BYD, my new love!

Noul ATTO 2 DM-i, SUV-ul Compact Super Hybrid marca BYD, este mașina viitorului, o mașină din care nu vrei să mai cobori. Are 1.000 km autonomie, așadar poți circula electric inclusiv în escapadele din weekend-uri.

Pentru mine una, acesta este noul lux: să nu mai depind de benzinării și să trăiesc cu stresul că voi rămâne cu mașina în drum. Modelul ATTO 2 DM-i de la BYD acoperă distanțe pe care niciun rival din clasa acestuia nu le poate egala. Aș putea spune chiar că nu este o maşină, este un BYD – deoarece experiența de condus electric este susținută de tehnologia Super Hybrid DM-i, o tehnologie avansată și super sigură.

Trebuie să recunosc că zilele mele sunt agitate, am cel puțin două sau trei proiecte diferite într-o zi, așadar mașina este singurul mijloc de transport cu care mă pot deplasa. Iar atunci când îmi aleg o mașină, portbagajul este foarte important. Mereu este plin de piese vestimentare și accesorii pe care le folosesc la shooting-uri și filmări, zilnic. Ei bine, noul SUV Compact Super Hybrid de la BYD are un portbagaj cu un volum de 425 l și, da, pot spune că este unul dintre cele mai generoase portbagaje din segmentul SUV B compact; iar cu scaunele rabatate ajunge chiar la 1.335 litri. Așadar, indiferent ce shooting-uri am, problema spațiului a dispărut din mintea mea.

Încă ceva ce m-a amuzat, dar mi-a și confirmat că tehnologia a ajuns la un nivel impresionant este asistentul AI care înțelege exact ce vrei, nu doar ce spui.

Activat printr-un simplu „Hi BYD', asistentul vocal foloseşte inteligență artificială generativă şi modele de limbaj avansat. Asistentul vocal AI înțelege limbaj natural și ține minte contextul conversației, mai mult decât un sistem de comenzi vocale clasic, mai aproape de un copilot real. Pe scurt, am simțit că am un nou prieten dedicat mie 100%, care mă ajută oricând am nevoie, necondiționat.

Înainte să închei acest articol, aș vrea să mai spun doar că, în afară de faptul că mă simt foarte safe în noul ATTO 2 DM-i de la BYD, mi-au plăcut tare mult liniștea și confortul pe care mi l-a conferit această mașină. Pur și simplu, nu se aude nimic; asta dacă nu vrei să asculți melodiile tale preferate, ci vrei să îți auzi doar gândurile.

