Meghan Markle și Prințul Harry continuă colaborarea cu Netflix, în ciuda presupuselor tensiuni. Ducii de Sussex pregătesc un film despre războiul din Afganistan

  de  ELLE
Meghan Markle și Prințul Harry continuă colaborarea cu Netflix și pregătesc un nou proiect inspirat dintr-o poveste reală despre războiul din Afganistan. Potrivit publicației Deadline, cei doi vor produce adaptarea volumului No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege, semnat de maiorul britanic Adam Jowett, o carte care documentează una dintre cele mai dificile misiuni militare britanice din provincia Helmand, din 2006.

Filmul va fi realizat prin intermediul Archewell Productions, compania fondată de Meghan și Harry, alături de Tracy Ryerson. Deadline notează că scenariul este scris de Matt Charman, nominalizat la Oscar pentru filmul Bridge of Spies din 2015.

Proiectul are și o dimensiune personală pentru Prințul Harry, care a participat la două misiuni de luptă în Afganistan în perioada în care făcea parte din armata britanică. Înainte de retragerea sa din serviciul militar, acesta ajunsese la gradul de căpitan.

Potrivit Daily Mail, cartea lui Adam Jowett urmărește experiența unei unități formate din parașutiști și membri Royal Irish Rangers, trimisă să apere centrul districtual Musa Qala. Descrierea oficială a volumului prezintă contextul dramatic al misiunii:

„În provincia Helmand, în iulie 2006, maiorul Adam Jowett a primit comanda Easy Company, o unitate improvizată și insuficient pregătită, formată din parașutiști și Royal Irish Rangers. Misiunea lor era să apere cu orice preț centrul districtual Musa Qala. Easy Company s-a trezit într-un complex improvizat, izolată și depășită numeric de talibanii din oraș”.

Volumul descrie în detaliu violența confruntărilor și presiunea psihologică suportată de soldați:

„În No Way Out, Adam evocă căldura și haosul luptei, în timp ce talibanii atacă Easy Company val după val, într-o serie de asalturi brutale. El descrie cum a fost să poarte responsabilitatea vieților oamenilor săi, în timp ce aceștia au rezistat eroic timp de douăzeci și una de zile și nopți de luptă neîntreruptă și extrem de tensionată. În cele din urmă, când muniția era pe terminate, iar moartea părea inevitabilă pentru Easy Company, asediul a luat o turnură extraordinară…”.

Ducii de Sussex, noi proiecte cu Netflix, în ciuda presupuselor tensiuni

Acesta nu ar fi însă singurul proiect pe care Ducii de Sussex îl pregătesc. În luna martie, Deadline a anunțat că Meghan Markle și Prințul Harry lansează un nou serial pentru Netflix, după presupusele tensiuni cu platforma de streaming. De această dată, ar fi vorba despre un serial inspirat din universul sportului polo. Conform publicației, producția, care nu are încă un titlu oficial, va fi plasată în Wellington, Florida, descris drept un „oraș ecvestru de elită”, iar povestea „se învârte în jurul dinamicilor tensionate dintre două echipe rivale și familiile care le conduc”.

Proiectul marchează o nouă colaborare a cuplului cu platforma de streaming, în cadrul companiei lor, Archewell Productions, alături de producătorii Josh Schwartz și Stephanie Savage, prin Fake Empire.
Noul serial este considerat o extensie a interesului personal al Prințului Harry pentru acest sport.

Potrivit Deadline, producția ar fi inspirată de POLO, documentarul lansat pe Netflix în 2024, care nu a avut o audiență ridicată. Prințul Harry practică polo de ani de zile și participă frecvent la meciuri caritabile.

Directorul executiv Netflix rupe tăcerea cu privire la articolul despre colaborarea cu Meghan Markle

După ce Netflix a încheiat colaborarea cu brand-ul de lifestyle al lui Meghan Markle, As Ever, publicația Variety a publicat un articol care a adus în atenție relația Ducesei de Sussex cu platforma de streaming.
Bela Bajaria, directorul de conținut al Netflix, a vorbit despre presupusul conflict cu Meghan Markle și Prințul Harry.

Variety a relatat pe 17 martie, că Ducele și Ducesa de Sussex ar fi avut o relație tensionată cu Netflix, susținând că platforma a fost luată prin surprindere de interviul lor comun cu Oprah Winfrey din 2021, precum și de memoriile lui Harry din 2023, Spare. Aceste afirmații au fost însă contestate de Netflix și de reprezentanții cuplului.

Bajaria a abordat pe scurt speculațiile în cadrul evenimentului „Next on Netflix” din 18 martie, respingând această narațiune.

„Nu credeți tot ce citiți”, a declarat Bela Bajaria. „Poate ar trebui cu toții să mai verificăm din când în când informațiile”.

Pe măsură ce a continuat, Bajaria a reiterat faptul că Netflix are în continuare o relație cu cei doi.

„Avem filme în dezvoltare împreună cu ei”, a spus ea.

Ea a menționat că Netflix „a avut un documentar extraordinar cu ei”. Primul lor proiect a fost miniseria documentară în șase episoade Harry & Meghan, lansată în decembrie 2022. Documentarul a urmărit relația cuplului, de la începuturi până la nuntă și decizia lor de a se retrage din viața regală.

Bajaria a adăugat că Meghan Markle și Prințul Harry „au proiecte în dezvoltare atât pentru televiziune, cât și pentru film”.

„Contractele vin și pleacă tot timpul”, a continuat ea. „Există contracte pe care alegem să nu le reînnoim”.

Bela Bajaria a spus că platforma are „foarte multe acorduri” în desfășurare, însă acestea nu primesc același tip de atenție ca parteneriatul cu Meghan și Harry. Ea a explicat că lipsa de atenție din partea presei pentru celelalte acorduri este „din motive evidente”.

„Presupun că nu există o poveste senzațională acolo”, a adăugat ea.

Meghan și Harry colaborează cu platforma de streaming încă din 2020, însă mai multe dintre producțiile lor recente nu au avut rezultatele așteptate.

Cel mai mare succes al cuplului rămâne seria Harry & Meghan. Ulterior, cei doi au produs mai multe proiecte, printre care Live to Lead (2022), Heart of Invictus (2023), Polo (2024) și Masaka Kids, A Rhythm Within (2025).

