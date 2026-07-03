Ce decizie au luat Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil în legătură cu familia lor. Anunțul modelului: „Nu avem în plan…”

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Gabriela Prisăcariu a vorbit despre viața de familie și despre decizia luată alături de soțul ei, Dani Oțil.

Ce decizie au luat Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil în legătură cu familia lor

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au împreună un fiu, pe nume Tiago, care le face fiecare zi mai frumoasă. Cei doi sunt foarte implicați în creșterea lui și se bucură de fiecare moment petrecut cu el. Modelul și prezentatorul TV nu intenționează să își mărească familia, cu toate că înainte să devină mamă, Gabriela Prisăcariu spunea că ar vrea să aibă doi copii.

„Toată lumea mă tot întreabă acest lucru: când îi facem lui Tiago și o surioară?! Adevărul este că eu sunt singură la părinți și tot timpul am zis că vreau să am doi copii pentru că nu este bine să fi singur, dar de fapt în ultima vreme am cam dat înapoi. Deocamdată, nu avem în plan alt copil. Nu lucrăm și nici nu avem un plan. În ce privește acest lucru, vom mai vedea pe viitor dacă ne decidem sau nu să mai facem unul. Ne ajunge acum Tiago”, a spus Gabriela Prisăcariu pentru Click!

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au o viață profesională intensă și implicați în diverse proiecte, așa că au parte și de ajutor în creșterea fiului lor, Tiago.

„Știm foarte bine cine este cel mai activ în familia noastră: Tiago! La noi în casă e mereu haos. Practic, nici o zi nu seamănă cu alta. Eu îl duc întotdeauna pe Tiago la grădiniță, pentru că Dani trebuie să fie prezent la emisiune la 8. Și câteodată îl ia el, altădată îl ia mamaia. Asta ca să mai am și eu puțin timp și pentru activitățile mele.”

Ce vor face Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil cu casa din Corbeanca

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au făcut recent o schimbare importantă în viața de familie. După mai mulți ani petrecuți la casa lor din Corbeanca, cei doi au decis să lase în urmă traiul din afara orașului și să se mute, împreună cu fiul lor Tiago, într-un apartament închiriat din București. Gabriela Prisăcariu a explicat într-un interviu recent ce a stat la baza acestei decizii.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au adaptat rapid la viața în apartamentul din nordul Bucureștiului, unde s-au mutat la începutul anului.

Prezintă la un eveniment monden, Gabriela Prisăcariu a vorbit despre noul stil de viață și despre planurile pe care familia le are în ceea ce privește proprietatea din Corbeanca.

Mutarea în București a venit cu un avantaj important pentru familie: mai puțin timp pierdut în trafic. Fostul model spune că noua locuință le oferă tot spațiul de care au nevoie, iar apropierea de oraș le-a schimbat rutina în bine.

„Da, între timp ne-am mutat din Corbeanca și stăm acum în București. În sfârșit, suntem la oraș. Economisim mult, stăm în zona de nord și economisim foarte mult timp pe care-l petreceam pe drum. Apartamentul e mare, avem destul loc, cam tot cât aveam și la casă. Mie îmi place aici”, a spus Gabriela pentru Click.

Ce se va întâmpla cu vila din Corbeanca

Deși nu mai locuiesc acolo permanent, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu nu s-au despărțit încă de casa din Corbeanca. Familia mai merge din când în când în weekend, iar fiul lor încă își păstrează jucăriile în vechea locuință. Cu toate acestea, modelul recunoaște că nu se văd întorcându-se acolo și că, la un moment dat, proprietatea ar putea fi scoasă la vânzare.

„Deocamdată nu (nu vând casa din Corbeanca – n.red.)! Am păstrat-o, mai mergem în weekend, își ține copilul jucăriile acolo. Dar nu cred că o să mai locuim acolo. O s-o scoatem la vânzare, la un moment dat”, a spus soția lui Dani Oțil pentru aceeași sursă.

De ce Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au mutat cu chirie

Gabriela Prisăcariu a explicat pe rețelele de socializare care este motivul pentru care au decis să se mute din Corbeanca în București.

„Așa cum vă spuneam, urmează o schimbare pentru noi… ne mutăm. Pierdem prea mult timp în trafic, mai ales când se lucrează la metrou pe DN, e jale. Ne gândim serios la viitor, mai ales pentru momentul în care Tiago va trebui să meargă la școală și la alte activități. Am emoții legate de cum va fi, pentru că eu nu sunt omul schimbărilor și îmi este foarte greu”, a scris soția lui Dani Oțil în mediul online.

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Foto: Instagram

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