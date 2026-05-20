Roluri prea mature pentru actori minori, care au creat numeroase controverse

Copiii actori din istoria Hollywood-ului au fost implicați în roluri mature și controversate, ridicând întrebări etice. Iată câteva dintre cele mai faimoase exemple de astfel de roluri interpretate de actori minori.

Dakota Fanning (Hounddog)
A fi actor nu este o joacă de copii, chiar și pentru un copil actor. De-a lungul istoriei Hollywood-ului, copiii au fost chemați să joace în roluri mature, chinuitoare sau obscene, iar de-a lungul anilor, unele dintre aceste filme au stârnit controverse majore din cauza întrebărilor etice legate de practica de a plasa actori minori în scenarii tulburătoare. Să aruncăm o privire asupra unora dintre cele mai faimoase exemple de roluri mature din filme asumate de actori minori.

Dakota Fanning (Hounddog)

În 2007, drama „Hounddog”, cu Dakota Fanning, a făcut valuri majore la lansare și nu în sensul bun. Intriga este centrată pe Lewellen, o fată iubitoare a lui Elvis Presley care crește într-o familie foarte distrusă, iar filmul a șocat atât criticii, cât și publicul spectator când a mers mai departe de poveștile tipice despre neglijență și abuz emoțional. Într-o scenă, personajul lui Fanning este violată de o cunoștință, ceea ce o trimite pe o spirală a disperării. Chiar dacă scena nu conține nuditate reală și sunt arătate doar fața și mâinile lui Fanning, în vârstă de 12 ani, reacțiile au fost intense din partea spectatorilor, a criticilor și a grupurilor de activiști.

Natalie Portman (Léon: The Professional, Beautiful Girls)

Natalie Portman și-a făcut debutul pe marele ecran în thrillerul „Léon” din 1993, în rolul Mathildei, o fetiță de 12 ani, a cărei situație devine din ce în ce mai gravă atunci când părinții ei abuzivi și fratele ei mai mic și nevinovat sunt uciși de un agent corupt al DEA (Gary Oldman). Ea se refugiază la un vecin (Jean Reno), care se întâmplă să fie un asasin plătit. Odată ce descoperă ocupația lui Léon, Mathilda îl roagă să o învețe tot ce știe, pentru a se putea răzbuna. El acceptă cu reticență, iar cei doi intră într-un mentorat ciudat, care este nuanțat de o chimie neliniștitoare între cei doi.

Să o vezi pe Portman cum fumează cu dezinvoltură, exersează să ucidă și chiar își ține un pistol la cap este destul de șocant când realizezi că actrița însăși avea doar 12 ani când a filmat rolul.

Kirsten Dunst (Interview with the Vampire)

Lista copiilor actori remarcabili nu ar fi completă fără Claudia din filmul de groază „Interview with the Vampire” din 1994. În cărțile „Cronicile vampirilor” ale lui Anne Rice, Claudia a fost transformată în vampir de Lestat la vârsta de cinci ani. Cu toate acestea, din cauza naturii violente a rolului, producătorii au ales-o pe Kirsten Dunst, care avea 11 ani la momentul filmărilor.

Dunst a portretizat personajul Claudiei cu o remarcabilă demonstrație de furie, violență și tulburare interioară, prezentând-o ca pe un „suflet bătrân” prins în corpul unei fetițe. Portretul ei a surprins emoțiile conflictuale ale vieții veșnice care i-a fost dăruită. Rolul se remarcă prin maturitatea și complexitatea pe care Dunst le-a adus personajului.

Brooke Shields (Pretty Baby, Blue Lagoon)

În copilărie, actrița Brooke Shields a jucat în două filme diferite care au plasat-o în centrul unor controverse legate de copii și de sexualitatea pe ecran. La vârsta de 12 ani, a jucat în „Pretty Baby”, în care a interpretat-o pe Violet, o fetiță de 12 ani care trăia cu mama ei într-un bordel din New Orleans la începutul secolului XX. În cele din urmă, Violet este introdusă și ea în această lume, iar virginitatea ei este chiar scoasă la licitație pentru cel mai mare ofertant. După lansarea Pretty Baby în 1978, filmul – și nuditatea lui Shields în el – a fost criticat de mulți, iar filmul a fost chiar interzis în două provincii canadiene.

Doar doi ani mai târziu, Shields a apărut într-un alt film puternic sexualizat, „The Blue Lagoon”. La vârsta de 14 ani, Shields a interpretat rolul unei fete naufragiate care crește pe o insulă, având doar pe prietenul ei (Christopher Atkins) drept companie. Pe măsură ce ajung la pubertate, cei doi se îndrăgostesc în cele din urmă și chiar au un copil. „The Blue Lagoon” are mai multe scene de nuditate în care este implicată Shields, care au ridicat semne de întrebare, dar distribuția și echipa de filmare au susținut că majoritatea acelor scene au implicat dubluri de corp.

Tatum O’Neal (Paper Moon)

Deși rolul lui Tatum O’Neal din comedia dramatică „Paper Moon”, din 1973, este mult mai blând decât unele dintre celelalte apariții de pe această listă, a avut cu siguranță momentele sale. În film, O’Neal, în vârstă de 9 ani, face echipă cu Mose, un escroc interpretat de tatăl ei din viața reală, Ryan O’Neal.

De-a lungul călătoriei celor doi prin țară, o vedem pe micuța Tatum cum fumează, bea și escrochează oamenii de banii lor ca o veche profesionistă. Când Mose începe să o neglijeze în favoarea unei „dansatoare exotice” pe nume Trixie (Madeline Kahn), fetița, geloasă, pune la cale chiar propria escrocherie pentru a o face pe Trixie să îl părăsească.

