David Hasselhoff, surprins în scaun cu rotile. Ce s-a întâmplat cu actorul din Baywatch

David Hasselhoff a stârnit din nou îngrijorări legate de starea sa de sănătate, după ce a fost fotografiat într-un scaun cu rotile, având glezna bandajată.

Actorul în vârstă de 73 de ani, cunoscut pentru rolurile din serialele „Baywatch” și „Knight Rider”, părea vizibil slăbit și fragil în imaginile surprinse la ieșirea de la o ședință de recuperare fizică din Los Angeles.

Vedeta purta un bandaj în jurul gleznei, ceea ce ar putea indica o nouă problemă medicală, la doar câteva săptămâni după ce, potrivit presei internaționale, ar fi trecut prin intervenții de înlocuire a genunchiului și șoldului.

Pentru apariția sa, David Hasselhoff a ales o ținută lejeră, formată dintr-un hanorac negru, pantaloni scurți și o șapcă gri. Actorul a fost însoțit de soția sa, Hayley Roberts, în vârstă de 45 de ani, care l-a ajutat să urce în mașina care îl aștepta după programarea medicală.

Luna trecută, David Hasselhoff a atras din nou atenția asupra stării sale de sănătate, după ce a fost surprins folosind un cadru de mers în timpul unei ieșiri rare alături de soția sa, în cartierul West Hills din Los Angeles.

Fotografiile apărute online îl arătau purtând un tricou gri, pantaloni sport negri, o șapcă bej cu inscripția „Nashville”, ochelari și pantofi negri. De asemenea, avea un hanorac alb-albastru așezat pe umeri.

La acel moment, reprezentanții actorului au declarat pentru publicația americană Page Six că acesta urma ședințe de fizioterapie după operațiile suferite și că „se simte bine și se recuperează favorabil”.

Înainte de imaginile surprinse în aprilie, actorul fusese văzut și în mai 2025 într-un scaun cu rotile pe aeroportul internațional din Los Angeles. Atunci, starul din „Knight Rider”, care urma să plece împreună cu soția sa în Cancun, Mexic, le-a spus paparazzilor că avea dureri și că urma să fie operat la genunchi în săptămâna următoare.

David Hasselhoff și Hayley Roberts formează un cuplu din 2011 și s-au căsătorit în iulie 2018, în cadrul unei ceremonii restrânse organizate în Italia.

Între timp, celebrul serial Baywatch se pregătește pentru un reboot, cu o distribuție nouă și numeroasă, din care fac parte vedete precum Brooks Nader, Livvy Dunne și Shay Mitchell. Actrițele au fost deja surprinse pe platourile de filmare purtând costumele de baie roșii, devenite emblematice pentru producție.

Potrivit unor surse, distribuția lucrează îndeaproape cu salvamari profesioniști pentru a învăța tehnicile corecte, inclusiv celebra alergare în slow motion pe plajă.

„Sunt extrem de încântate să lucreze împreună. Se distrează de minune și aduc energia specifică Sports Illustrated direct pe plaja Baywatch”, a declarat o sursă apropiată producției.

David Hasselhoff a fost protagonistul serialului original „Baywatch”, difuzat între 1989 și 2000, unde a interpretat rolul salvamarului Mitch Buchannon, devenind una dintre cele mai recognoscibile figuri din televiziune.

