Măștile LED – o tehnologie cu adevărat benefică îngrijirii tenului sau mit?

Măștile cu lumină LED au devenit, în doar câțiva ani, cele mai virale gadget-uri de beauty. Promit o piele mai fermă, mai luminoasă și cu mai puține imperfecțiuni, totul fără durere și efort. Însă cât din ceea ce promit are, de fapt, susținere științifică și cât ține doar de un PR excelent?

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  de  Calitoiu Gabriela
Măștile LED - o tehnologie cu adevărat benefică îngrijirii tenului sau mit?

Indiferent de algoritmii care-ți dictează feed-ul de Instagram sau TikTok, probabil ai văzut deja zeci de videoclipuri cu celebrități sau creatori de conținut care își acoperă fața cu o mască ce, până nu demult, părea desprinsă dintr-un film science fiction.

Frenezia măștilor cu lumină LED a cucerit rețelele sociale în ultimii ani, mai ales după ce Victoria Beckham, Jessica Alba, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Chrissy Teigen sau Kate Hudson au vorbit deschis despre aceste dispozitive ca parte din rutina lor de îngrijire.

Mai recent, lista a fost completată de Charlize Theron, care declara într-un interviu pentru emisiunea „Will & Woody” că masca cu lumină roșie este „singurul lucru pe care l-am făcut în ultimii doi ani care, mai mult decât orice loțiune, cremă sau alt produs, m-a făcut să spun: ‘WOW, chiar pot vedea o diferență'”.

În contextul în care rutina de îngrijire a devenit mai degrabă un spectacol ostentativ, creat pentru a aduna like-uri pe rețelele de socializare, măștile LED par să bifeze toate criteriile unui produs viral: au un design care atrage atenția, sunt ușor de utilizat și promit efecte fără efort. Însă, dincolo de entuziasmul din mediul online și de validarea venită din partea vedetelor, natura jobului mă face să mă întreb cât din acest fenomen ține de marketing și cât are, de fapt, la bază rezultate adevărate.

La o primă vedere, promisiunile par reale. Tehnologia din spatele măștilor cu lumină LED nu este nouă și nu a fost dezvoltată inițial pentru estetică, ci pentru cercetare medicală și spațială. Primele observații legate de efectele sale terapeutice au fost făcute în secolul trecut, iar în anii ’90 cercetătorii de la NASA au explorat utilizarea luminii LED pentru a accelera regenerarea țesuturilor și vindecarea rănilor.

La bază stă un proces numit fotobiomodulare, „un termen care descrie modul în care lumina interacționează cu celulele noastre pentru a le stimula funcțiile naturale”, explică dr. Michela Gingirov, medic dermatolog în cadrul clinicilor Cronos Med. Diferitele culori ale luminii înseamnă efecte diferite. Lumina roșie este asociată cu stimularea producției de colagen și susținerea proceselor de regenerare, în timp ce lumina albastră este utilizată în special pentru proprietățile sale antibacteriene, fiind frecvent recomandată în tratamentele pentru acnee.

Dacă până nu demult tratamentele cu LED erau întâlnite mai ales în clinici și cabinete dermatologice, astăzi au devenit un pas firesc din rutina de îngrijire pentru acasă. O mare parte din popularitatea lor se datorează măștilor LED devenite virale, de la brand-uri precum Omnilux, Current-Body, Dr. Dennis Gross sau Therabody, care promiteau să reducă acneea, ridurile sau inflamația fără nici un efort real, în timp ce tu stai în pat și te uiți la serialul preferat.

Însă dr. Gingirov explică faptul că există diferențe considerabile între rezultatele obținute în centrele specializate și cele pe care le oferă măștile pentru acasă.

„În clinică folosim dispozitive medicale cu o putere mult mai mare și o uniformitate superioară a luminii, care livrează o doză controlată și precisă de energie. Măștile pentru acasă sunt proiectate, în primul rând, pentru siguranță, ceea ce înseamnă că lucrează la energii mult mai mici. Rezultatele vor apărea, dar vor fi considerabil mai subtile și vor necesita mult mai mult timp și perseverență”.

Lungimea de undă este, de fapt, esența tratamentului.

„Fiecare culoare pătrunde la o adâncime diferită. Lumina albastră (405–420 nanometri) se oprește la suprafață și elimină bacteriile responsabile de acnee. Lumina roșie (630–660 nanometri) ajunge în derm, unde se află fabrica de colagen, stimulând fibroblastele să lucreze mai eficient pentru fermitate. Lumina near-infrared (810–880 nanometri) pătrunde în straturile mai profunde, fiind esențială pentru regenerare și vindecarea țesuturilor.

