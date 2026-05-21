Rareș Cojoc, adevărul despre veniturile din dans sportiv. Cât câștigă un campion mondial: „Există un minim pentru fiecare loc”

Pentru mulți oameni, dansul sportiv înseamnă medalii, competiții internaționale și performanțe spectaculoase. În spatele rezultatelor însă există ani de muncă, investiții consistente și o realitate financiară diferită de ceea ce își imaginează publicul.

Rareș Cojoc, despre câștigurile din dans

Rareș Cojoc, unul dintre cei mai cunoscuți dansatori români și campion mondial, a oferit detalii despre modul în care funcționează partea financiară din acest domeniu și a explicat unde se află, de fapt, cele mai mari surse de venit pentru profesioniștii din industrie. Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, dansatorul a fost întrebat dacă premiile obținute după cucerirea unui titlu mondial reușesc să compenseze măcar cheltuielile făcute într-un an de pregătire.

„Dar când ajungi campion mondial banii pe care îi primești acoperă toate cheltuielile din trecut măcar pe un an de zile? E mare premiul, trofeul acesta?”, a fost întrebarea adresată de prezentator.

Rareș Cojoc a explicat că în competițiile internaționale există reguli clare privind premiile acordate, iar organizatorii trebuie să respecte anumite standarde financiare.

„Sunt publice, doar că nu le știți voi. Organizatorii trebuie să respecte niște reguli. Adică nu ai voie să organizezi un World Open fără a plăti… există un minim pentru fiecare loc în parte”, a declarat dansatorul.

Cât valorează premiile din dansul sportiv

În timpul discuției, Cătălin Măruță a insistat asupra valorii premiilor și a încercat să afle dacă vorbim despre câștiguri spectaculoase. Rareș Cojoc a precizat că sumele obținute din competiții sunt de ordinul miilor de euro, nu al zecilor sau sutelor de mii.

„Mii?”, a întrebat Măruță. „Da”, a răspuns Rareș Cojoc. Măruță: „Nu zeci de mii?” Rareș Cojoc: „Nu, nu zeci de mii.” Măruță: „Nu sute de mii?” „Nu, nu sute de mii”, a spus campionul mondial.

Unde sunt, de fapt, cei mai mulți bani

Dansatorul român a dezvăluit că adevărata componentă financiară importantă din această industrie apare odată cu activitatea de antrenorat.

Antrenorii de top lucrează simultan cu mai multe perechi de dansatori din diferite țări, susțin cursuri internaționale și organizează constant stagii de pregătire sau cantonamente.

„Însă, marele secret la dans este că antrenorii câștigă foarte mulți bani. Nu, nu e o glumă. Pentru că tu îi plătești, îi plătesc și alții. Adică ei nu sunt doar antrenorii mei, predau în mai multe locuri din lume, peste tot”, a explicat Rareș Cojoc.

Sportivul a vorbit și despre amploarea evenimentelor organizate pentru dansatorii profesioniști, unde participă sportivi din numeroase țări.

„Și câștigă, realmente, prin ce mai organizează ei: cantonamente unde vin perechi din sute de țări și organizează tot felul de lucruri și stagii de pregătire. (…) Crede-mă că un antrenor de talie mondială cred că poate să depășească borna de un milion de euro pe an”, a mai spus acesta.

Un nou succes profesional pentru Rareș Cojoc

Rareș Cojoc și partenera lui de dans, Andreea Matei, au obținut un nou titlu, la o lună de când au câștigat Grand Slam-ul de la Blackpool. Cei doi au câștigat Campionatul European, concurs care a avut loc la Palma de Mallorca la începutul lunii mai și la care au participat echipe de dansatori din 40 de țări.

Titlul de campioni europeni era singurul care le lipsea din palmares, iar succesul vine într-un moment extrem de dificil pe plan personal pentru Rareș Cojoc, după finalizarea divorțului de Andreea Popescu.

„Este o zi extraordinară. Într-adevăr, a fost singurul titlu care ne-am lipsit din palmares dintre cele mari. Sunt foarte bucuroși pentru că am obținut acest titlu pentru România, cât bineînțeles pentru noi, pentru că este și o performanță la nivel personal, dar este incredibil, bineînțeles. Pentru că stai să te gândești la tot parcursul tău de când eram mici și până la urmă, da, e copleșitor. La început au fost niște runde foarte dificile din cauza căldurii și a umidității foarte înalte de aici din Palma și din sală și aș putea să spun că ne-am chinuit puțin, dar pot să spun că a fost o chinuială benefică”, a declarat Rareș Cojoc, după victoria de la Palma de Mallorca, potrivit Libertatea.

