10 actori care au părăsit Hollywood-ul în momentul lor de glorie

Hollywood-ul oferă multe căi clasice spre succes: unele vedete devin celebre peste noapte, altele muncesc ani de zile înainte de a avea un succes major, iar unele se nasc în industria filmului. Mai puțin discutat este fenomenul actorilor care ating vârful carierei și apoi aleg să renunțe complet la viața publică, chiar și atunci când banii și faima le permit să rămână în lumina reflectoarelor.

Acești actori experimentează succesul, admirația fanilor și recunoașterea criticilor, dar pentru motive personale sau dorința unei vieți normale, aleg să se retragă. Uneori se întorc, alteori rămân în afara lumii Hollywood-ului, demonstrând că faima nu este neapărat scopul final pentru toată lumea din industrie.

1. Eva Mendes

Eva Mendes a renunțat la cariera de actorie pentru a-și crește copiii alături de Ryan Gosling. După ce a avut succes în filme precum Training Day, 2 Fast 2 Furious, Hitch și Once Upon a Time in Mexico, Mendes a ajuns să se simtă inconfortabil cu statutul său de sex symbol și presiunea Hollywood-ului.

În timpul colaborării cu Ryan Gosling în The Place Beyond the Pines, cei doi s-au îndrăgostit, iar odată ce a rămas însărcinată, Mendes a ales să se retragă pentru a se dedica familiei. În ultimii ani, aparițiile sale au fost limitate la câteva camee, iar ultimul rol major a fost în Lost River (2014), regizat de Gosling. În 2025, ea a declarat că fericirea ei se găsește în familie și în timpul petrecut alături de Ryan și copii.

2. Rick Moranis

Rick Moranis a fost una dintre figurile definitorii ale comediei din anii 80, câștigând faimă prin sketch-urile de la SCTV și filme clasice precum Ghostbusters, Little Shop of Horrors, Spaceballs și Honey, I Shrunk the Kids. El a continuat să joace și în anii ’90, inclusiv în The Flintstones și în continuările filmelor Honey, I Shrunk the Kids, dar apoi s-a retras aproape complet din actorie.

Chiar dacă a mai făcut unele dublaje, cum ar fi pentru Brother Bear, Moranis a preferat să se concentreze pe familia sa și să petreacă timp cu copiii săi. În 2015, el a declarat că nu se consideră retras complet, ci doar selectiv în alegerea rolurilor.

3. Josh Hartnett

Josh Hartnett a devenit rapid un star în 1998, cu filme precum Halloween H2O și The Faculty, iar rolul din The Virgin Suicides l-a transformat într-un sex-symbol al milenialilor.

Copleșit de atenția presei și incidente de securitate, Hartnett a refuzat roluri mari, s-a mutat în Anglia și a ales roluri de caracter, precum în Penny Dreadful. Recent, a revenit cu Oppenheimer și Trap, explicând că acum alege roluri mai potrivite și sigure.

4. Erik von Detten

Erik von Detten a fost unul dintre starurile Disney Channel din anii ’90 și 2000, cunoscut pentru roluri în So Weird, Brink! și The Princess Diaries, precum și pentru vocea lui Sid în Toy Story.

Pe măsură ce rolurile au început să scadă, von Detten s-a retras din Hollywood pentru mai bine de un deceniu, alegând o carieră în vânzări și management în domeniul financiar, pentru a-și putea crește familia. În 2024 a revenit la actorie cu filmul My Acting Coach Nightmare.

5. Cameron Diaz

Cameron Diaz a fost omniprezentă în anii 2000, cunoscută pentru roluri în The Mask, Charlie’s Angels, There’s Something About Mary, My Best Friend’s Wedding și pentru vocea lui Fiona în filmele Shrek.

