Victorie pentru Shakira în scandalul de fraudă fiscală. Cântăreața va recupera o sumă uriașă de la statul spaniol

Shakira a obținut o victorie importantă în instanță, după ce Înalta Curte din Spania a achitat-o în dosarul de fraudă fiscală legat de veniturile sale din 2011.

  de ELLE.ro
Decizia a fost pronunțată luni, 18 mai, potrivit Reuters și BBC, iar instanța supremă spaniolă a anulat amenda de 55 de milioane de euro impusă artistei în 2021 de autoritățile fiscale spaniole. Un reprezentant al cântăreței a declarat pentru PEOPLE că statul spaniol trebuie acum să îi returneze peste 60 de milioane de euro interpretei hitului „Hips Don’t Lie”.

Potrivit echipei sale, autoritățile nu au reușit să demonstreze că artista premiată cu patru Grammy-uri a petrecut în 2011 cel puțin 183 de zile în Spania, pragul minim necesar pentru ca o persoană să fie considerată rezident fiscal în această țară. Reuters și BBC precizează că decizia nu afectează anii fiscali ulteriori lui 2011.

Conform Reuters, autoritățile fiscale spaniole au susținut anterior că Shakira avea legături suficiente cu Spania din cauza relației sale cu fostul fotbalist Gerard Piqué, tatăl celor doi copii ai săi, Milan, în vârstă de 13 ani, și Sasha, de 11 ani. Într-un comunicat, Shakira a transmis că hotărârea pune capăt unei perioade extrem de dificile din viața sa.

„După mai bine de opt ani în care am suportat o țintire publică brutală, campanii orchestrate pentru a-mi distruge reputația și nopți nedormite care, în cele din urmă, mi-au afectat sănătatea și bunăstarea familiei mele, Înalta Curte Națională a restabilit în sfârșit adevărul”, a declarat artista.

Cântăreața a susținut din nou că nu a existat niciodată fraudă fiscală.

„Nu a existat niciodată vreo fraudă, iar administrația însăși nu a putut demonstra contrariul, pur și simplu pentru că nu era adevărat. Totuși, timp de aproape un deceniu, am fost tratată ca și cum aș fi fost vinovată. Fiecare pas al procesului a fost scurs în presă, distorsionat și amplificat, folosindu-se numele și imaginea mea publică pentru a transmite un mesaj de intimidare către ceilalți contribuabili.”, a continuat artista

Shakira a adăugat că speră ca această decizie să devină un precedent important.

„Astăzi, această narațiune se prăbușește, iar acest lucru se întâmplă prin forța unei decizii judecătorești. Cea mai mare dorință a mea este ca această hotărâre să creeze un precedent pentru Trezorerie și să îi ajute pe miile de cetățeni obișnuiți care sunt abuzați și distruși zilnic de un sistem care îi consideră vinovați și îi obligă să își dovedească nevinovăția cu prețul ruinării financiare și emoționale. Această victorie le este dedicată lor.”

Și avocatul artistei, José Luis Prada, a criticat modul în care a fost gestionat cazul.

„Această rezoluție vine după un coșmar de opt ani care a avut consecințe inacceptabile și reflectă o practică administrativă profund defectuoasă”, a declarat avocatul.

Acesta a mai spus că Shakira a avut resursele necesare pentru a lupta până la capăt în instanță, însă mulți contribuabili obișnuiți nu își permit acest lucru.

„Shakira a avut forța și resursele să ducă această luptă până la final, însă acest mod de operare sufocă numeroși contribuabili obișnuiți care nu au posibilitatea să se apere. De aceea, este o imensă ușurare și o mare mândrie să vedem rigoarea și independența instanțelor noastre”, a spus Prada.

El și-a încheiat declarația afirmând că acest caz demonstrează că sistemul judiciar poate funcționa corect.

„Ne oferă confort să vedem că, atunci când ne confruntăm cu poziții administrative inacceptabile, ne putem baza pe un sistem de justiție care funcționează cu adevărat și garantează statul de drept.”

În noiembrie 2023, Shakira acceptase să plătească o amendă de 6,9 milioane de euro pentru a evita o posibilă condamnare la închisoare, după ce procurorii au acuzat-o de șase infracțiuni de fraudă fiscală pentru neplata a 14,5 milioane de euro impozite pe venit între 2012 și 2014. La acel moment, artista și-a susținut nevinovăția și a explicat că a acceptat înțelegerea pentru binele copiilor săi.

În mai 2024, procurorii spanioli au renunțat și la acuzațiile de fraudă fiscală legate de veniturile artistei din 2018.

foto: Arhiva ELLE