Jodie Foster (Taxi Driver)

La vârsta de 12 ani, Jodie Foster a ținut prima pagină a ziarelor cu rolul controversat al lui Iris, o fetiță prostituată, în filmul clasic al lui Martin Scorsese „Taxi Driver” din 1976. Deși nu este punctul central al filmului, întâlnirea lui Iris cu personajul tulbure Travis Bickle (Robert De Niro) este crucială pentru intrigă. Căutând să se refugieze de proxenetul ei, Iris se urcă în taxiul lui Bickle, iar mai târziu, acesta încearcă să o convingă să se întoarcă acasă, oferindu-i bani. În finalul culminant al filmului, Bickle trece la acțiuni violente, ucigându-l pe proxenetul ei și pe alții în încercarea de a o „elibera” pe Iris.

Chloë Grace Moretz (The Amityville Horror, Kick-Ass)

La vârsta de șase ani, Chloë Grace Moretz și-a făcut debutul actoricesc în remake-ul din 2005 al filmului „The Amityville Horror”, unde a interpretat-o pe Chelsea, o fetiță care se împrietenește cu o fantomă ce le bântuie noua casă. Părinții ei și echipa de filmare au ferit-o de conținutul tulburător al filmului, iar la premieră nu i s-a permis să îl vadă.

Câțiva ani mai târziu, Moretz a devenit celebră pentru rolul lui „Hit-Girl”, o supereroină costumată justițiară, în filmele „Kick-Ass” (2010) și continuarea acestuia „Kick-Ass 2” (2013). Hit-Girl nu seamănă cu majoritatea personajelor copilărești și a supereroilor, întrucât afișează o personalitate dură și nihilistă, ucigând fără milă și folosind un limbaj vulgar. Filmele s-au confruntat cu critici din cauza violenței și a înjurăturilor, obținând un rating „R” care a împiedicat-o pe Moretz, atunci în vârstă de 11 ani, să se uite la propriile filme.

Linda Blair (The Exorcist)

În 1973, Linda Blair, în vârstă de 13 ani, a avut un impact semnificativ în industria filmelor de groază cu rolul Regan MacNeil, posedată de demon, în „The Exorcist”. Filmul conținea secvențe tulburătoare și controversate, ceea ce i-a adus reputația de a fi unul dintre cele mai înfiorătoare filme ale secolului XX. În ciuda succesului său, filmul s-a confruntat cu critici pentru conținutul său deranjant, fiind sugerată o clasificare „X” în loc de clasificarea „R” pe care a primit-o.

Pentru Blair, impactul filmului „The Exorcist” s-a extins dincolo de lansarea peliculei. În timp ce filma o scenă de levitație la pat, ea a suferit o rană la spate care s-a transformat ulterior în scolioză. Deși zvonurile privind cicatricile psihologice nu au fost adevărate, filmul a afectat-o din cauza atenției copleșitoare și adesea negative pe care a primit-o din partea presei și a publicului.

Thora Birch (American Beauty)

În celebrul film dramatic American Beauty din 1999, Thora Birch o interpretează pe Jane, fiica nesigură a personajului principal Lester (Kevin Spacey). În timp ce o mare parte din film se concentrează pe obsesia lui Lester față de prietena majoretă a lui Jane, Angela (Mena Suvari), o intrigă secundară majoră o implică pe Jane și idila ei în devenire cu vecinul de alături, Ricky. Într-o scenă, Jane se dezbracă în fața ferestrei dormitorului ei – știind că Ricky filmează din camera lui de alături. Deoarece Birch avea doar 16 ani la momentul filmării American Beauty, acest lucru a însemnat că a trebuit să obțină permisiunea părinților ei.

Jena Malone (Bastard Out of Carolina)

Actrița laureată cu Oscar Anjelica Huston și-a făcut debutul în regie cu o adaptare din 1996 a best-seller-ului „Bastard din Carolina”, de Dorothy Allison, care se referă la o relație abuzivă între o tânără și tatăl ei vitreg. Dată fiind natura sensibilă a subiectului, majoritatea filmelor optează pentru aluzie sau sugestii pentru a descrie astfel de scene. Însă „Bastard Out of Carolina” prezintă abuzul fizic și sexual în scene grafice în care apare actrița Jena Malone, care avea 11 ani la acea vreme.

Mason Thames (The Black Phone)

„The Black Phone”, în regia lui Scott Derrickson, adaptează povestirea lui Joe Hill, urmărindu-l pe Finney (Mason Thames), un adolescent răpit și ținut în custodie de The Grabber (Ethan Hawke). În ciuda ritmului alert, filmul se adâncește în viziunile terifiante ale lui Finney din victimele decedate ale The Grabber, adăugând o notă de neimaginat.

Isabella Furhman (Orphan)

În filmul „Orphan” din 2009, Isabelle Fuhrman, la doar 12 ani, oferă o interpretare șocantă și înfiorătoare în rolul psihoticei Leena Klammer, care se dă drept copil. Interpretarea ei a personajului criminal și manipulator a atras atât atenția, cât și laudele. În prequel-ul „Orphan: First Kill”, lansat nouă ani mai târziu, Fuhrman, acum în vârstă de 25 de ani, și-a reluat rolul cu efecte practice impresionante, evitând utilizarea CGI pentru a păstra autenticitatea.

