totul: "El e geană. Orice facem noi, haț..."
People
Dani Oțil, mesaj ironic la adresa lui Aris Eram, chiar în direct la TV. De la ce a pornit totul: "El e geană. Orice facem noi, haț..."
Andi Moisescu, despre relația cu cei doi băieți ai lui după divorț și schimbările din viața profesională: "O să aibă ocazia să vadă toți..."
People
Andi Moisescu, despre relația cu cei doi băieți ai lui după divorț și schimbările din viața profesională: "O să aibă ocazia să vadă toți..."
Libertatea
Cum arată cea mai pufoasă și drăgălașă mașină din lume: noul BYD cu tapițerie plușată și tematică „My Little Pony” a cucerit Beijingul
Cum arată cea mai pufoasă și drăgălașă mașină din lume: noul BYD cu tapițerie plușată și tematică „My Little Pony” a cucerit Beijingul
O femeie misterioasă a șterpelit sticlele de vin de pe mesele evenimentului la care a avut loc tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump
O femeie misterioasă a șterpelit sticlele de vin de pe mesele evenimentului la care a avut loc tentativa de asasinat asupra lui Donald Trump
Gabriela Cristea a vrut să divorțeze de Tavi Clonda: „Au fost niște momente mai greuțe”
Gabriela Cristea a vrut să divorțeze de Tavi Clonda: „Au fost niște momente mai greuțe”
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Donald Trump, care a fost scos din Washington Hotel după focurile de armă, a fost ținta a două tentative de asasinat în 2024. La prima, glonțul i-a atins urechea
Ego.ro
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Reacția instinctivă a Melaniei Trump în momentul împușcăturilor spune totul despre ea. Ce au observat specialiștii
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Laura Cosoi a recunoscut, cu puțin timp înainte de a deveni din nou mămică
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Cum a arătat Bianca Stoica la proba costumului de baie de la castingul pentru Survivor 2026. Imagine nemaivăzută cu tânăra
Cum a arătat Bianca Stoica la proba costumului de baie de la castingul pentru Survivor 2026. Imagine nemaivăzută cu tânăra
Oase și Maria Pitică de la Power Couple și-au cumpărat casă. Cum arată noua locuință a câștigătorilor sezonului 3
Oase și Maria Pitică de la Power Couple și-au cumpărat casă. Cum arată noua locuință a câștigătorilor sezonului 3
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Elena Udrea a apărut în public în colanți, la 52 de ani. Mii de oameni au reacționat când au văzut poza. Valuri de comentarii curg / FOTO
Elena Udrea a apărut în public în colanți, la 52 de ani. Mii de oameni au reacționat când au văzut poza. Valuri de comentarii curg / FOTO
Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
Se întâmplă la fix două luni de când au câștigat Power Couple 2026! Oase și Maria Pitică au făcut anunțul: „Vrem să vă zicem că...”
catine.ro
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Kris Jenner, dezamăgită din cauza unui lifting facial de 100.000 de dolari. Cum au surprins-o fotografii pe vedetă
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Amalia Enache, despre valorile pe care i le transmite fiicei sale. Cum o educă pe Alma: "Își stabilește singură niște limite"
Amalia Enache, despre valorile pe care i le transmite fiicei sale. Cum o educă pe Alma: "Își stabilește singură niște limite"
People

Amalia Enache a vorbit despre principiile pe care le urmează în educația și creșterea fiicei sale.

+ Mai multe
Lora, dezvăluiri despre gelozie, limite și căsnicia cu Ionuț Ghenu: "Cea mai mare lecție"
Lora, dezvăluiri despre gelozie, limite și căsnicia cu Ionuț Ghenu: "Cea mai mare lecție"
People

Lora a vorbit sincer despre fostele relații, dar și despre căsnicia cu Ionuț Ghenu.

+ Mai multe
Zahara, fiica Angelinei Jolie, declarație rară despre actriță într-un discurs emoționant: "Avem o legătură unică"
Zahara, fiica Angelinei Jolie, declarație rară despre actriță într-un discurs emoționant: "Avem o legătură unică"
People

Angelina Jolie și fiica ei, Zahara, au avut parte de un moment profund impresionant în cadrul unui eveniment organizat la școala tinerei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

