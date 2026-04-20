10 actori care au părăsit Hollywood-ul în momentul lor de glorie

Mulți actori au strălucit la Hollywood, dar unii au ales să se retragă chiar și în vârful carierei.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  ELLE.ro
Eva Mendes
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Hollywood-ul oferă multe căi clasice spre succes: unele vedete devin celebre peste noapte, altele muncesc ani de zile înainte de a avea un succes major, iar unele se nasc în industria filmului. Mai puțin discutat este fenomenul actorilor care ating vârful carierei și apoi aleg să renunțe complet la viața publică, chiar și atunci când banii și faima le permit să rămână în lumina reflectoarelor.

Acești actori experimentează succesul, admirația fanilor și recunoașterea criticilor, dar pentru motive personale sau dorința unei vieți normale, aleg să se retragă. Uneori se întorc, alteori rămân în afara lumii Hollywood-ului, demonstrând că faima nu este neapărat scopul final pentru toată lumea din industrie.

1. Eva Mendes

Eva Mendes a renunțat la cariera de actorie pentru a-și crește copiii alături de Ryan Gosling. După ce a avut succes în filme precum Training Day, 2 Fast 2 Furious, Hitch și Once Upon a Time in Mexico, Mendes a ajuns să se simtă inconfortabil cu statutul său de sex symbol și presiunea Hollywood-ului.

În timpul colaborării cu Ryan Gosling în The Place Beyond the Pines, cei doi s-au îndrăgostit, iar odată ce a rămas însărcinată, Mendes a ales să se retragă pentru a se dedica familiei. În ultimii ani, aparițiile sale au fost limitate la câteva camee, iar ultimul rol major a fost în Lost River (2014), regizat de Gosling. În 2025, ea a declarat că fericirea ei se găsește în familie și în timpul petrecut alături de Ryan și copii.

2. Rick Moranis

Rick Moranis a fost una dintre figurile definitorii ale comediei din anii 80, câștigând faimă prin sketch-urile de la SCTV și filme clasice precum Ghostbusters, Little Shop of Horrors, Spaceballs și Honey, I Shrunk the Kids. El a continuat să joace și în anii ’90, inclusiv în The Flintstones și în continuările filmelor Honey, I Shrunk the Kids, dar apoi s-a retras aproape complet din actorie.

Chiar dacă a mai făcut unele dublaje, cum ar fi pentru Brother Bear, Moranis a preferat să se concentreze pe familia sa și să petreacă timp cu copiii săi. În 2015, el a declarat că nu se consideră retras complet, ci doar selectiv în alegerea rolurilor.

3. Josh Hartnett

Josh Hartnett a devenit rapid un star în 1998, cu filme precum Halloween H2O și The Faculty, iar rolul din The Virgin Suicides l-a transformat într-un sex-symbol al milenialilor.

Copleșit de atenția presei și incidente de securitate, Hartnett a refuzat roluri mari, s-a mutat în Anglia și a ales roluri de caracter, precum în Penny Dreadful. Recent, a revenit cu Oppenheimer și Trap, explicând că acum alege roluri mai potrivite și sigure.

4. Erik von Detten

Erik von Detten a fost unul dintre starurile Disney Channel din anii ’90 și 2000, cunoscut pentru roluri în So Weird, Brink! și The Princess Diaries, precum și pentru vocea lui Sid în Toy Story.

Pe măsură ce rolurile au început să scadă, von Detten s-a retras din Hollywood pentru mai bine de un deceniu, alegând o carieră în vânzări și management în domeniul financiar, pentru a-și putea crește familia. În 2024 a revenit la actorie cu filmul My Acting Coach Nightmare.

5. Cameron Diaz

Cameron Diaz a fost omniprezentă în anii 2000, cunoscută pentru roluri în The Mask, Charlie’s Angels, There’s Something About Mary, My Best Friend’s Wedding și pentru vocea lui Fiona în filmele Shrek.

