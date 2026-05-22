Daciana Sârbu, confesiuni despre perioada dificilă prin care trece: „E un an atipic”

Daciana Sârbu trece printr-o perioadă aglomerată atât pe plan profesional, cât și personal. Antreprenoarea a vorbit deschis despre schimbările importante care urmează în familie.

Daciana Sârbu traversează o perioadă plină de provocări, în care responsabilitățile profesionale se îmbină cu schimbări importante din viața de familie. Cu un program extrem de încărcat și numeroase planuri în desfășurare, antreprenoarea recunoaște că găsirea unui echilibru între carieră, viața personală și timpul pentru sine nu este deloc ușoară.

Daciana Sârbu, detalii despre schimbările din viața ei

Dincolo de partea profesională, Daciana Sârbu se pregătește și pentru un moment încărcat emoțional: plecarea fiicei sale, Irina, la facultate. Ea recunoaște că, deși încearcă să fie organizată, emoțional nu se simte încă pregătită pentru schimbarea care urmează.

„E un an atipic, în primul rând pentru că în sfârșitul lui august pleacă Irina la facultate și va trebui să ne pregătim și să o și ducem acolo. (…) Nu, emoțional nu. Și bine, sigur, să și decidă unde dorește să meargă. Oricum trebuie să facem bagaje și să o duc acolo și o să fie… niște luni foarte intense din toate punctele de vedere”, a spus Daciana Sârbu pentru wowbiz.ro.

În ceea ce privește viața personală, antreprenoarea mărturisește că programul încărcat îi lasă puțin timp pentru relație. Spune însă că partenerul său îi înțelege ritmul alert și faptul că perioada actuală necesită mai multă implicare pe toate planurile.

„Pe plan personal, da. Mă rog, aș spune că 20% din timpul meu îl ocupă viața personală și așa… încerc să fur câte un pic din tot timpul meu care-i foarte organizat și împărțit. Are și el multe de făcut și mi se pare așa că, repet, e o perioadă în care trebuie să fac și să facem lucruri. Acum sunt niște momente în care trebuie să muncesc mai mult, să fiu cu fetele mai mult, să mă gândesc să fac planuri, să organizez, după cum spuneam, și e bine. Mă bucur că suntem sănătoși toți și în rest… o să le iau pe rând.”

Daciana Sârbu, dezvăluiri despre relația cu iubitul ei, Alex Ghionea

După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu și-a regăsit fericirea alături de un nou partener. Deși este o persoană discretă atunci când vine vorba despre viața ei personală, antreprenoarea a dezvăluit pe rețelele de socializare că are un nou iubit.

Numele iubitului Dacianei Sârbu este Alex Ghionea și lucrează în domeniul HoReCa. Explicabilă apropierea lor, mai ales că și Daciana Sârbu deține un lanț de cofetării. Deși nu se știe de cât timp formează un cuplu, paparazzii i-au surprins împreună încă din luna august 2025, în mai multe ipostaze relaxate, atât în parcuri, cât și la terase din București. La sfârșitul lui august cei doi au fost împreună și într-o vacanță în Grecia, așa cum reiese din fotografiile postate de Daciana pe rețelele de socializare.

Daciana Sârbu a fost invitată în podcastul lui Cătălin Măruță și a făcut mai multe dezvăluiri despre relația cu Alex Ghionea.

„Cătălin Măruță: Spune-mi ce îți place cel mai mult la Alex. Sunt curios. Mie îmi place să văd oameni fericiți și oameni care au energie bună. Spune-mi un lucru care îți place cel mai mult la Alex.
Daciana Sârbu: Că îmi iubește fetele.

Cătălin Măruță: Cred că era o condiție asta, dacă mă întrebi pe mine.
Daciana Sârbu: Bineînțeles, da. Este o primă condiție. Și cred că atunci când ne gândim la cum ar trebui să fie, deja setăm niște așteptări. Eu am învățat să nu mai setez aceste așteptări, nici în ceea ce privește așteptările de viitor, nici de cum trebuie să fie. Am spus că las viața și pe Dumnezeu să mă surprindă.

Cătălin Măruță: Te mai vezi măritată?

Daciana Sârbu: Chiar am spus că nu mai văd lucrurile așa într-o perspectivă, în niciun domeniu. O să văd cum îmi aduce viața… Spui niciodată sau sigur și întotdeauna te amuzi după aia, că viața te pune în situații…

Cătălin Măruță: Dar te gândești la chestia asta sau odată ce a fost divorțul, nu te mai gândești că actele contează atât de mult?

Daciana Sârbu: Eu sper să fiu sănătoasă ca să pot să iau orice decizie care să mă facă fericită”.

Uniți de muzică și de ținute kitsch: aparițiile de la Eurovision care demonstrează că evenimentul rămâne un festival al excesului

Foto: Arhiva ELLE