După remake-ul Annie din 2014, Diaz s-a retras din Hollywood pentru a se concentra pe familie și viața personală, petrecând un deceniu departe de agitația industriei. Ea s-a întors în 2025 cu comedia Netflix Back in Action, alături de Jamie Foxx, și a declarat că revenirea a fost mai ușoară decât se aștepta, simțind că actoria face parte din identitatea sa.

6. Ian Somerhalder

Ian Somerhalder și-a construit faima prin roluri memorabile în Lost, unde a jucat pe Boone, și în The Vampire Diaries, ca Damon Salvatore, bad boy-ul îndrăgostit. După încheierea serialului, Somerhalder a mai încercat câteva proiecte, inclusiv V Wars pe Netflix, dar și-a redus drastic activitatea actoricească.

În prezent, el trăiește pe o fermă împreună cu soția sa, Nikki Reed din Twilight, și s-a orientat către afaceri în domeniul mediului și al wellness-ului, inclusiv suplimente alimentare. Într-un interviu pentru People în 2024, Somerhalder a declarat: „Cred că actoria e în retrovizoare. Chiar așa e.” El a subliniat că acum prioritățile lui sunt familia, agricultura și proiectele de sustenabilitate.

7. Kal Penn

Kal Penn și-a început cariera în comedii pentru adolescenți, precum Harold & Kumar Go To White Castle, dar a câștigat recunoaștere critică după rolul din The Namesake, regizat de Mira Nair. Apoi a devenit cunoscut publicului larg ca Kutner în serialul House, M.D..

În 2009, Penn a făcut o schimbare majoră și s-a implicat în politică, lucrând pentru campania prezidențială a lui Barack Obama și apoi în Casa Albă, la Office of Public Engagement. În acest timp, s-a distanțat de actorie și camerele de filmat, concentrându-se pe munca publică. Experiența politică i-a fost utilă ulterior, când a revenit la Hollywood, interpretând un oficial de comunicare pe nume Seth în serialul Designated Survivor, care a avut trei sezoane.

8. Bridgit Mendler

Bridgit Mendler a devenit celebră pe Disney Channel prin Lemonade Mouth și Good Luck Charlie, devenind un simbol pentru generația Z. Surprinzător, ea a decis să se îndepărteze de Hollywood pentru a se concentra pe educație.

Mendler are o diplomă de la Harvard și lucrează la un doctorat la MIT, dar a pus studiile în așteptare pentru a lansa Northwood Space, compania sa care dezvoltă infrastructură pentru accesul în spațiu, inspirată de filozofia părinților săi: „Fă totul, e o aventură.”

9. Adrian Grenier

Adrian Grenier a devenit emblematic pentru imaginea Hollywood-ului în cultura pop prin rolul său Vincent „Vince” Chase în serialul Entourage (2004–2011), care a urmărit ascensiunea unui actor în Tinseltown și prietenii săi. Serialul a fost atât de popular încât a generat și un film în 2015.

După rolul său din seria Netflix Clickbait (2021), Grenier s-a retras din actorie, concentrându-se pe familie și alte proiecte, inclusiv investiții într-o companie de curățenie. În 2024, el a declarat că și-a încheiat cariera de actor și și-a exprimat fericirea de a fi tată, descriindu-și copilul ca „absolut minunat” și sursa unei mari mândrii.

10. Jonathan Taylor Thomas

Jonathan Taylor Thomas, cunoscut sub numele JTT, a fost unul dintre cei mai mari idoli adolescenți ai anilor 90, datorită rolului său din Home Improvement, vocii lui Simba în The Lion King și aparițiilor în filme precum Tom & Huck și Ill Be Home For Christmas.

Cu toate acestea, pe măsură ce a crescut, Thomas a decis că Hollywood-ul nu este pentru el. A părăsit Home Improvement pentru a se concentra pe școală și dezvoltarea personală, spunând că a vrut să „mergă la școală, să călătorească și să ia o pauză”. În 2013, a revenit temporar pentru un episod în Last Man Standing, dar în rest preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, considerând acea perioadă o experiență frumoasă, dar care nu îl definește.

