5 carbohidrați sănătoși pe care îi poți mânca fără să te simți vinovată

Poți să mănânci carbohidrați și să slăbești? Da – ei bine, doar dacă este vorba despre carbohidrați complecși.

Acești carbohidrați au nevoie de mai mult timp pentru a fi digerați și ajută corpul să dobândească energia necesară pentru a arde calorii în mod potrivit, pentru a te face să scazi în greutate.

Carbohidrații complecși consumați alături de proteine și grăsimi sănătoase te vor face să rămâi sănătoasă și te vor ajuta să slăbești. În mod normal, ar trebui să consumi mese care conțin în principal proteine, cu garnituri care conțin carbohidrați complecși, precum quijnoa, orezul sau legumele verzi.

Cei mai buni carbohidrați pentru scăderea în greutate

Nu ești sigură care sunt carbohidrații complecși pe care trebuie să îi consume pentru a slăbi? Pentru a fi sigură, poți să optezi pentru cereale integrale, fructe și legume. Aceștia sunt cei mai buni carbohidrați pe care îi recomandă experții:

1. Quinoa

Quinoa este alternativa perfectă a pastelor. Este plină de proteine și fibre, ce te vor ajuta să te simți sătulă un timp mai îndelungat, în timp ce metabolismul tău își va extrage toți nutrienții necesari pentru a arde calorii.

2. Cartofii dulci

Cartofii dulci sunt foarte nutritivi și sunt perfecți dacă ești în căutarea unor carbohidrați care te pot ajuta să slăbești. Au puține calorii și sunt o sursă bună de fibre, ideale pentru scăderea nivelului de colesterol și pentru protecția în fața bolilor cardiovasculare.

3. Ovăzul

Cauți un aliment pe care să îl consumi la micul dejun atunci când vrei să slăbești? Ar trebui să mănânci ovăz. S-a descoperit faptul că ovăzul reduce grăsimea din corp deoarece este este bogat în fibre și proteine. În afara acestui beneficiu, un bol de ovăz te poate reduce tensiunea și riscul de a dezvolta probleme ale inimii sau cancer de colon.

4. Popcornul

Vești bune – nu trebuie să renunți la gustări pentru a pierde în greutate. Poți să te bucuri de o pungă de popcorn, preparat în casă – se pare că acesta scade nivelul de grăsime din corp.

5. Orez negru

Orezul negru conține antioxidanți sănătoși și minerale care îți vor ajuta metabolismul și vor încuraja pierderea în greutate. Este bogat în fibre, vitamina E și antocianine.

8 secrete ale unei diete sănătoase pe care nimeni nu ți le spune

