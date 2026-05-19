David Beckham, alături de Regele Charles la unul dintre cele mai elegante evenimente din Marea Britanie. Ce pasiune împart cei doi

Regele Charles și Regina Camilla au avut o întâlnire specială cu Sir David Beckham la Chelsea Flower Show, unul dintre cele mai prestigioase evenimente dedicate horticulturii din lume.

Pe 18 mai, Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, și Regina Camilla, de 78 de ani, s-au întâlnit cu fostul căpitan al naționalei Angliei, David Beckham, în cadrul RHS Chelsea Flower Show din Londra. Evenimentul se deschide oficial pe 19 mai și se desfășoară până pe 23 mai.

Aceasta este una dintre cele mai recente apariții publice ale Regelui alături de Beckham, după ce cei doi s-au întâlnit recent și la reședința Highgrove House pentru a discuta despre proiectul „The King’s Foundation Curious Garden”, grădina specială prezentată în acest an la expoziția florală.

Regele Charles a preluat de la regretata Regină Elisabeta patronajul Royal Horticultural Society și împărtășește cu David Beckham pasiunea pentru grădinărit și natură. Beckham este ambasador al The King’s Foundation, iar în 2025 a fost numit cavaler de către monarh pentru contribuțiile sale în sport și caritate.

În imaginile surprinse la eveniment, Regele și fostul fotbalist s-au salutat călduros, iar Beckham a fost văzut glumind și râzând alături de Regina Camilla.

David și Victoria Beckham au o relație apropiată cu familia regală britanică de mulți ani și au participat atât la nunta Prințului William, cât și la cea a Prințului Harry.

Un moment special al zilei a avut loc atunci când Regele Charles s-a oprit pentru a mirosi un trandafir numit „Sir David Beckham Rose”, creat în onoarea fostului fotbalist. Floarea, realizată de David Austin Roses, a fost lansată oficial în cadrul Chelsea Flower Show, iar Beckham a purtat chiar un astfel de trandafir prins la rever. Trandafirul „Sir David Beckham Rose” a fost creat la inițiativa fiicei sale, Harper, în vârstă de 14 ani, cu ocazia aniversării de 50 de ani a lui David Beckham, sărbătorită în mai 2025.

Regele Charles și Beckham au vorbit despre floare și în timpul întâlnirii lor de la Highgrove House, într-un videoclip publicat anterior pe Instagram de The King’s Foundation. Monarhul l-a întrebat pe Beckham ce culoare are trandafirul.

„Alb. Fiica mea mi l-a oferit cadou pentru aniversarea de 50 de ani de anul trecut. Ea a organizat totul”, a spus Beckham.

Regele Charles a descris gestul drept „fantastic” și l-a întrebat apoi dacă floarea are parfum.

„Miroase incredibil. Nu la fel de bine ca al dumneavoastră”, a glumit Beckham, făcând referire la propriul trandafir al regelui, moment care a stârnit râsete.

Potrivit companiei David Austin Roses, o parte din vânzările trandafirilor „Sir David Beckham Rose” va fi donată către The Kings Foundation, organizația regelui dedicată sustenabilității și protecției naturii, pe care Beckham o susține în calitate de ambasador din 2024.

Regele Charles și Regina Camilla au vizitat și „The King’s Foundation Curious Garden”, grădină la a cărei realizare a contribuit și monarhul și care a fost concepută pentru a-i inspira pe oameni să descopere bucuria grădinăritului.

La eveniment au participat și alți membri ai familiei regale britanice, printre care Prințesa Anne, Prințul Edward, Sophie, Ducesa de Edinburgh, Prințul Richard, Ducele de Gloucester și Birgitte, Ducesa de Gloucester. Printre invitați s-au aflat și celebra actriță Judi Dench, dar și Annabel Elliot, sora Reginei Camilla, care a fost surprinsă râzând și pozând alături de David Beckham.

RHS Chelsea Flower Show este considerat „cel mai faimos festival floral din lume” și are loc anual pe terenurile Royal Hospital Chelsea din Londra. Evenimentul este dedicat promovării horticulturii și atrage anual mii de vizitatori din întreaga lume. Regina Elisabeta a II-a a fost o mare admiratoare a evenimentului și a participat aproape în fiecare an pe parcursul domniei sale de 70 de ani, până la moartea sa.

