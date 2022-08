Trucurile femeilor care au întotdeauna un machiaj perfect

Avem zile în care machiajul arată excelent, dar și zile în care vrem să ne demachiem cât mai repede, sau chiar nu purtăm deloc deoarece tenul nostru nu arată așa cum ne dorim.

Iată 8 trucuri pe care le poți aplica pentru ca machiajul tău să arate perfect, indiferent de ocazie.

1. Curăță porii în profunzime

Nu contează că folosești cel mai costisitor fond de ten, dacă porii tăi sunt blocați, petele și imperfecțiunile vor ieși tot mai mult în evidență. Exfoliază-ți cu regularitate tenul, dar nu excesiv deoarece poți face chiar mai mult rău decât bine. Folosește un exfoliant blând. Chiar dacă nu ai cele mai scumpe produse, poți improviza și te poți folosi de aburul de la o baie fierbinte. Acest lucru te va ajuta să-ți deschizi porii.

2. Demachiază-te întotdeauna

Așa cum și corpul are nevoie de o revigorare, și tenul are aceeași necesitate. Demachiază-te atât dimineața, cât și seara. Este important să îți cureți tenul chiar și în zilele în care nu porți deloc machiaj. Pe întreaga zi, tenul tău absoarde murdărie. Folosește un demachiant blând, astfel încât să nu înlături și uleiurile sănătoase de care are nevoie pielea ta.

3. Folosește o cremă hidratantă

O regulă de bază pentru ca machiajul să reziste întreaga zi este să folosești produse hidratante. Hidratarea îți ajută tenul împotriva exfolierii și creează o suprafață netedă pentru ca fondul de ten să nu se strângă în linile fine. Masează-ți pielea cu mișcări mici și circulare și așteaptă până când produsul este absorbit în tenul tău înainte să aplici și alte produse. 2 minute în plus sunt bine-venite pentru tenul tău.

4. Nu uita de primer

Poate părea un pas care nu e necesar în rutina ta de machiaj, însă există un motiv întemeiat pentru care primer-ul este absolut necesar. Îți protejează machiajul împotriva oxidării și uniformizează culoarea pielii. Însă, ar fi indicat să nu exagerezi. Dacă folosești prea mult, fondul de ten nu va arăta așa cum îți dorești. Precum crema hidratantă, așteaptă câteva minute până intră în piele, iar apoi treci la următorul pas.

5. Alege nuanța potrivită pentru fondul tău de ten

Un truc foarte bun prin care să-ți dai seama care este nuanța potrivită a fondului de ten este să o încerci pe gât sau pe încheietura mâinii. Atunci când încerci, așteaptă câteva minute ca să vezi cum se comportă pe tenul tău, unele fonduri de ten pot oxida. Un alt truc ar fi să știi ce subton al pielii ai. Încearcă cât mai multe brand-uri și nuanțe până să o găsești pe cea potrivită.

6. Aplică foarte bine produsele

Pentru ca totul să arate natural, aplică foarte bine fondul de ten cu o pensulă sau un burețel de machiaj. Nu este de ajuns să te oprești la linia maxilarului, ar trebui să continui și în zona gâtului. Acest lucru nu ține doar de fond de ten, ar trebui să procedezi la fel și cu fardul de obraz, dar și fardul de pleoape pentru a obține un look cât mai natural.

7. Să ai la tine mereu o trusă de machiaj

Nu contează că folosești pudră sau spray care să-ți fixeze machiajul cât mai mult timp. Ar trebui să știi că femeile care au mereu un ten proaspăt și care arată bine, cu siguranță și-au retușat machiajul pe parcursul zilei. Un strop de fard de obraz, un strat de mascara sau de ruj și în câteva minute vei arăta ca nouă.

8. Nu te teme să încerci și lucruri noi

Ar trebui să știi că nici în machiaj nu mai există reguli de foarte multă vreme. Uită-te la tutoriale de machiaj și încearcă mereu lucruri și tehnici noi. Nu trebuie să investești în produse noi, le poți folosi pe cele pe care le ai deja. Spre exemplu, un creion kohl te poate ajuta să realizezi un machiaj tip smokey eyes, iar un ruj într-o nuanță de roz poate fi folosit drept un fard de obraz cremos.

