Crema cu colagen și ser cu peptide pentru ten ferm?

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 22.05.2026, 17:29,  de  ELLE
Crema cu colagen și ser cu peptide pentru ten ferm?

Când ridurile fine, pierderea fermității și aspectul obosit al tenului devin tot mai vizibile, alegerea dintre o cremă cu colagen și un ser cu peptide poate părea dificilă. În realitate, cele două produse nu se exclud, ci pot lucra sinergic într-o rutină antirid bine structurată, indiferent de diversele tipuri de ten.

Dacă vrei să înțelegi ce este colagenul, cum acționează acesta pentru piele și de ce peptidele sunt atât de apreciate în îngrijirea modernă, este important să analizezi beneficiile specifice pe care fiecare produs le aduce tenului tău.

Ce este colagenul și de ce contează pentru piele

Dacă te întrebi ce este colagenul, răspunsul este simplu: colagenul este proteina fundamentală care susține structura pielii si oferindu-i un aspect ferm, neted și elastic.

Colagenul pentru piele joacă un rol esențial în menținerea unui contur armonios și a unei texturi uniforme. Atunci când nivelul natural de colagen scade, pielea își pierde treptat suplețea, iar ridurile devin mai ușor de observat.  De aceea, colagenul și ingredientele care susțin producția acestuia sunt piloni importanți într-o rutină pentru estomparea ridurilor.

Cum acționează o cremă cu colagen asupra ridurilor

O cremă cu colagen reprezintă un pas valoros în orice rutină anti-aging, îmbunătățind elasticitatea și oferind un ten mai catifelat și mai bine protejat. Aceasta contribuie la: 

  • Hidratarea suprafeței cutanate.
  • Reducerea senzației de uscăciune.
  • Netezirea aspectului tenului, estompând vizual ridurile fine.

Când pielea este bine hidratată, devine mai suplă, mai luminoasă și mai uniformă, iar semnele de oboseală sunt mai puțin evidente. Menținerea volumului facial depinde și de prezența acidului hialuronic în țesuturi, care acționează împreună cu colagenul și alte ingrediente esențiale pentru o piele densă.

O cremă cu colagen reprezintă un pas valoros în orice rutină anti-aging, oferind un ten mai catifelat și mai bine protejat.

Peptide și colagen: importanța în rutina antirid

Peptidele sunt fragmente de aminoacizi pe care pielea le recunoaște și le utilizează cu ușurință. În cosmetică, acestea sunt esențiale pentru a susține un aspect mai ferm și mai uniform al tenului. Când vorbim despre colagen peptide, ne referim la forme specifice de peptide care susțin integritatea colagenului natural și îngrijirea pielii mature.

  • Serul cu peptide este adesea ales pentru a diminua aspectul ridurilor și a îmbunătăți vizibil elasticitatea.
  • Acestea se integrează eficient în formulele moderne, susținând senzația de piele mai densă și mai echilibrată.
  • Diferența dintre un produs hidratant clasic și unul cu peptide se observă în textura rafinată, aceste ingrediente fiind recunoscute pentru modul în care susțin fermitatea pielii pe termen lung.

Cremă cu colagen sau ser cu peptide: ce alegi pentru efect antirid

Dacă prioritatea ta este confortul imediat, o cremă cu colagen este alegerea potrivită. Dacă urmărești o acțiune antirid mai concentrată, un ser cu peptide este opțiunea potrivită. Serul are o textură lejeră, fiind conceput pentru livrarea ingredientelor active, ceea ce îl recomandă chiar și pentru un ten mixt sau gras, în timp ce crema sigilează hidratarea și protejează bariera cutanată. Cea mai eficientă abordare este, de fapt, combinarea celor două.

Cum folosești împreună crema cu colagen și serul cu peptide

Într-o rutină corectă, ordinea aplicării este esențială pentru rezultate optime:

  1. Serul cu peptide: Se aplică pe pielea curată, pentru a permite ingredientelor active să pătrundă eficient.
  2. Crema cu colagen: Se aplică ulterior, pentru a sigila hidratarea și a oferi confortul necesar.

Această asociere este potrivită pentru tenul care necesită atât susținere antirid, cât și protecție împotriva deshidratării. Folosit constant, acest duo îmbunătățește textura pielii, oferind un aspect mai plin și mai bine îngrijit.

Factori care susțin eficiența colagenului pentru piele

Pentru ca produsele folosite să aibă rezultatele scontate, sunt necesari mai mulți factori. Se recomandă ca o rutină antirid eficientă să fie completată de:

  • Protecție antioxidantă: Menține tenul proaspăt și uniform.
  • Protecție solară zilnică: Pasul esențial pentru prevenirea accentuării ridurilor.
  • Alimentație echilibrată: Oferă resursele necesare pentru sănătatea pielii.
  • Odihnă suficientă: Contribuie la un aspect relaxat și luminos.
  • Reducerea factorilor agresivi: Limitarea expunerii la fum și poluare.

Rutina antirid simplă: pași de urmat

Dimineața

  • Curățare delicată.
  • Ser cu peptide pentru activare.
  • Cremă cu colagen pentru hidratare.
  • Protecție solară.

Seara

  • Curățare.
  • Ser cu peptide pentru susținerea fermității.
  • Cremă cu colagen pentru regenerare și confort.

