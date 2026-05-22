Ce s-a întâmplat cu Jason Lewis, actorul din „Sex and the City”. El a revenit după ani de pauză: „Am dispărut o perioadă”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Jason Lewis revine în atenția fanilor după o absență de câțiva ani din mediul online. Actorul cunoscut pentru rolul lui Smith Jerrod din „Sex and the City” în vârstă de 54 de ani a reapărut pe rețelele sociale printr-un mesaj video nou, marcând prima sa postare după o perioadă de aproximativ trei ani în care, după cum a explicat chiar el, a ales să stea „în liniște”.

„După trei ani, a venit momentul”, a scris Jason Lewis în descrierea videoclipului.

În materialul publicat, actorul a dezvăluit că lipsa sa din online a avut legătură cu un proiect creativ căruia i-a dedicat întreaga atenție.

„Am dispărut o perioadă. Nu pentru că nu aveam nimic de spus, ci pentru că aveam ceva de făcut. Genul acela de muncă creativă care nu mai lasă loc pentru prea multe alte lucruri, iar eu am acceptat asta”, a spus Jason Lewis în videoclip.

Actorul a sugerat că proiectul la care lucrează este încă în desfășurare, însă simte că a ajuns într-un punct în care poate începe să vorbească despre el.

„Este genul de proiect care trebuie să își găsească oamenii potriviți. Încă lucrez la el, dar am ajuns suficient de departe încât am simțit că este momentul să reapar și să împărtășesc ce am făcut. Urmează și altele.”, a continuat el.

Jason Lewis este cunoscut în special pentru rolul lui Smith Jerrod, partenerul loial al Samanthei Jones, interpretată de Kim Cattrall, în serialul-fenomen „Sex and the City”. Ulterior, actorul a revenit în același rol și în cele două filme inspirate de celebra producție. De-a lungul timpului, mulți fani s-au întrebat dacă Jason Lewis va apărea și în „And Just Like That…”, continuarea modernă a serialului lansată de HBO Max. Totuși, actorul a declarat în trecut că nu a fost contactat pentru a face parte din noul proiect.

Foto: Profimedia

„Nu am fost abordat, dar probabil aș fi ultimul care ar afla! Deși apreciez complimentele, povestea este despre fete”, declara actorul pentru Daily Front Row în 2021. Tot atunci, Jason Lewis vorbea și despre impactul pe care Sex and the City l-a avut asupra publicului. „Cred că o poveste bună, spusă bine, ne face să înțelegem că nu suntem singuri în lume. Vorbea despre teme universale care contează pentru noi toți”, spunea actorul. „Și era un serial incredibil de captivant: decoruri superbe, haine… pantofi! Experiențele dramatice de viață. Michael Patrick King a fost genial… a vorbit despre lucruri care contează.”

După succesul din „Sex and the City”, Jason Lewis și-a continuat cariera în televiziune și a apărut în producții precum „How I Met Your Mother”, „CSI: Miami” și „Charmed”. De asemenea, între 2017 și 2018 a făcut parte din distribuția serialului „Midnight”, „Texas”, unde l-a interpretat pe Joe Strong.

Foto: Profimedia

În 2022, actorul a participat și la sezonul 31 al competiției „Dancing with the Stars”, însă a fost eliminat încă din prima săptămână.

În plan personal, Jason Lewis și-a anunțat logodna cu actrița și producătoarea Liz Godwin în anul 2020. La momentul respectiv, actorul a povestit și cum a organizat cererea în căsătorie, care a avut loc în Malibu.

„Ca Liz să nu suspecteze nimic, am organizat o zi de escaladă și plajă la Point Dume, în Malibu, alături de prieteni și familie, veniți pentru sărbători. Am făcut în așa fel încât Liz să urce pe o stâncă aflată chiar deasupra oceanului, chiar înainte de apus”, a povestit el.

Jason Lewis a dezvăluit că el și prietenii lui au urcat pe un traseu diferit pentru ca el să o poată aștepta în vârf.

„M-am prins în echipamentul de siguranță de stâncă, am asigurat-o și pe ea, pentru orice eventualitate, apoi am îngenuncheat și am făcut marele gest”, a mai spus actorul.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro