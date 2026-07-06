Filme și seriale noi de văzut în luna iulie 2026 pe Netflix

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Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

Enola Holmes 3

Aventura o poartă pe detectiva Enola Holmes în Malta, unde pregătirile de nuntă se năruie când dispariția lui Sherlock o atrage într-un caz periculos. Helena Bonham Carter, Henry Cavill, Sharon Duncan-Brewster, Millie Bobby Brown, Himesh Patel și Louis Partridge fac parte din distribuție.

Premiera: 1 iulie 2026

Little House on the Prairie

Familia unită Ingalls își clădește o nouă viață la frontiera vestică, unde bucuriile naturii și lupta pentru supraviețuire se întrepătrund. Această recentă adaptare a celebrelor romane semi-autobiografice Little House ale Laurei Ingalls Wilder este o dramă de familie plină de speranță și o poveste epică de supraviețuire despre originile Vestului American. Serialul oferă o perspectivă caleidoscopică asupra dificultăților și triumfurilor celor care au modelat frontiera. Nu rata și aceste filme excepționale, adaptate după 10 cărți fabuloase.

Premiera: 9 iulie 2026

Ransom Canyon – Sezonul 2

Country, Ransom Canyon urmărește viețile întrepătrunse ale unor familii cu rădăcini adânci într-un orășel unde vecinii știu tot ce face fiecare. Sezonul 2 reia povestea la șase luni după evenimentele din primul sezon, cu fermierul Staten Kirkland (Josh Duhamel) luptând să-și recupereze moștenirea după ce a fost înlăturat din funcția de administrator al fermei familiei sale, Double K Ranch. În același timp, muziciana Quinn O’Grady (Minka Kelly) trebuie să decidă dacă inima ei aparține cu adevărat orășelului de care a încercat cândva să fugă sau lumii agitate din New York.

Sunt ei iubiți sortiți unui destin potrivnic sau meniți să fie împreună? În Ransom Canyon, poveștile de dragoste adevărate sunt complicate, haotice și merită întotdeauna așteptarea.

Vezi și filme de neratat cu superbe povești de dragoste inspirate din istorie.

Premiera: 23 iulie 2026

Summer ’36

August 1936, Nisa. Patru femei din medii diferite ajung implicate în uciderea unui procuror influent la hotelul de lux Riviera.

Premiera: 1 iulie 2026

Worst Neighbor Ever

Acest serial documentar intens prezintă povești reale despre vecini de coșmar, de la fraude odioase la acte absurde de răzbunare violentă.

Premiera: 1 iulie 2026

Human Vapor

Un deces în direct la TV. Un vinovat care se transformă în aburi. În spate, un proiect secret care s-a folosit de cei vulnerabili. Un detectiv urmărește adevărul sumbru.

Premiera: 2 iulie 2026

Survival of the Thickest – Sezonul 3

Pe cai mari în lumea creatorilor de modă, Mavis se avântă într-o nouă aventură care-i schimbă viața: ea și Luca pornesc pe drumul întemeierii unei familii.

Premiera: 2 iulie 2026

I’m Not Afraid

Un băiat de 10 ani dă peste o scenă îngrozitoare și descoperă realitățile crude ale vieții, supraviețuirii și disperării într-un oraș în pragul colapsului.

Premiera: 8 iulie 2026

Nothing to Lose

A dat totul pentru a deveni mamă, iar atunci când fiul ei se îmbolnăvește, Jada nu se va da în lături de la nimic pentru a găsi un donator și a-l salva cu orice preț.

Premiera: 8 iulie 2026

Miguel Ángel Blanco: The 48 Hours that Changed Spain

Documentarul arată cum răpirea din 1997 a lui Miguel Ángel Blanco a transformat frica în rezistență colectivă și a marcat lupta Spaniei împotriva terorismului ETA. Vezi și alte documentare pe care chiar ar merita să le vizionezi.

Premiera: 10 iulie 2026

Shipwrecked: Nightmare at Sea

Imagini inedite și mărturii ale supraviețuitorilor reconstituie naufragiul unui vas de croazieră de lux din 2012 și dezastrul care a urmat, într-un documentar captivant.

Premiera: 10 iulie 2026

Me Before Me

Un elev copleșit de presiune, de panică și de tatăl său exigent descoperă printr-un proiect școlar că adevărul, și nu trofeele, l-ar putea elibera în sfârșit.

Premiera: 16 iulie 2026

The Hawk

La apusul carierei sale, legenda golfului Lonnie „Șoimul” Hawkins vânează un ultim turneu major și îi atrage pe toți cei dragi în haos.

Premiera: 16 iulie 2026

23 000 Lives

Un grup de tineri pornește spre Marea Mediterană pentru a salva viețile refugiaților, într-o misiune ce le pune la încercare viziunea asupra legii și dreptății.

Premiera: 17 iulie 2026

Desire

O avocată căsătorită începe o aventură cu antrenorul de înot al fiicei sale, dar idila lor pasională devine un joc pervers în care toți își pierd controlul.

Premiera: 17 iulie 2026

Heartstopper Forever

Gașca de la Truham-Higgs începe un nou an școlar. Pe măsură ce relația dintre Nick și Charlie se dezvoltă, ei se gândesc la viața de după absolvire.

Premiera: 17 iulie 2026

The East Palace

Un bărbat care străbate lumea spiritelor și o doamnă de la curte care aude morții intră în Palatul de Est la ordinul regelui: vor reuși să-i dezlege secretele întunecate?

Premiera: 17 iulie 2026

Elite Force

După un atac fără precedent asupra GIGN, un ofițer de rang înalt, pe cale să se retragă din teren, conduce o misiune periculoasă care îl obligă să-și înfrunte trecutul.

Premiera: 22 iulie 2026

Kaulitz & Kaulitz – Sezonul 3

Controale medicale, o nuntă furtunoasă și o călătorie mult amânată în trecut: gemenii sunt gata să înfrunte marile întrebări ale vieții, dar și să se confrunte.

Premiera: 23 iulie 2026

The Debt Collector

Măcinat de greșelile trecutului și de un diagnostic fatal, un fost recuperator de datorii revine în lumea interlopă pentru a proteja victimele unei organizații violente.

Premiera: 23 iulie 2026

72 HOURS

Ca să-și salveze cariera, un director de 40 de ani se alătură unor tineri la o petrecere nebună a burlacilor în Miami, după ce e adăugat din greșeală pe chatul lor.

Premiera: 24 iulie 2026

The Truthers

După moartea subită a mamei sale, Ruth se întoarce în orașul natal și își revede tatăl, al cărui comportament straniu o face să se întrebe ce s-a întâmplat de fapt.

Premiera: 24 iulie 2026

Final Project

O nouă școală, un nou început, dar atacurile răutăcioase din online și provocarea bolnavă a unui coleg creează o legătură periculoasă care o transformă pe Tamara.

Premiera: 29 iulie 2026

Wrath

Un bărbat rănit și amnezic găsește adăpost la un antrenor MMA și pășește în ring, prins între speranța unui nou viitor și un trecut periculos care nu-i dă pace.

Premiera: 29 iulie 2026

The Bombing of Pan Am 103

Tragicul atentat cu bombă din 1988 asupra unui zbor transatlantic deasupra Scoției reunește poliția locală și FBI-ul în căutarea atacatorilor. Bazat pe fapte reale.

Premiera: 30 iulie 2026

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Foto: PR

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