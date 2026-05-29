Alexia Eram, sinceră despre succesul afacerii sale. Cine i-a fost alături la cel mai recent eveniment: „Vin și ei la fiecare prezentare”

Alexia Eram a vorbit despre evoluția brandului său de haine, mărturisind că nu se aștepta să ajungă atât de repede la acest nivel.

Andreea Esca și Alexia Eram
Alexia Eram continuă să își dezvolte proiectele din zona fashion și se bucură de rezultate tot mai bune. Creatoarea de conținut, care și-a lansat propriul brand vestimentar în urmă cu aproape doi ani, a organizat recent o nouă prezentare de modă, un eveniment important la care au participat cei mai apropiați membri ai familiei sale.

Alexia Eram, despre succesul brandului său

Printre invitați s-au numărat părinții, fratele său, Aris Eram, dar și bunicii, care au ales să îi fie alături într-un moment special pentru cariera sa.

Invitată la Știrile Antena Stars, Alexia Eram a vorbit despre parcursul afacerii sale și a recunoscut că nu și-a imaginat că proiectul va crește atât de repede. Deși spune că în spatele fiecărei colecții stau multă muncă și implicare, influencerița se declară mândră de ceea ce a reușit să construiască până acum.

„Cred că sunt perioadele mele preferate din an atunci când vine să fac evenimentele (…) Sincer, nu credeam că o să ajung să am un brand de aproape doi ani și să pot să creez tot ce îmi trece prin cap. E greu, dar reușim să facem ceva out of the box (n.r. în afara tiparelor). În perioada asta, am fost mai mult fan genți, cred că mai mult genți și pantofi (…) Absolut deloc (n.r. nu crede că haina face pe om). Contează ca tu să ai încredere în tine. Poți să porți orice, că dacă ai încredere în tine și emani acest lucru, nu contează”, a declarat Alexia Eram, la Știrile Antena Stars, citată de Spynews.ro.

Familia, prezentă la fiecare moment important

Pentru Alexia Eram, susținerea celor apropiați rămâne extrem de importantă. De aceea, la evenimentele pe care le organizează încearcă să îi aibă alături pe membrii familiei, care îi sunt mereu aproape.

La prezentarea de modă recentă nu au lipsit nici bunicii săi, despre care creatoarea de conținut spune că participă de fiecare dată când are un moment important în viața profesională.

„Bunicii mei vin și ei la fiecare prezentare. Încerc să îi aduc pe toți cei dragi alături de mine când fac ceva (…), să împărtășesc cu ei o firimitură din ce fac eu”, a mai spus influencerița.

Ce lecții a învățat de la mama ei

Alexia Eram a ales să împărtășească cu urmăritorii săi de pe Instagram lecțiile și valorile primite de la mama ei, Andreea Esca, subliniind influența puternică pe care prezentatoarea TV o are asupra ei și a fratelui său, Aris.

În postarea sa, Alexia Eram a explicat de ce o consideră pe mama ei un exemplu de urmat, evidențiind educația și principiile care le-au fost transmise în copilărie:

Mama a fost și este un model pentru noi din toate punctele de vedere…și nu numai pentru noi.
Ce ne impresionează cel mai mult la ea este pozitivitatea cu care tratează fiecare zi și fiecare obstacol.
Încă de când eram mici, spunea constant: ‘Atunci când nu mai poți, mai poți puțin și așa am învățat să ne dorim constant să fim cea mai bună versiune a noastră și să lucrăm la asta cu pasiune.
Mama, tu câtă pasiune ai primit la naștere de reușești să le faci pe toate în același timp?”, a scris Alexia Eram. 

Alexia și Aris Eram au format o echipă pe cinste în sezonul șase America Express. Cei doi s-au făcut plăcuți telespectatorilor, care i-au susținut pe tot parcursul show-ului de la Antena 1. În cadrul unui interviu, Andreea Esca a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre participarea celor doi copii ai ei în emisiunea America Express.