După remake-ul Annie din 2014, Diaz s-a retras din Hollywood pentru a se concentra pe familie și viața personală, petrecând un deceniu departe de agitația industriei. Ea s-a întors în 2025 cu comedia Netflix Back in Action, alături de Jamie Foxx, și a declarat că revenirea a fost mai ușoară decât se aștepta, simțind că actoria face parte din identitatea sa.

6. Ian Somerhalder

Ian Somerhalder și-a construit faima prin roluri memorabile în Lost, unde a jucat pe Boone, și în The Vampire Diaries, ca Damon Salvatore, bad boy-ul îndrăgostit. După încheierea serialului, Somerhalder a mai încercat câteva proiecte, inclusiv V Wars pe Netflix, dar și-a redus drastic activitatea actoricească.

În prezent, el trăiește pe o fermă împreună cu soția sa, Nikki Reed din Twilight, și s-a orientat către afaceri în domeniul mediului și al wellness-ului, inclusiv suplimente alimentare. Într-un interviu pentru People în 2024, Somerhalder a declarat: „Cred că actoria e în retrovizoare. Chiar așa e.” El a subliniat că acum prioritățile lui sunt familia, agricultura și proiectele de sustenabilitate.

7. Kal Penn

Kal Penn și-a început cariera în comedii pentru adolescenți, precum Harold & Kumar Go To White Castle, dar a câștigat recunoaștere critică după rolul din The Namesake, regizat de Mira Nair. Apoi a devenit cunoscut publicului larg ca Kutner în serialul House, M.D..

În 2009, Penn a făcut o schimbare majoră și s-a implicat în politică, lucrând pentru campania prezidențială a lui Barack Obama și apoi în Casa Albă, la Office of Public Engagement. În acest timp, s-a distanțat de actorie și camerele de filmat, concentrându-se pe munca publică. Experiența politică i-a fost utilă ulterior, când a revenit la Hollywood, interpretând un oficial de comunicare pe nume Seth în serialul Designated Survivor, care a avut trei sezoane.

8. Bridgit Mendler

Bridgit Mendler a devenit celebră pe Disney Channel prin Lemonade Mouth și Good Luck Charlie, devenind un simbol pentru generația Z. Surprinzător, ea a decis să se îndepărteze de Hollywood pentru a se concentra pe educație.

Mendler are o diplomă de la Harvard și lucrează la un doctorat la MIT, dar a pus studiile în așteptare pentru a lansa Northwood Space, compania sa care dezvoltă infrastructură pentru accesul în spațiu, inspirată de filozofia părinților săi: „Fă totul, e o aventură.”

9. Adrian Grenier

Adrian Grenier a devenit emblematic pentru imaginea Hollywood-ului în cultura pop prin rolul său Vincent „Vince” Chase în serialul Entourage (2004–2011), care a urmărit ascensiunea unui actor în Tinseltown și prietenii săi. Serialul a fost atât de popular încât a generat și un film în 2015.

După rolul său din seria Netflix Clickbait (2021), Grenier s-a retras din actorie, concentrându-se pe familie și alte proiecte, inclusiv investiții într-o companie de curățenie. În 2024, el a declarat că și-a încheiat cariera de actor și și-a exprimat fericirea de a fi tată, descriindu-și copilul ca „absolut minunat” și sursa unei mari mândrii.

10. Jonathan Taylor Thomas

Jonathan Taylor Thomas, cunoscut sub numele JTT, a fost unul dintre cei mai mari idoli adolescenți ai anilor 90, datorită rolului său din Home Improvement, vocii lui Simba în The Lion King și aparițiilor în filme precum Tom & Huck și Ill Be Home For Christmas.

Cu toate acestea, pe măsură ce a crescut, Thomas a decis că Hollywood-ul nu este pentru el. A părăsit Home Improvement pentru a se concentra pe școală și dezvoltarea personală, spunând că a vrut să „mergă la școală, să călătorească și să ia o pauză”. În 2013, a revenit temporar pentru un episod în Last Man Standing, dar în rest preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, considerând acea perioadă o experiență frumoasă, dar care nu îl definește.

