Petrișor Ruge, primul mesaj după ce colaborarea cu Andreea Bălan ar fi ajuns la final, după aproape 20 de ani: „Uneori nu știi unde…”

Petrișor Ruge și Andreea Bălan au colaborat profesional timp de aproape 20 de ani.

Colaborarea dintre Petrișor Ruge și Andreea Bălan a ajuns la final?

Fanii Andreei Bălan au observat că Petrișor Ruge nu mai face parte din echipa alături de care Andreea Bălan dansează la concertele din ultima vreme, lucru care a ridicat multe semne de întrebare.

Mai mult decât atât, Petrișor Ruge a fost absent și la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea, fapt ce a dus la întărirea zvonurilor privind întreruperea colaborării celor doi.

La primele concerte pe care Andreea Bălan le-a susținut după ce s-a căsătorit, fanii au observat că Petrișor Ruge a fost înlocuit cu alți dansatori și l-au asaltat pe dansator cu întrebări privind actuala situație dintre el și cântăreață.

Petrișor Ruge a postat o serie de fotografii, pe rețelele de socializare, în dreptul cărora a atașat un mesaj care lasă loc de interpretări, deși, cel mai probabil este vorba despre un nou videoclip.

„Uneori nu știi unde te duc pașii. Dar inima ta știe”, a scris Petrișor Ruge.

Petrișor Ruge, absent de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea

Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea este fără îndoială evenimentul monden al primăverii. Artista și jucătorul de tenis au avut o cununie religioasă superbă pe malul Lacului Buftea, pe ponton în aer liber, iar ulterior cei doi s-au distrat la petrecerea fastuoasă în compania celor 250 de invitați.

Andreea Bălan a dezvăluit numeroase imagini și clipuri de la nuntă, spre încântarea fanilor. Ceea ce au observat aceștia a fost absența notabilă a lui Petrișor Ruge, celebrul partener de dans al artistei.

La doar o zi de la nunta Andreei Bălan, Petrișor Ruge a dezvăluit pe rețelele sociale că își face debutul în muzică, lansând prima melodie sub numele de scenă Același om.

Coregraful și dansatorul a dat publicității și clipul primei sale piese, intitulată „E ok, să fii trist”, iar fanii l-au lăudat pentru inițiativă, însă mulți s-au întrebat dacă mesajul piesei are legătură cu Andreea Bălan și absența lui de la nuntă.

„Petrișor, de ce ai lipsit de la nuntă?”, l-a întrebat un fan. „Pare că nu mai face parte din echipa ei… el era baza show-urilor Andreei”, „Va fi bine, nu se termină viața la nimeni”, „Rămâne de văzut dacă mai face echipa cu ea sau nu”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

Petrișor Ruge nu a răspuns întrebărilor celor care îl urmăresc, iar fanii au mai remarcat că de la concertul susținut de Andreea Bălan la Sala Palatului în luna martie, cei doi nu au mai apărut împreună pe rețelele de socializare.

Andreea Bălan, cuvinte de laudă la adresa lui Petrișor Ruge

Andreea Bălan și Petrișor Ruge au o relație profesională de zeci de ani, cei doi cunoscându-se odată cu participarea la emisiunea Dansez pentru tine în 2007.

Anul trecut, în luna aprilie, Andreea Bălan a transmis un mesaj emoționant partenerului ei de dans, cu ocazia zilei de naștere a acestuia. Ea a dezvăluit atunci și imagini de colecție cu momente impresionante din cariera lor.

„Azi este despre @petrisor_ruge!!!

La mulți ani dragul meu partener de scenă!

Ești cel mai ambițios și talentat coregraf, dansator și om de scenă din tot universul! Reziliența și ambiția ta sunt de nemasurat!

Sunt cea mai norocoasă că ne-am cunoscut acum 18 ani la Dansez pentru tine, că am câștigat în Mexic medalia de argint pentru țara noastră și că de-a lungul anilor am rămas împreună pe scenă la bine și la greu!

Ești un om deosebit și meriți tot binele din lume și îți mulțumesc pentru toate coregrafiile, ideile și show-urile pe care le-ai creat pentru noi!

Fără tine nu aș fi fost artista de azi și abia aștept să facem lucruri frumoase în continuare!

Să te distrezi azi și întotdeauna așa cum o faci mereu pe scenă, mereu cu zâmbetul pe buze!

Ești un adevărat superman, mai ales când facem prizele. Noi, echipa, te iubim mult!”, a scris atunci Andreea Bălan.

Foto: Instagram & Grabazei Photography

