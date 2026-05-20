Delia, imagini îndrăznețe pe Instagram. Cum s-a pozat artista în costum de baie

Delia se numără printre artistele de succes din industria muzicală locală. Cu fiecare lansare, cântăreața stârnește admirația din partea publicului. Recent, vedeta a surprins după ce s-a pozat în costum de baie, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Delia, surprinsă în ipostaze îndrăznețe

Cu fiecare ocazie, Delia se mândrește cu felul în care arată și demonstrează că se simte foarte bine în pielea ei. Artista nu ține cont de părerile răutăcioase când vine vorba de alegerile ei vestimentare și alege să se îmbrace așa cum consideră.

De această dată, Delia nu e în centrul atenției pentru stilul ei nonconformist, pe care și-l însușește foarte bine, ci datorită faptului că s-a pozat în ipostaze îndrăznețe. Artista a publicat pe Instagram imagini în care apare într-un costum de baie format din două piese. Fanii au observat de îndată că ea se menține foarte bine. Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că Delia are un stil de viață activ și practică frecvent sport. Fie că aleargă în parc sau merge pe trasee montane, atât în România, cât și în străinătate, mișcarea face parte din rutina ei.

Delia, declarații despre stilul ei vestimentar

Delia, care recent a colaborat cu Irina Rimes, a fost criticată de mai multe ori pentru stilul ei vestimentar. Artista este cunoscută pentru ținutele excentrice pe care le poartă, însă acestea nu sunt de fiecare pe placul fanilor. Într-un clip publicat pe TikTok, cântăreața a răspuns acestor critici, spunând că prin natura meseriei sale abordează un stil mai extravagant, mai ales pentru că fanii care merg la concertele ei se așteaptă să vadă lucruri spectaculoase.

„Cam ce aș mai putea să răspund la întrebarea „Hei, Delia! De ce nu te îmbraci și tu ca un om normal?”… orice ar însemna asta… Pentru că nu sunt un om normal. E nevoie de o subtitrare, e nevoie să scrii. Adică, în momentul în care se postează un artist într-o ținută, el trebuie să specifice: „Hei, nu uitați: sunt artist, mă duc la concert.' Știți, concertul este ăla unde e o scenă, sunt lumini, reflectoare, oameni care plătesc un bilet și vor să vadă ceva spectaculos. Ceva spectaculos, nu un civil pe scenă, îmbrăcat normal. (…) „De ce nu te îmbraci normal?” Normal cum? Cam cât de normal?”, a transmis Delia pe TikTok acum ceva timp.

Acum ceva timp, Delia a spus cum se raportează la criticile primite pe social media. Artista a precizat că este obișnuită cu expunerea, având în vedere faptul că se află de mulți ani în lumina reflectoarelor, dar nu consideră că artiștii trebuie să ofere explicații celorlalți pentru tot ceea ce fac.

„De multe ori nu îmi pasă ce spun ceilalţi, nu citesc ştirile care apar despre mine – când mai aflu lucruri care se scriu despre mine, de regulă primesc link-urile de la oamenii din jurul meu. Mai citesc comentariile pe social media de la postările mele şi le mai răspund celor care îmi scriu. Dar în rest, de atâta timp de când sunt artist, m-am obişnuit cu expunerea. Nu spun însă că e normal să fii criticat doar pentru că eşti persoană publică şi că ni se spune adesea să ne asumăm acest rol, acest statut. Da, ni-l asumăm ca artişti, ca performeri, dar nu ca oameni care trebuie să dea explicaţii şi să se justifice pentru orice lucru pe care îl fac”, a declarat Delia în cadrul unui interviu pentru Adevărul.