Lumina galbenă și cea verde au dovezi științifice limitate în dermatologie, datele sunt inconsistente și nu permit recomandări ferme. În prezent, utilizarea lor rămâne secundară comparativ cu lumina albastră, roșie sau near-infrared. Dacă un dispozitiv nu specifică exact acești nanometri, nu aș avea încredere în eficiența lui. Este primul lucru pe care ar trebui să-l verificăm pe etichetă”, spune medicul dermatolog.

Alte două lucruri esențiale pe care trebuie să le iei în calcul atunci când vrei să cumperi un astfel de dispozitiv sunt certificarea medicală (CE sau FDA) și datele despre puterea acestuia.

„Piața este, din păcate, inundată de replici ineficiente. Dacă un dispozitiv este extrem de ieftin, nu are certificări medicale clare și nu menționează lungimile de undă în nanometri, cel mai probabil este doar o jucărie cu becuri colorate. Un dispozitiv nesigur poate fi ineficient sau, mai rău, poate supraîncălzi pielea fără a livra beneficiile promise”, explică dr. Michela Gingirov.

Cât de eficiente sunt măștile cu lumină LED?

„Lumina roșie are capacitatea de a stimula celulele responsabile de fermitate, dar rezultatele apar doar dacă suntem extrem de consecvenți și folosim lungimea de undă corectă. Este important să înțelegem că LED-ul este un accesoriu prețios în ritualul antiaging, un adjuvant care completează rutina, dar nu este sub nici o formă un înlocuitor pentru îngrijirea clasică”, spune medicul dermatolog.

„Lumina albastră este o opțiune eficientă pentru acneea ușoară sau moderată, mai ales pentru persoanele cu piele sensibilă, care nu tolerează tratamente agresive. Totuși, în cazurile de acnee severă, hormonală sau nodulo-chistică, nu are puterea necesară, fiind nevoie de o strategie medicală complexă.

Beneficiile lor sunt reale, dar trebuie privite cu pragmatism. Există dovezi că ajută la îmbunătățirea calității pielii, oferind un aspect mai odihnit, reducând eritemul și accelerând vindecarea imperfecțiunilor.

De asemenea, pot apărea îmbunătățiri discrete ale texturii pielii și acel glow mult dorit, datorită optimizării metabolismului celular. Însă răbdarea este esențială. Primele semne de îmbunătățire apar după aproximativ 6–8 săptămâni de utilizare constantă, iar rezultatele reale se instalează după câteva luni. Dacă o folosim doar ocazional, e ca și cum am merge la sală o dată pe lună.

În ceea ce privește efectul de lifting sau reducerea ridurilor profunde, acestea rămân, deocamdată, promisiuni de marketing fără susținere științifică solidă”, explică dr. Gingirov.

În plus, trage un semnal de alarmă și asupra modului în care folosim aceste dispozitive.

„Există o tentație mare de a crede că, dacă 10 minute fac bine, 30 de minute vor face minuni. Odată atins acel prag, beneficiile se opresc, iar riscurile încep să apară. Utilizarea excesivă poate genera stres oxidativ, ducând, paradoxal, la iritații, înroșire persistentă sau chiar la accentuarea petelor pigmentare. Succesul terapiei LED depinde atât de tehnologie, cât și de disciplina și respectarea timpului recomandat”, spune medicul dermatolog.

De asemenea, terapia LED nu este potrivită pentru toată lumea.

„Persoanele cu afecțiuni fotosensibilizante sau care urmează tratamente ce cresc sensibilitatea la lumină trebuie să fie prudente. Același lucru este valabil și în cazul celor care se confruntă cu melasmă activă, deoarece căldura sau lumina pot, uneori, agrava petele. În ceea ce privește sarcina, deși nu avem dovezi de risc, lipsesc studiile clinice aprofundate, așa că recomandăm, în general, amânarea terapiei din precauție”.

Deși pot îmbunătăți, într-o oarecare măsură, calitatea pielii, concluzia medicului dermatolog e că măștile cu lumină LED nu înlocuiesc sub nici o formă o rutină de îngrijire construită pe nevoile reale ale tenului tău.

„Ingredientele active precum retinoizii, antioxidanții și protecția solară reprezintă garderoba esențială, piesele de bază care construiesc sănătatea pielii zi de zi, susținute de decenii de cercetare științifică incontestabilă. Masca LED este asemenea unui accesoriu de lux. Doar scoate în evidență o ținută deja reușită”, concluzionează dr. Michela Gingirov.

Credite foto: profimedia

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