Greșeli frecvente în rutina antirid

  • Omiterea protecției solare: Accelerează pierderea fermității.
  • Lipsa răbdării: Rezultatele antirid necesită consecvență pe termen lung.
  • Supraîncărcarea rutinei: Prea multe produse pot irita tenul.
  • Neglijarea hidratării: Pielea deshidratată accentuează liniile fine.

Întrebări frecvente:

Serul cu peptide este mai bun decât crema cu colagen? 

Nu, sunt complementare. Serul vizează fermitatea, iar crema vizează hidratarea și confortul.

Poate o cremă cu colagen să înlocuiască serul? 

Nu în totalitate, deoarece serul are o textură mult mai lejeră, concepută special pentru a asigura beneficii antirid eficiente pielii.

Când se aplică întâi: serul cu peptide sau crema cu colagen?

Serul cu peptide se aplică primul, pe tenul curat, iar crema cu colagen după, pentru a menține hidratarea și confortul pielii.

Ce înseamnă colagen peptide? 

Sunt fragmente de colagen care susțin procesele naturale de regenerare ale pielii.

Concluzie

Pentru o piele netedă și fermă, nu trebuie să alegi între o cremă cu colagen și un ser cu peptide. Folosirea lor împreună îmbunătățește rutina de îngrijire într-un ritual complet, oferind atât hidratarea necesară, cât și susținerea activă pentru elasticitate. Consecvența este, în final, cel mai important pas pentru a obține rezultate vizibile.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) Renault 4L - ediția nr. 10 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) Porsche 964 - ediția nr. 9 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 Trabant 601 de luxe – Editia nr 8 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 Trabant 601 de luxe – Editia nr 7 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda Energia Pietrelor Precomanda Energia Pietrelor 84.56 RON Cumpără acum
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Alexia & Antonia își face Debutul pe Farfetch: Un Nou Capitol în Expansiunea Internațională a Brandului
Advertorial
Alexia & Antonia își face Debutul pe Farfetch: Un Nou Capitol în Expansiunea Internațională a Brandului
A fost stabilit fotograful pentru acest shooting?
Advertorial
A fost stabilit fotograful pentru acest shooting?
Cum alegi corect un troler pentru vacanțele din 2026
Advertorial
Cum alegi corect un troler pentru vacanțele din 2026
Noua colecție de vară de la Pandora reflectă spiritul liber al sezonului
Advertorial
Noua colecție de vară de la Pandora reflectă spiritul liber al sezonului
Cum să economisești energie cu un frigider side by side
Advertorial
Cum să economisești energie cu un frigider side by side
Sfaturi pentru un cappuccino perfect de la specialiștii Tchibo
Advertorial
Sfaturi pentru un cappuccino perfect de la specialiștii Tchibo
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Cum arăta Alexandra Căpitănescu înainte de celebritate. Este de nerecunoscut în prima sa apariție la TV
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Ce fel de tată este Nicușor Dan. Gesturile fiului său au atras imediat atenția la evenimentul de la Romaero Băneasa
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Andreea Ibacka și Cabral divorțează? Reacția vedetei PRO TV când a fost întrebat
Publicitate
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Dumbo a câștigat primul sezon „Desafio: Aventura”. L-a învins în finală pe Vladimir Drăghia și a pus mâna pe marele premiu în valoare de 150.000 de euro
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Reacția acidă a lui Dan Negru după Eurovision 2026: „Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”. Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Antena 1
De ce a fost fiul lui Jador operat de urgență. În ce stare se află micuțul Avraam
De ce a fost fiul lui Jador operat de urgență. În ce stare se află micuțul Avraam
Cât costă apartamentul Ramonei Olaru. Vedeta a dat cărțile pe față și a povestit cât a scos din buzunar pentru o locuință de vis
Cât costă apartamentul Ramonei Olaru. Vedeta a dat cărțile pe față și a povestit cât a scos din buzunar pentru o locuință de vis
Cum au arătat Marian și Georgiana Godină la nuntă. Cei doi au împlinit 8 ani de căsnicie
Cum au arătat Marian și Georgiana Godină la nuntă. Cei doi au împlinit 8 ani de căsnicie
Ce concurent din sezonul 17 Chefi la cuțite lucrează acum la restaurantul lui Chef Sautner: „O să aveți o surpriză”
Ce concurent din sezonul 17 Chefi la cuțite lucrează acum la restaurantul lui Chef Sautner: „O să aveți o surpriză”
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Diandra, ispita care l-a sedus pe Andrei Rotaru, la Insula Iubirii, a ajuns de nerecunoscut. Și-a făcut mai multe operații estetice și e schimbată total! FOTO
Diandra, ispita care l-a sedus pe Andrei Rotaru, la Insula Iubirii, a ajuns de nerecunoscut. Și-a făcut mai multe operații estetice și e schimbată total! FOTO
Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” / FOTO
Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” / FOTO
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Origini dell’Infinito: Esperienza Olfattiva
Origini dell’Infinito: Esperienza Olfattiva
Advertorial

+ Mai multe
Confortul, dress code-ul preferat: 4 modele Skechers pentru o primăvară în mișcare
Confortul, dress code-ul preferat: 4 modele Skechers pentru o primăvară în mișcare
Advertorial

O ținută reușită începe cu încălțămintea pe care o poți purta confortabil toată ziua, din momentul în care pleci de acasă până la ultima oprire.

+ Mai multe
Gadgetul care te face să pierzi mai puțin timp cu curățenia
Gadgetul care te face să pierzi mai puțin timp cu curățenia
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC