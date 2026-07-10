Cristi Chivu, surprins de soția lui, Adelina, la un meci spectaculos de la Cupa Mondială în SUA

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Cristi Chivu a profitat de o pauză înaintea noului sezon și a asistat, alături de soția sa, Adelina, la una dintre cele mai spectaculoase partide din șaisprezecimile Cupei Mondiale. Antrenorul român a fost prezent în tribune la confruntarea dintre Argentina și Insulele Capului Verde, încheiată cu victoria sud-americanilor, scor 3-2, după prelungiri.

Antrenorul a urmărit îndeaproape evoluția lui Lautaro Martinez, căpitanul lui Inter, inclus în primul „11” de selecționerul Lionel Scaloni. Atacantul nu a avut însă cea mai inspirată prestație și a fost înlocuit în minutul 63, când tabela indica 1-1.

Adelina Chivu a împărtășit pe rețelele de socializare mai multe imagini din timpul escapadei în Statele Unite, publicând fotografii realizate atât în apropierea stadionului, înainte de fluierul de start, cât și din interiorul arenei.

Argentina a obținut calificarea în optimile competiției după un meci extrem de dificil. Deși era mare favorită, campioana mondială a avut nevoie de prelungiri pentru a trece de echipa Insulelor Capului Verde, care a oferit o replică peste așteptări și a fost apreciată pentru jocul prestat.

Cristi Chivu pregătește noul sezon la Inter

După prelungirea contractului cu Inter până în 2028, Cristi Chivu își concentrează atenția asupra sezonului următor. Clubul din Milano trece printr-o perioadă de schimbări importante la nivelul lotului.

Inter s-a despărțit deja de patru jucători, iar Denzel Dumfries este așteptat să plece la Real Madrid. În același timp, gruparea italiană a oficializat transferul definitiv al fundașului Manuel Akanji, venit de la Manchester City, și revenirea lui Aleksandar Stankovic, după perioada petrecută la Club Brugge.

Conducerea clubului a încercat și transferul internaționalului italian Marco Palestra, însă acesta a ales în cele din urmă Chelsea.

Inter continuă să caute soluții pentru întărirea lotului în această perioadă de mercato, în timp ce și principalele rivale din Serie A au trecut prin schimbări importante pe banca tehnică. AC Milan este pregătită de Ruben Amorim, iar Napoli l-a numit antrenor pe Massimiliano Allegri.

Cupa Mondială din 2026 a ajuns în faza sferturilor de finală, iar lupta pentru trofeu este tot mai strânsă. Franța este prima echipă calificată în semifinale, după victoria cu 2-0 în fața Marocului. Celelalte trei locuri vor fi decise în urma duelurilor Spania – Belgia, Norvegia – Anglia și Argentina – Elveția.

Semifinalele sunt programate pe 14 și 15 iulie, în Dallas și Atlanta, în timp ce finala competiției va avea loc pe 19 iulie, pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, în zona metropolitană New York. Meciul pentru locul al treilea este programat cu o zi înainte, pe 18 iulie.

Argentina este campioana en titre a Cupei Mondiale, după ce a cucerit trofeul la ediția din 2022, găzduită de Qatar. Într-una dintre cele mai spectaculoase finale din istoria competiției, sud-americanii au remizat cu Franța, scor 3-3 după prelungiri, și s-au impus cu 4-2 la loviturile de departajare. A fost al treilea titlu mondial din istoria Argentinei și primul câștigat de Lionel Messi, care și-a completat astfel palmaresul cu singurul trofeu major care îi lipsea.

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Foto: Profimedia

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