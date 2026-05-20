Lara Flynn Boyle, apariție rară în public. Cum arată acum actrița din „Twin Peaks” și cum a fost surprinsă pe străzile din Los Angeles

Actrița retrasă din viața publică, Lara Flynn Boyle, a avut o apariție rară în Los Angeles, în weekend. Potrivit unor fotografii apărute online, actrița cunoscută pentru rolul din „Twin Peaks” a fost surprinsă fumând o țigară în timp ce își plimba câinele adoptat, Shrimp.

Boyle a avut o apariție lejeră pentru plimbare, purtând un hanorac gri cu cuvântul „Irish” imprimat cu litere albe, pantaloni kaki și pantofi sport. Actrița în vârstă de 56 de ani, cunoscută și pentru rolul din „Men in Black II„, fusese văzută ultima dată în public în iunie 2025, când își plimba câinele în cartierul său din Bel Air.

La un moment dat, Lara Flynn Boyle s-a oprit pentru a discuta cu un vecin, înainte de a se întoarce acasă.

Actrița a devenit cunoscută după rolul care a lansat-o în carieră, Donna Hayward, liceana interpretată în primele două sezoane ale serialului „Twin Peaks”. Ulterior, a jucat în filme de succes precum „Wayne’s World” și „Men in Black II” și a primit o nominalizare la Premiile Emmy pentru rolul procuroarei Helen Gamble din drama juridică „The Practice”.

Pe măsură ce notorietatea ei a crescut, Boyle s-a confruntat și cu atenția intensă a presei tabloide, care îi urmărea fiecare apariție publică, de la felul în care arăta până la relația foarte mediatizată cu actorul Jack Nicholson, cu 33 de ani mai în vârstă decât ea.

Deși a apărut mai rar în proiecte după ce s-a căsătorit, în 2006, cu dezvoltatorul imobiliar Donald Ray Thomas, atenția paparazzilor nu a dispărut. Fotoreporterii au surprins-o inclusiv în momente private. În ciuda atenției constante și a presiunii publice, Lara Flynn Boyle spune că nu s-a gândit niciodată să renunțe complet la Hollywood.

„Nu mi-am dorit niciodată să mă retrag. În orice moment în care mă simțeam descurajată sau ajungeam să-mi plâng de milă, aveam grijă să nu mă plâng. Mama îmi aducea uneori articole despre alte actrițe, ca să-mi arate că nu eram singura care trecea prin astfel de situații”, declara actrița pentru revista People, în 2024.

