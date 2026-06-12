Nicole Cherry, invitată specială la petrecerea de încheiere a turneului lui J Balvin. Artista a urcat pe scenă cu un cunoscut DJ

Nicole Cherry a fost invitată să cânte la petrecerea oficială care a marcat încheierea celui mai recent turneu al lui J Balvin, desfășurată în Columbia.

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  de  ELLE.ro
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Nicole Cherry marchează un nou pas important în cariera sa internațională. Artista română a fost invitată să urce pe scenă la petrecerea oficială care a celebrat încheierea celui mai recent turneu susținut de J Balvin în Columbia, unul dintre cei mai influenți artiști ai muzicii latino din ultimul deceniu.

Nicole Cherry, invitată să cânte la petrecerea lui J Balvin

Evenimentul a avut loc pe insula Tierra Bomba, situată în apropiere de Cartagena, și a reunit nume importante din industria muzicală latino, de la artiști și DJ până la producători și profesioniști din domeniu. În cadrul serii, Nicole Cherry a performat alături de DJ Pope, colaborator de lungă durată și DJ oficial al lui J Balvin, dar și împreună cu DJ-ul și artistul columbian Tornall.

Participarea la acest eveniment reprezintă un moment special pentru Nicole Cherry, care se află într-o etapă de extindere a activității sale pe piața muzicală internațională și dezvoltă tot mai multe conexiuni în spațiul latino-american. Artista a vorbit despre experiența trăită în Columbia și despre energia pe care a simțit-o în timpul evenimentului.

foto: PR

„Muzica chiar are puterea de a aduce oamenii împreună, indiferent de unde vin. Pentru prima dată în Cartagena, am cântat pe insula Tierra Bomba, în cadrul petrecerii oficiale de final de turneu a lui J Balvin. O seară incredibilă, plină de energie. Cu siguranță, muzica deschide uși, aduce oamenii împreună și creează genul de amintiri pe care le porți cu tine oriunde ai merge”, a transmis Nicole Cherry.

Momentul vine la scurt timp după lansarea celui mai nou single al său, „Bunda”, piesă care continuă direcția artistică pe care cântăreața o explorează în ultimii ani. Inspirată de ritmurile latino și de influențele urbane, melodia reflectă apropierea tot mai evidentă a artistei de această zonă muzicală și de colaborările dezvoltate peste hotare.

Artista a susținut un concert și în Medellín

Legătura dintre Nicole Cherry și industria latino nu se regăsește doar în muzica sa, ci și în proiectele vizuale. Videoclipul piesei „Bunda” a fost filmat în Medellín, oraș considerat unul dintre centrele industriei muzicale latino contemporane și locul care a lansat pe scena internațională artiști precum J Balvin, Karol G sau Feid.

@nicolecherry

Comuna 13 Arta, muzica si oamenii care dau locului o energie unica. Comuna 13 Arte, musica y gente que le da al lugar una energia unica.

♬ De ti me acuerdo – Nicole Cherry

Nicole Cherry a revenit din Columbia cu un bagaj plin de experiențe muzicale și momente memorabile. Artista a lucrat la piese noi alături de renumitul producător columbian Mosty, câștigător a 4 premii Latin Grammy și cunoscut pentru colaborările sale cu artiști de renume precum J. Balvin, Juanes, Nicky Jam și Maluma. Experiența în studio a pregătit viitoarele lansări, iar fanii abia așteaptă să asculte muzica nouă și să se bucure de energia artistei.

„Experiența de a lucra cu Mosty a fost absolut extraordinară! Este un producător care a colaborat cu mulți artiști pe care îi admir, iar energia lui m-a inspirat să îmi duc muzica la un alt nivel. Concertul din Medellín a fost pur și simplu magic, am avut mari emoții, însă energia oamenilor m-a făcut să le depășesc. Columbia m-a motivat să continui să creez muzică care să aducă emoție și să unească oamenii. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit și abia aștept să împărtășesc fanilor tot ce am pregătit!”

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Foto: Instagram

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