„După această emisiune, practic, nu există zi în care să nu mă întâlnesc cu cineva care să mă felicite pentru copii. Cred că asta este cea mai mare satisfacție pentru niște părinți, mai ales că ei sunt niște copii care au plecat cu dezavantajul unor idei preconcepute. E normal, poate că și noi, la rândul nostru, gândim despre copiii nu știu cui că ar fi în vreun fel sau în altul, fără să știm adevărul. Cred că pentru ei a fost o oportunitate bună de a arăta lumii cine sunt și, mai ales, în niște condiții de criză, când oamenii reacționează foarte diferit. Cred că educația este foarte importantă, cred că dragostea pe care le-o arăți copiilor este foarte importantă și revin la ceea ce bănuiesc eu că este important în educația unor copii, să existe limite pe care să nu le întreacă, să existe nu, să existe explicații referitoare la felul în care trebuie să-i respecte pe cei din jur, să respecte munca, să respecte societatea în care trăiesc”, a declarat Andreea Esca pentru VIVA!.

Răspunsul dat de Andreea Bălan după ce a fost întrebată de Petrișor Ruge. Cei doi ar fi întrerupt colaborarea după 20 de ani

Foto: Arhiva ELLE

Penélope Cruz, clipe terifiante în timpul filmărilor pentru The Black Ball. Ce a povestit actrița: "Am crezut că voi muri"
Victorie de etapă pentru Brad Pitt în conflictul cu Angelina Jolie
Cum arată viața familiei Măruță departe de camerele TV. Andra, Cătălin, Eva și David, dezvăluiri despre rutina lor: "La noi acasă e mereu energie"
Helen Mirren, confruntată pe stradă pentru susținerea față de statul Israel
Aris Eram, noi declarații după eliminarea de la Survivor. Ce dezvăluie despre competiție: "Nu sunt un om care nu spune ce are pe suflet"
Sutton Foster, partenera lui Hugh Jackman, despre comparațiile cu fosta soție a actorului: "Nu trebuie să fim puse una împotriva celeilalte"
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Trei petroliere au fost atacate de drone în Marea Neagră, în apropiere de Strâmtoarea Bosfor. Vasele de siguranță ale Turciei au fost trimise pentru a salva echipajele
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Un urs a intrat într-un hotel din Poiana Brașov, iar angajații au stat de pază toată noaptea: „La 112 i s-a spus că nu este o urgență și să nu mai sune la ei”
Viața unui copil de nici doi ani din București, salvată de un transplant-record în România făcut de doctorii Dragoș Zamfirescu și Vlad Brașoveanu
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
O dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Ce explicație a dat MApN. De ce nu a doborât-o: „Timpul a fost extrem de scurt”
Cea mai puternică rugăciune de Rusalii. În ce zi trebuie să o rostești pentru spor și sănătate în casă și familie
Horoscop zilnic 29 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Chiar ne-a spus... Şi chiar aşa s-a întâmplat”. Andreea Marin, dezvăluiri tulburătoare despre cum și-a prevestit mama ei moartea. "Cu o zi înainte"
Azi e unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, vorbește și despre politică și apare des la TV, dar în tinerețe participa adesea la show-uri în travesti. Uită-te bine la poză, îl recunoști? Ți-ai dat seama cine e? FOTO
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Flavia Mihășan, primele declarații după ce s-a zvonit că ar fi din nou însărcinată: "Nimic nu este exclus"
Flavia Mihășan a făcut primele declarații după apariția zvonurilor conform cărora ar fi din nou însărcinată.

Jessica Alba vorbește deschis despre protejarea relațiilor sale în contextul poveștii cu Danny Ramirez
Jessica Alba a vorbit deschis despre viața personală și despre provocările unei relații trăite în lumina reflectoarelor. Actrița a făcut declarații rare despre iubire și expunerea publică, în timp ce relația sa cu Danny Ramirez continuă să atragă atenția.

Carmen Grebenișan, surpriză neplăcută înainte de botezul fiului ei. Ce s-a întâmplat cu rochia pe care a comandat-o: "Dezamăgire"
Carmen Grebenișan este în pline pregătiri pentru botezul fiului său, însă una dintre ținutele comandate pentru eveniment a dezamăgit-o complet.

