9 lucruri pe care trebuie să le știi despre hormoni pentru a avea o stare mai bună de sănătate

Dar doar pentru că ceva este puternic și imprevizibil, nu înseamnă că nu poate fi controlat. Mulți factori precum dieta ne influențează balanța hormonală atât pozitiv, cât și negativ.

Iată 9 lucruri rapide pe care le poți învăța despre hormoni:

1. Hormonii afectează tot

Hormonii sunt mesagerii chimici din corpul nostru. Sunt creați în glandele endocrine și secretați în sânge pentru țesuturi și organe. Afectează toate procesele din corpul nostru, inclusiv creșterea, dispoziția, reproducerea, foamea, somnul, emoțiile și metabolismul. Sunt ca niște mesageri care îi transmit corpului tău cum să funcționeze. Când hormonii nu sunt în echilibru, pot apărea o multitudine de probleme de sănătate.

2. Hormonii ar trebui să-ți fie cei mai buni prieteni

Considerăm hormonii a fi personajul negativ, plângându-ne despre cum ne fac să ne simțim. Dar adevărul este că ar trebui să-i acceptăm și să nu le atribuim o reputație proastă, întrucât pot fi de mare ajutor. Când corpul nostru are echilibrul de hormoni, funcționăm perfect: un metabolism rapid, somn adânc. Familiarizează-te cu felul în care te simți – fii atentă la schimbările de dispoziție și cât de des ți se face foame – învață limbajul hormonilor. Bea multă apă, alimentează-te cu fibre, odihnește-te pe măsură și acordă-ți timp pentru distracție! Toate aceste lucruri pot regla nivelul hormonal.

3. Hormonii joacă farse

Câteodată foamea nu este o simplă necesitate a corpului tău. Fluctuația de hormoni din corpul nostru poate provoca pofte. Simți mereu nevoie de ceva dulce înainte de apariția menstruației? Anumite alimente provoacă satisfacție emoțională. Se pare că e nevoie să recunoști diferența dintre foamea adevărată și poftele provocate de creierul care încearcă să te satisfacă emoțional prin pofte. Întrebă-te: am cu adevărat nevoie de acea înghețată sau încerc doar să-mi alin un sentiment?'

4. Hormonii buni au nevoie de ajutor

Cultura noastră este inundată de programe de slăbit și detoxifiere. Este bine să dai câteodată un restart corpului tău, dar echilibrul provine de la alimentația corectă. Dietele sănătoase, pe bază de legume, ajută la stabilizarea și menținerea nivelelor sănătoase de hormoni.

5. Alcoolul poate să dezechilibreze hormonii

Nu spunem că nu ar trebui să te bucuri de un pahar de vin din când in când. Dar pe cât ne-ar plăcea alcoolul, corpul nostru are nevoie și de o pauză. Alcoolul poate afecta nivelul de estrogen, glicemia, foamea și densitatea osoasă. Poți să optezi pentru proteine precum ouă și pește pentru a elimina estrogenul nedorit. Morcovii și grapefruitul sunt de asemenea o opțiune bună.

6. Zahărul este un inamic puternic

Știm deja că zahărul nu este bun pentru noi. Studiile au arătat că este un drog, întrucât provoacă dependență. Insulina decide cum să preia energie din alimentele pe care le consumăm și cum să folosească acea energie. Când consumăm prea mult zahăr, insulina se poate transforma în dușmanul care stochează grăsime.

Din păcate, zahărul declanșează sentimente de recompensă în creier și ne oferă mici impulsuri de dopamină (substanța care ne face să ne simțim bine). Când consumul de zahăr este mare, corpul nostru începe să ceară o cantitate din ce în ce mai mare. Astfel se creează un dezechilibru de hormoni care provoacă mâncatul în exces.

7. Carnea roșie afectează nivelul hormonal

Prea mult estrogen poate provoca îngrășare, retenție de apă și alte probleme de sănătate. Una dintre cauzele excesului de estrogen? Carnea roșie. Da, este adevărat. Acel burger delicios poate cauza creșterea nivelului de estrogen în corpul tău. Carnea comercializată este plină de steroizi care pot afecta drastic estrogenul. Deci dacă te lupți cu punerea în greutate, balonarea, modificări de dispoziție sau dureri de cap, ia în considerare reducerea consumului de carne roșie.

8. Cafeaua nu este întotdeauna o alegere potrivită

Multe dintre noi optăm pentru o cafea zilnic care să ne trezească, fară să știm că trezește și cortizolul, care este un hormon esențial la stocarea grăsimii. Cortizolul este cunoscut drept hormonul stresului pentru că îți poate fura fericirea și somnul liniștit când este prezent în corp în cantități mari. Când ești stresată, optează pentru ceai sau apă cu lămâie în locul cafelei.

9. Corpul tău încearcă mereu să comunice cu tine

Fă un obicei din a-ți asculta corpul. Întreabă-te de ce te supără stomacul. Concentrează-te pe interior la fel de mult cât o faci pentru exterior. Fă mișcare pentru a stabiliza nivelul de hormoni din corp și a crea mai multă endorfină, care ne ajută să ne simțim bine.

Citește și:

Alimente pe care nutriționiștii le consumă pentru a fi mereu în formă

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro