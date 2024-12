Andreea Esca, detalii neștiute despre mama ei. Ce și-a adus aminte prezentatoarea TV: „Era singură cu mine aproape tot timpul”

Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, sunt împreună din 1996. S-au căsătorit în luna aprilie a anului 2000 și au împreună doi copii, pe Aris și pe Alexia. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul jobului Andreei Esca, dat fiind faptul că Alexandre Eram conducea, la acea vreme, o afacere care furniza costumele purtate de prezentatorii PRO TV pe post. După ce au făcut cunoștință la un eveniment, cei doi au început să iasă împreună.

Andreea Esca a făcut, acum ceva timp, mărturisiri referitoare la perioada copilăriei. Prezentatoarea a scris un mesaj special pe rețelele de socializare, în care a vorbit pe larg despre mama ei, Lucia Esca, care a fost asistentă la Institutul Oncologic Fundeni.

Deși atunci erau dificile acele situații, Andreea Esca se simte recunoscătoare pentru experiențele pe care le-a trăit în familie și pentru modul în care au modelat-o mai târziu în viață.

Andreea Esca dezvăluit în cadrul unui interviu pentru emisiunea „La Măruță” o amintire amuzantă, dar și neplăcută din copilăria ei.

„Aveam doi veri mai mari decât mine care veniseră din Germania în vacanță și am plecat toți să facem baie în Olt. La un moment dat, nu știu, era foarte lat, învolburat, noi voiam să trecem pe acolo și n-am știut cum să facem. Eu m-am gândit, nu știu de ce, că oricum dacă trec ar trebui să nu-mi stric adidașii. Atunci aveai o pereche de adidași, dacă îi aveai, o viață! Era ceva extraordinar. Am zis ca să-mi salvez adidașii, eram mică, să-i scot, mi-am scos și treningul și le-am aruncat de partea cealaltă a râului, ca să le recuperez după. Bineînțeles că nu am avut forță să arunc pe partea cealaltă a râului și s-au dus toate în apă.”