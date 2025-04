10 filme bune care te vor îndemna la nostalgie

Chiar dacă aceste filme au apărut cu mulți ani în urmă, asta nu înseamnă că trebuie să le uităm complet. Poveștile lor încă stârnesc și în ziua de astăzi emoții intense.

1. What a Girl Wants

Actrița Amanda Bynes joacă rolul principal în filmul What a Girl Wants. Ea o interpretează pe Daphne Reynolds, o adolescentă care locuiește alături de mama ei în New York. Vrea cu orice preț să îl întâlnească pe tatăl ei biologic, așa că face asta după absolvire. Pornește singură spre Londra în această căutare și are o surpriză când descoperă cu ce anume se ocupă tatăl ei.

2. Mona Lisa Smile

Julia Roberts a jucat-o pe Katherine Watson în filmul Mona Lisa Smile. Ea este o profesoară de istoria artei de la școala de fete Wellesley College care își propună să aducă în rândul elevelor sale o perspectivă nouă asupra presiunilor impuse de societate și să le determină să își pună întrebări cu privire la ele.

3. Crossroads

În filmul Crossroads, trei adolescente pornesc cu multă bucurie spre Los Angeles, în ceea ce își doresc să fie aventura vieții lor. Ele vor ca de această dată să își pună la încercare limitele și să se preocupe de dorințele pe care nu le-au dus niciodată până la capăt. Din distribuție au făcut parte Britney Spears, Zoe Saldana, Taryn Manning și Kim Cattrall.

4. National Treasure

Diane Kruger, Nicolas Cage, Justin Bartha și Sean Bean au jucat în National Treasure. Povestea filmulul îl are în centrul său pe un istoric care e în căutarea unei comori foarte importante care are o legătură și cu Declarația de Independență.

5. Selena

Jennifer Lopez a interpretat rolul principal în filmul biografic Selena, scris și regizat de Gregory Nava. Artista a jucat-o pe Selena Quintanilla-Pérez, cântăreața de origine mexicană care a fost ucisă de cel mai mare fan al ei în 1995. Prestația remarcabilă din film a venit pentru Jennifer Lopez cu o primă nominalizare la Globurile de Aur la categoria cea mai bună actriță.

6. Bring It On

Echipa de majorete a unui liceu din San Diego își dorește foarte mult să câștige pentru a șasea oară o competiție. Dar apariția unei noi fete în echipă reușește să zdruncine armonia cu care restul membrelor erau deja obișnuite. În Bring It On au jucat Kirsten Dunst, Eliza Dushku și Gabrielle Union.

7. Hook

După ce ajunge avocat, Peter Pan revine rapid la originile sale, iar asta deoarece Căpitanul James Hook își răpește copiii. De acolo, începe o luptă pentru salvarea lor și aducerea în siguranță acasă. Din distribuția filmului regizat de Steven Spielberg au făcut parte Dustin Hoffman, Julia Roberts, Robin Williams și Maggie Smith.

8. Cinderella

Filmul Cinderella din 1997 regizat de Robert Iscove a marcat o premieră, și anume că Brandy Norwood a fost prima actriță de culoare care a jucat-o pe Cenușăreasa pe ecran. Pelicula a oferit un adevărat spectacol vizual, completat de costume fabuloase și interpretări muzicale de excepție.

9. School of Rock

Dewey Finn este dat afară din formația de rock din care făcea parte, dar asta nu îl împiedică să își urmeze visul mai departe. Așa că, după ce ajunge profesor de muzică suplinitor la o școală privată, are surpriza plăcută de a descoperi că elevii clasei sale ar putea să aibă o performanță lăudabilă la o competiție între trupe.

10. Rush Hour

În filmul Rush Hour, un inspector din Hong Kong face echipă cu un detectiv din cadrul Departamentului de Poliție din Los Angeles pentru a o salva pe fiica în vârstă de 11 ani a unui consul chinez pe nume Soo Yung, care a fost răpită. Brett Ratner a regizat pelicula cu Jackie Chan, Ken Leung, Tom Wilkinson și Chris Tucker în distribuție.