Citește și:
Actori care au avut prestații remarcabile și care au fost ocolite de premiile Oscar

foto: pr

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Recomandari
Comunici foarte mult online cu partenerul? Cum poți interpreta greșit limbajul digital
Lifestyle
Comunici foarte mult online cu partenerul? Cum poți interpreta greșit limbajul digital
Prosperitate în cuplu? Gânduri negative care vă împiedică să aveți o viață mai îmbelșugată
Lifestyle
Prosperitate în cuplu? Gânduri negative care vă împiedică să aveți o viață mai îmbelșugată
Pentru el contează mai mult faptele decât vorbele? Ce să faci concret ca să se simtă iubit și important
Lifestyle
Pentru el contează mai mult faptele decât vorbele? Ce să faci concret ca să se simtă iubit și important
"Atlasul Universului", regizat de Paul Negoescu, în selecția Cannes Écrans Juniors 2026, program desfășurat sub umbrela Festivalului Internațional de Film de la Cannes
Lifestyle
"Atlasul Universului", regizat de Paul Negoescu, în selecția Cannes Écrans Juniors 2026, program desfășurat sub umbrela Festivalului Internațional de Film de la Cannes
10 seriale care ar fi trebuit să se sfârșească mult mai repede
Lifestyle
10 seriale care ar fi trebuit să se sfârșească mult mai repede
Comportamente pe care le consideri dovezi de iubire, dar de fapt indică un partener foarte subjugat
Lifestyle
Comportamente pe care le consideri dovezi de iubire, dar de fapt indică un partener foarte subjugat
Libertatea
Sezonul căpușelor a început, zeci de oameni au ajuns la urgențe: sfaturile unui medic pentru pacienți și cum recunoști primele simptome
Sezonul căpușelor a început, zeci de oameni au ajuns la urgențe: sfaturile unui medic pentru pacienți și cum recunoști primele simptome
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Patru avorturi și șapte fertilizări in vitro. Cine e femeia care a născut fiul dorit la 47 de ani
Patru avorturi și șapte fertilizări in vitro. Cine e femeia care a născut fiul dorit la 47 de ani
Sandra Bullock, transformare neașteptată la 61 de ani. Cum a apărut în public la aproape 3 ani de la moartea partenerului ei
Sandra Bullock, transformare neașteptată la 61 de ani. Cum a apărut în public la aproape 3 ani de la moartea partenerului ei
Top 10 cele mai sexy soții ale jucătorilor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Cine sunt femeile care îi susțin din umbră
Top 10 cele mai sexy soții ale jucătorilor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Cine sunt femeile care îi susțin din umbră
Cine e și cum arată soția lui Liviu Bora, actorul din Destine cu parfum de lavandă. Imaginea cu cei doi care a atras atenția
Cine e și cum arată soția lui Liviu Bora, actorul din Destine cu parfum de lavandă. Imaginea cu cei doi care a atras atenția
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Vine bebe nr. 4!! Bucurie mare în familia PRO TV! „În brațele noastre deja pline se mai face loc pentru încă o inimioară”
Vine bebe nr. 4!! Bucurie mare în familia PRO TV! „În brațele noastre deja pline se mai face loc pentru încă o inimioară”
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Cele mai noi filme ale lui Radu Jude și Pedro Almodóvar, printre primele titluri confirmate la TIFF.25
Cele mai noi filme ale lui Radu Jude și Pedro Almodóvar, printre primele titluri confirmate la TIFF.25
Lifestyle

Iată care sunt primele filme confirmate de la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania.

+ Mai multe
Actori care au recunoscut că s-au uitat la filmele sau serialele în care au jucat, iar declarațiile lor te vor surprinde
Actori care au recunoscut că s-au uitat la filmele sau serialele în care au jucat, iar declarațiile lor te vor surprinde
Lifestyle

Pentru acești actori este o plăcere să urmărească un proiect în care au jucat.

+ Mai multe
Cum să-i oglindești partenerului un comportament negativ fără să-l jignești sau rănești
Cum să-i oglindești partenerului un comportament negativ fără să-l jignești sau rănești
Lifestyle

La un moment dat ceva te va deranja, partenerul va avea ceea ce numim un comportament negativ. Iar felul cum pui problema face diferența.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC